Nicușor Dan respinge ideea unui premier tehnocrat: „Nu are autoritate”

de la Palatul Cotroceni, președintele întâlnindu-se cu reprezentanţii mediului de afaceri. Chestiunea legată de componenţa noului guvern şi numele noului premier este prioritatea momentului, iar Nicuşor Dan a fost întrebat dacă şi-ar dori un prim-ministru politic sau unul tehnocrat.

„Un premier tehnocrat nu are autoritate”

Pentru Nicuşor Dan, în cei trei ani şi jumătate rămaşi până la viitoarele alegeri parlamentare, este importantă stabilitatea politică. În consecinţă, preşedintele ales şi-ar dori un premier care să fie afiliat politic.

ADVERTISEMENT

„Deocamdată eu cred că cel mai bine şi asta este varianta principală cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze trei ani şi jumătate şi cu un premier politic”, le-a spus Nicuşor Dan jurnaliştilor.

Întrebat dacă ia în calcul sau exclude varianta unui premier tehnocrat, Nicuşor Dan a spus: „Pentru moment sunt discuţii, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită. Un premier tehnocrat nu are autoritate”.

ADVERTISEMENT

„Partidele au înţeles foarte bine şi vor să tăiem chetuielile”

Cât priveşte negocierile purtate cu partidele politice, s-au purtat deocamdată pe programe de guvernare şi măsurile economice care ar trebui luate pentru redresarea ţării şi nu au fost discuţii legate de oameni şi funcţii. „Pentru moment discutăm de planul de măsuri economice, în paralel vor începe discuţiile pe celelalte capitole şi abia după acea pe oamenii care vor face parte”, a mai spus Nicuşor Dan.

Referitor la întâlnirile de miecuri, cu reprezenţii partidelor politce, noul preşedinte consideră că discuţiile au fost foarte constructive. „Fiecare dintre ele a înţeles că este nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului şi am agreat ca doi oameni de la fiecare dintre partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuielilor (…)

ADVERTISEMENT

Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanţi ai ministerului Fianţelor încă de săptămâna trecută şi în momentul ăsta am datele mari, întrebarea este care este asumarea politică pe tăieri de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înţeles foarte bine şi vor să tăiem”, a fost concluzia lui Nicuşor Dan.