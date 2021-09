Cei doi primari nu sunt de acord cu privire la acestă problemă. Cu doar o zi în urmă, edilul de la Sectorul 1 anunța pe rețelele de socializare că a solicitat Consiliului General al Municipiului București trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a și a Parcului Cișmigiu.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și 6 abțineri. Lui Nicușor Dan nu i s-a părut o idee bună.

Nicușor Dan și Clotilde Armand, contre pe tema preluării parcurilor Herăstrău și Cișmigiu de către Primăria Sectorului 1

Primarul general al Capitalei i-a transmis lui Clotilde Armand că are suficiente probleme în sectorul de care se ocupă. Acesta a adăugat că nu are nici capacitatea financiară pentru a se ocupa cu cele două parcuri.

Nicușor Dan a fost tranșant: „nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cişmigiu şi Herăstrău”.

„Doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său şi nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane lei către PMB,” a adăugat acesta.

Cu doar câteva minute în urmă, edilul de la Sectorul 1 a publicat și o primă reacție la afirmațiile făcute de primarul general. Aceasta s-a arătat revoltată că a aflat unele lucruri din presă.

În plus, Armand a explicat și că cei doi discutaseră anterior cu privire la această temă, iar Nicușor Dan a fost de acord. Aceasta a mai subliniat că primarul general „dezinformează” opinia publică.

Replica acidă a edilului de la Sectorul 1

„Am aflat și eu din presă că dl. primar general a declarat că nu se pune problema ca Primăria Sectorului 1 să preia parcurile Herăstrău și Cișmigiu… iar Primăria Sector 1 ar avea o datorie de 19 milioane lei către Primăria Municipiului București,” a scris Clotilde pe Facebook.

„Recunosc că este puțin absurd să aflu din presă asta. Domnul primar are numărul meu de telefon și m-ar fi putut contacta să mă anunțe înainte. În condițiile în care am avut o întâlnire în urmă cu câteva luni cu domnul primar general unde am discutat și am convenit la inițiativa lui să preluăm noi parcurile Cișmigiu și Herăstrău pentru a putea face investiții. N-am fi pus pe ordinea de zi a ședinței Consiliu Local de ieri acest proiect dacă n-am fi avut acordul domnului primar,” a adăugat aceasta.

Primarul Sectorului 1 a menționat și că cele și că speră ca situația să se remedieze. În plus, a anunțat că va fi înaintată către Primăria Municipiului București o nouă solicitare, pentru preluarea în administrare a celorlalte parcuri de pe raza Sectorului 1, aflate în administrarea ALPAB.

„De asemnea, îl anunț pe domnul primar general că Primăria Sectorului 1 și-a plătit datoria față de Primăria Capitalei și îl rog să nu mai dezinformeze opinia publică,” a conchis acesta.