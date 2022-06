Nicușor Dan și Gabriela Firea încep șicanele electorale. Ce șanse ale ministrul Familiei la un mandat în fruntea Capitalei

Gabriela Firea a reacționat marți dur la insinuările venite din partea primarului Capitalei, Nicușor Dan, care a pus la îndoială susținerea PSD-ului pentru candidatura acesteia la viitoarele alegeri din București.

Nicușor Dan și Gabriela Firea încep șicanele electorale

În contextul alianței politice dintre PSD și PNL la guvernare, alianță care nu a fost oficializată și la nivel local, Nicușor Dan a fost întrebat duminică, într-un interviu la Prima TV dacă se așteaptă ca liberalii să o susțină pe Gabriela Firea la alegerile din 2024 pentru primăria Bucureștiului. Acesta a răspuns că, în opinia sa, nu e clar nici măcar sprijinul PSD pentru Firea.

„Este o discuţie dacă Gabriela Firea va fi susţinută de PSD. Eu nu am văzut la această doamnă decât – i-am şi spus un la un moment dat ”doamna voucher” – n-a ştiut decât să dea vouchere pe diferite categorii de cetăţeni, n-am văzut un alt tip de politică şi cred că Bucureştiul are nevoie totuşi de o direcţie structurală care să rezolve, să răspundă la marile probleme structurale pe care Bucureştiul le are. Şi nu cred că Gabriela Firea are capacitatea de a răspunde la asta”, a declarat primarul Capitalei.

Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse în Guvernul Ciucă, a reacționat dur într-o postare pe pagina sa de Facebook criticând „lipsa de caracter” a actualului primar.

„Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Vai de bucureșteni! Un primar incapabil să rezolve problemele curente, care a blocat toate șantierele publice și private, care nu are soluție miraculoasă pentru trafic și termoficare – așa cum se jura în campanie -, , dar care, mai nou, se erijează în analist politic! O rușine pentru Capitală! Zero profesionalism! Zero caracter!”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu o zi, Nicușor Dan a declarat la Digi24 că , însă nu a putut să spună dacă va beneficia de sprijinul vreunui partid politic. Acesta a susținut că suspendarea PUZ-urilor de sector, investițiile pe care le-a făcut în acești ani, dar mai ales redresarea situației financiare a primăriei îl îndreptățesc să spere că ar putea primi votul pentru un nou mandat. „Am găsit o primărie în faliment și am scos-o. Asta înseamnă că avem credibilitate pe piață. De exemplu, ne-am împrumutat cu o dobândă mai mică decât Guvernul. În 2020, Primăria n-a reușit să se împrumute și ar trebui să vină BEI-ul ca să îi dea un împrumut de ultimă urgență. Și avem o relație corectă, adică în sfârșit, vin constructori să lucreze cu noi”, a precizat Nicușor Dan.

În ceea ce o privește pe Gabriela Firea, aceasta a precizat încă de la începutul anului că marea sa dorință este revenirea în fruntea Primăriei Capitalei, lucru vizibil și prin faptul că în decursul acestor ani de când și-a câștigat fotoliul de senator ca și cel de ministru, pe partea de comunicare,

„Vreau să fiu sănătoasă, și eu, și colegii, și familia să candidez în 2024 când sunt alegeri, să candidez la alegerile locale pentru un nou mandat de primar general, să finalizez proiectele începute și abandonate de domnul Nicuşor Dan și să recuperez întârzierile lui pentru că a dovedit că nu cunoaşte administraţie”, anunța Firea la începutul acestui an, subliniind că în PSD va exista un proces de alegeri interne, după modelul american, prin care va fi desemnat candidatul partidului.

Ce spun sondajele despre șansele Gabrielei Firea

Duminica trecută, Centrul de studii sociologice CURS a dat publicității un ultim sondaj de opinie privind preferințele și încrederea bucureștenilor în ceea ce privește principalele personalități politice. Astfel, în ceea ce privește activitatea primarului Nicușor Dan, 22% au o părere bună și foarte bună în timp ce 76% dintre respondenți au declarat că au o părere proastă și foarte proastă.

De altfel, în ceea ce privește încrederea exprimată, doar 20% dintre respondenți susțin că au multă și foarte multă încredere în actualul primar, în timp ce 73% au puțin și foarte puțină încredere în acesta. Gabriela Firea, cea care a condus Primăria Capitalei între 2016 și 2020, și care a pierdut în fața lui Nicușor la o diferență de circa 30.000 de voturi nu stă însă cu mult mai bine. Lipsa de încredere în Gabriela Firea se situează la 72%, în timp ce doar 23% dintre respondenți au apreciat că au încredere în aceasta. În fruntea listei se află un alt ministru PSD, Alexandru Rafila, în care au încredere 30% dintre bucureșteni, cu un capital negativ de imagine de 64%. Rafila este urmat în acest clasament de către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Analiștii politici sunt de părere că această cifră uriașă în ceea ce privește lipsa de încredere a electoratului nu reprezintă o problema pentru niciunul dintre candidați în contextul în care vorbim de alegeri desfășurate într-un singur tur electoral. O problemă mult mai serioasă pentru Gabriela Firea ar sta în faptul că se află cu zece procente sub scorul partidului în Capitală.

„În contextul dat, capitalul negativ de imagine într-o proporție atât de mare nu este de speriat pentru un potențial candidat la Primăria Capitalei, și asta pentru că avem alegeri într-un singur tur electoral. În perspectiva unor alegeri în două tururi da, ar fi contat. Dacă ai 70% în momentul de față potențial negativ sau neîncredere cifra asta ar speria foarte mult în perspectiva unui tur secund. Dar în contextul în care avem parte doar de un singur tur de alegeri nu există o problemă reală pentru Gabriela Firea și nici pentru Nicușor Dan, dacă e să-i privim la pachet din perspectiva capitalului negativ de încredere.

