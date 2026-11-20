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România a întâlnit Canada, în ultima etapă din Rugby Nations Cup 2026, pe ”Arcul de Triumf”. Stejarii au avut parte de o asistență considerabilă pentru un duel cu balonul oval, dar și de un spectator de lux.

Nicușor Dan este prezent la meciul de rugby România – Canada

Stejarii aveau nevoie de un succes pentru a mai spera că vor termina pe podiumul Grupei A din Rugby Nations Cup, iar Canada, adversarul României, era unul mai mult decât dificil. Pentru un meci de anvergura celui de pe Arcul de Triumf, selecționata lui David Gerard a avut parte de susținerea unui public numeros. Mai mult, printre cei prezenți în tribuna stadionului a fost chiar Președintele României, Nicușor Dan, care

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Primul om în stat a venit să îi susțină pe Stejarii alături de fiul său, Antim. Cei doi s-au bucurat de spectacolul oferit de România, care, la pauză, conducea naționala Canadei, 12-10. Pentru echipa lui Gerard au marcat Atila Septar (eseu), Damian Bonaparte (eseu) și Alin Conache (transformare). În tabăra nord-americanilor, Steeves a reușit un eseu, iar McMullin o transformare și o lovitură de pedeapsă. Acesta este primul ”15” aliniat de David Gerard:

ROMÂNIA: Savin – Butnariu – Gajion – Weidner, Mahu – Boboc, Murray, Mitu / Conache, Vaovasa – Bonaparte, Onuțu – Graure, Septar – Simionescu.

Savin – Butnariu – Gajion – Weidner, Mahu – Boboc, Murray, Mitu / Conache, Vaovasa – Bonaparte, Onuțu – Graure, Septar – Simionescu. REZERVE: Colev, Hartig, Smith, Iancu, Bianchi, Rupanu, Cojocariu, Tomane

România luptă pentru podium împotriva Canadei

După înfrângerea contra și a celei , din săptămâna anterioară, când România a obținut punctul bonus defensiv, ”stejarii” se află pe locul 4 în grupă, cu 12 puncte. Totuși, șansele de a termina pe locul 3 sunt realiste, întrucât diferența față de Spania este de numai două lungimi.

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Un succes în ultima etapă, contra Canadei, pe 20 noiembrie, pe Arcul de Triumf, ar aduce un total de 16 puncte în contul României. Mai mult, în cazul în care elevii lui David Gerard vor marca cel puțin 4 eseuri, se vor contabiliza 17 puncte în dreptul ”stejarilor”. Acesta este clasamentul Grupei A a competiției, cu numai un meci rămas de disputat:

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