Nicușor Dan reacționează după ce un artist a înjurat România la Beach, Please! „Trebuie să respecte statul”. Video

Președintele Nicușor Dan reacționează după ce un artist a înjurat România pe scena de la festivalul Beach, Please! În cadrul unei conferințe de presă, șeful statului a fost întrebat ce părere are despre acest incident, mai ales acum, când țara noastră se află într-o perioadă tulbure.

Dan a evitat să adopte o poziție radicală, însă a spus că artistul nu ar trebui pedepsit legal. Președintele a preferat să facă apel la responsabilitatea instituțiilor publice pentru a reconstrui încrederea cetățenilor în stat.

„Nu cred că ar trebui pedepsit din punct de vedere legal. Autoritățile ar trebui să facă tot ce ține de ele, astfel încât românii să respecte statul român”, a afirmat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă, asumate de Guvernul lui Ilie Bolojan.

Reacția publică a șefului statului a venit în contextul unei plângeri penale depuse de deputatul Dumitru Coarnă la Parchetul General împotriva artistului Albert NBN. Acesta este acuzat că a folosit expresii „vulgare, jignitoare și ofensatoare” într-un context public unde se aflau minori.

Politicianul a explicat că nu este vorba despre libera exprimare a artistului, ci despre promovarea urii și a disprețului față de România pe care o promovează artistul în cauză. Astfel, Coarnă a solicitat procurorului general să se autosesizeze.

Albert NBN a explicat versurile jignitoare

, care conține versuri injurioase la adresa României. Unul dintre versuri conține cuvintele „Îmi bag p** în România”, iar fragmentul a fost distribuit masiv pe rețelele de socializare, în special pe TikTok. Lansată pe în urmă cu peste doi ani, piesa are peste 3 milioane de vizualizări.

După ce a văzut că piesa lui interpretată la Beach, Please, Albert NBN a explicat, pe scurt, că versurile jignitoare nu se referă la România ca țară, ci la statul român condus de clasa politică.

„Eu îmi iubesc țara, dar nu statul. Eu am ceva personal cu statul. Nu am înjurat românii ca nație. […] Am înjurat strict statul și autoritățile, foarte simplu. Altă explicație nu vă dau”, a declarat Albert NBN.