Dacă e să luăm cifrele sondajului CURS, fără să le discutăm și să le luăm de bune, de speriat pentru Gabriela Firea este faptul că se află cu zece procente sub scorul partidului. Ăsta este cel mai de speriat lucru pentru ea și nu că are peste 70% capital negativ, asta dacă, repet, e să luăm cifrele acestui sondaj ca atare. În PSD, trebuie spus, va exista o luptă pentru această candidatură la Primăria Capitalei și cred că ea va ține inclusiv de dorința lui Marcel Ciolacu, de relația sa cu Gabriela Firea și așa mai departe. S-a speculat, și se va mai specula mult pe această situație pentru că Firea este unul dintre puținii membri PSD care îi pot pune probleme lui Marcel Ciolacu din perspectiva prizei la public. Gabriela Firea este un potențial candidat, inclusiv pentru alegerile prezidențiale, alături de Rafila sau Geoană.

Trebuie ținut cont de acest lucru în interpretarea tuturor sondajelor sau a scenariilor privind candidaturile. Aș sesiza această diferență dintre scorul partidului și scorul doamnei Firea pe care CURS-ul ne-o dă inclusiv din perspectiva raportului de putere din interiorul PSD”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

, institutul de sondaje CURS este controlat de către ziaristul Iosif Buble, cel care deține și site-ul știripesurse.ro, site a cărui linie editorială este apropiată de politica PSD-ului. De asemenea, în ceea ce privește relația dintre Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, presa a scris despre mai multe episoade în care între cei doi lideri social-democrați a existat o animozitate pe față. De exemplu, la începutul anului trecut Firea a amenințat conducerea PSD, și în special pe Marcel Ciolacu, în contextul în care acesta din urmă încerca readucerea în partid a lui Robert Negoiță, pe care Firea îl consideră unul dintre principalii vinovați pentru înfrângerea sa. La fel, recent, atunci când PNL cerea demisia ministrului Muncii Marius Budăi, , unul care să-i confere mult mai multe vizibilitate și capital politic.

Astfel, , în București PSD ar obține 33% din voturile exprimate, PNL 22%, AUR 14% iar USR doar 10%.

Care ar putea fi miza alegerilor pentru opoziție

Alegerile din 2020 în urma cărora Nicușor Dan a fost propulsat în fotoliul de primar au constituit și un moment unic în contextul în care acesta a beneficiat de sprijinul USR-ului dar și al liberalilor, în contextul în care nu aparținea niciunuia dintre cele două partide. Astăzi, la doi ani de la acest moment și cu alți doi ani înaintea următoarelor alegeri, analiștii politici văd puțin probabilă realizarea unei alte coaliții asemănătoare.

„În acest moment, cu doi ani înainte de momentul alegerilor, nu există contextul politic pentru o alianță de tipul celeia care l-a adus în fruntea Capitalei pe Nicușor Dan în 2020. Această candidatură comună a avut consecințele pe care le vedem, adică un primar rămas orfan politic și cu mai toată lumea care l-a susținut împotriva sa, cu PNL și USR pe poziții antagonice după ruperea coaliției și cu PSD care nu mai e dușmanul suprem. Sunt lucruri care influențează și contextul local.

De asemenea, actualul primar al Capitalei e Nicușor Dan și până la urmă axa oricărei campanii se va trasa raportat la candidatul în funcție. E adevărat, drumul e lung, Nicușor Dan s-ar putea să stea foarte prost atunci și să nu aibă un rol central în campania din 2024, dar astăzi nu pare posibilă repetarea scenariului din 2020. Ar trebui să se schimbe radical lucrurile pe scena politică românească pentru a revedea o alianță așa zisă de dreapta care să contra-balanseze un candidat puternic al PSD, indiferent de cine va fi acela”, este de părere consultantul politic Adrian Zăbavă.

Potrivit acestuia, în momentul de față doar trei oameni par să se gândească serios la o candidatură pentru Primăria Capitalei, și care fac lucrurile de așa natură pentru a se poziționa pentru aceste alegeri, iar ele sunt: Nicușor Dan, Firea și Ciprian Ciucu. Altfel partidele, susține acesta, nu sunt deloc pregătite pentru un moment electoral, fapt demonstrat de modul în care s-au implicat la alegerile din Sectorul 5 al Capitalei.

„Rămâne o necunoscută modul în care se vor desfășura aceste alegeri, pentru că alegeri locale concomitent cu cele parlamentare înseamnă cu totul altceva față de locale în mai și parlamentare și prezidențiale în toamnă. Acesta e lucrul care va fi definitoriu pentru cum va arăta cursa electorală și ce obiectiv își va trasa fiecare dintre partide la București.

Făcând abstracție de acest factor, pe care în acest moment încă nu-l cunoaștem, putem afirma fără nicio problemă că pentru fiecare dintre partide cursa de la București va fi definitorie. Pentru USR e definitorie în contextul în care Bucureștiul este principalul bazin electoral al partidului, iar un rezultat slab aici de 10% așa cum arată în sondajul CURS ar fi un dezastru, nu poți să iei 10% în București și să te aștepți la mai mult de 5% la nivel național probabil. Totodată, și pentru AUR ar fi o miză importantă în a avea un candidat nu neapărat cu șanse dar unul care să poate fi un actor important în această cursă în contextul în care Bucureștiul rămâne un bazin electoral uriaș”, a mai precizat, pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.