Nicușor Dan se apără la acuzațiile AUR privind finanțările de campanie. „Acești bani au venit din donații”

Nicușor Dan a răspuns, marți, acuzațiilor AUR după ce partidul a depus în aceeași zi o plângere penală pe numele primarului general privind finanțarea campaniei electorale a acestuia.

AUR cere investigarea finanțărilor de campanie ale primarului general

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, răspuns, marți, acuzațiilor AUR privind finanțarea campaniei sale electorale. În aceeași zi, , candidatul AUR la , a depus la DNA o plângere penală pe numele lui Nicușor Dan în legătură cu sumele plătite pentru afișajul electoral.

„Potrivit lui Mihai Enache, costul real al panourilor publicitare folosite de Nicușor Dan în această campanie este mult mai ridicat decât cel pe care acesta l-a declarat. Solicităm autorităților competente să investigheze riguros modul în care Nicușor Dan și-a finanțat campania”, a comunicat AUR.

„Am depus plângere penală împotriva lui Nicușor Dan. Bucureștenii au dreptul să afle sursele reale de finanțare pentru publicitatea electorală deșănțată cu care a împânzit orașul”, a declarat și Mihai Enache.

Simion: „Să dezvăluie care este relația cu Matei Păun”

Președintele AUR, George Simion, care l-a însoțit pe Mihai Enache la DNA, a declarat: „Nicușor Dan are în continuare această obligație față de alegători, să dezvăluie care este relația cu Matei Păun. Am crezut că este o glumă proastă, o invenție, am crezut că nu mai există legături între Nicușor Dan și Matei Păun, însă și după opt ani acest controversat afacerist cu conexiuni în Federația Rusă și în multe alte locuri din lume apare din nou. Această plângere penală a fost formulată împreună cu candidatul la Primăria Municipiului București, Mihai Enache”.

Nicușor Dan: „Să spui așa lucruri, fără niciun sens”

Marți, Nicușor Dan s-a apărat de aceste acuzații, calificându-le „fără sens”, precizând că panotajul electoral a fost plătit din donații, cu 180.000 de euro, fiind vorba de 2.000 de donatori

„Sunt uimit de oamenii care spun fel de fel de lucruri și nimeni nu-i întreabă după ce nu se confirmă nimic. Să spui așa lucruri, fără niciun sens. Deci, aceste panouri au fost plătite, v-am mai spus, au costat 180.000 de euro, de acum două luni și jumătate și care durează până pe 9 mai. Acești bani au venit din donații, 2.000 de oameni au donat, asta e tot”, a declarat primarul Capitalei pentru .

Nicușor Dan a precizat că omul de afaceri Matei Păun nu s-a aflat printre donatori și nu-i conduce actuala campanie pentru Primăria Generală. „Nu, nu se află, Matei Păun a condus campania mea din 2016, nu o conduce și acum. E un om cu care mă mai întâlnesc, e un fel de prieten”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit unei investigații Newsweek, firma cu care Nicușor Dan și-a făcut publicitate outdoor ar fi controlată de omul de afaceri Matei Păun „Este o firmă de pe piața românească, cu care eu am un contract cu prețul pieței de a pune niște panouri”, a spus Nicușor Dan.

„Habar n-am de aceste legături”

Cu privire la devăluirile presei despre activitățile lui Matei Păun, potrivit cărora acesta are legături, inclusiv financiare, pro-ruse, primarul a precizat: „Habar n-am de aceste legături. Eu am încheiat un contract cu o firmă care este pe piața românească, am pus niște panouri pe care le-am plătit. Atât”.

În replică, deputatul PSD Dan Cristian Popescu, l-acontrazis pe edilul Capitalei în privința lui Matei Păun. „Nu trebuie să fiu eu mulțumit de aceste răspunsuri trebuie să fie susținătorii dânsului. Într-adevăr, domnul Matei Păun controlează această firmă care are contract domnul Nicușor Dan. Are acele legături cu zona Rusia, sunt lucruri publice”, a declarat Dan Cristian Popescu, potrivit aceleiași surse.