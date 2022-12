Nicușor Dan se spală pe mâini de chestiunea Pasajul Unirii. Ce s-a întâmplat cu datoria Termoenergetica

Accidentul din Pasajul Unirii, care s-a lăsat cu moartea unui turist grec, riscă să stârnească un scandal internațional, mai ales că supraviețuitorii vor să dea în judecată statul român pentru tragedie.

Nicușor Dan, despre accidentul din Pasajul Unirii

Primarul Capitalei dă asigurări că nu are nimic de-a face cu această problemă, pe care o pasează în brațele Primăriei Sectorului 4.

”Este o chestiune care ţine exclusiv de Primăria Sectorului 4, care a preluat de la Administraţia Străzilor întreaga lucrare, şi cea trecută – pentru pasaj şi cea viitoare – pentru planşeu.

Este e o chestiune pe care o să o lămurească autorităţile. Din punctul meu de vedere, din nou, e o chestiune foarte serioasă, pe care o spun de, cred, 15 ani: avem o problemă la Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru că, oriunde în lumea asta, construirea este o chestiune de securitate naţională. ”, a transmis Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a explicat și de ce Pasajul Unirii a ajuns să fie exclusiv problema primăriei de sector. Pe scurt, bugetul acestei primării e mai mare decât al Primăriei Capitalei.

”Primăria Capitalei are două miliarde şi Primăriile de sector au şapte miliarde, acesta este răspunsul”, a completat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a plătit datoriile Termoenergetica

De asemenea, primarul a dezvăluit că a plătit astăzi datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica, după ce s-a împrumutat la bancă.

ceea ce înseamnă că această cursă contra cronometru parcursă de Primăria Capitalei și-a atins scopul: imediat ce Guvernul ne-a permis, pentru o perioadă foarte scurtă însă, ridicarea plafonului de îndatorare, am parcurs în timp record, împreună cu colegii mei si cu reprezentantii bancilor, toate procedurile necesare achiziționării unui credit, comprimând în doar o lună demersurile care în mod normal ar fi durat trei luni.

Am achiziționat creditul de la Unicredit, am luat avizele necesare, am retras banii și am achitat datoria. Mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați în acest proces!”, a transmis Nicușor Dan pe