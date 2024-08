Nicușor Dan și Sebastian Burduja, convocați de Ciolacu pentru soluții la criza apei calde. „În București e o situație gravă cu rețeaua de termoficare”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, înaintea ședinței de Guvern, că a vorbit cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, despre situația din rețeaua de termoficare din cauza căreia jumătate din blocurile din București nu au apă caldă. Ciolacu i-a convocat pe cei doi la discuții pentru a găsi soluții pentru remedierea problemelor.

Ciolacu: „Jumătate din oraș nu are apă caldă”

Premierul Marcel Ciolacu a adus în discuție, miercuri, înaintea ședinței de guvern, situația alimentării cu apă caldă din Capitală unde, din cauza problemelor din sistemul de termoficare, jumătate din blocuri nu au apă caldă. Președintele a anunțat că i-a convocat la discuții pe primarul general, Nicușor Dan, și pe ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pentru găsi soluții pentru remedierea acestor probleme.

ADVERTISEMENT

„Apropo de reparații, văd că în București este o situație gravă cu rețeaua de termoficare. Jumătate din oraș nu are apă caldă. Astăzi de dimineață am vorbit cu dl primar general al Capitalei, Nicușor Dan și am convenit ca împreună și cu ministrul Energiei în perioada următoare să avem întâlniri și să găsim soluțiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu înaintea ședinței Executivului.

„Trebuie să colaborăm, nu contează culoarea politică”

Președintele PSD a subliniat că viața bucureștenilor contează mai mult decât culoarea politică și de aceea trebuie să existe o colaborare, și nu „pasarea răspunderii”. „Cred cu tărie că atunci când este vorba de viața oamenilor, trebuie să colaborăm și nu contează culoarea politică, iar pasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluție”, a spus Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Tot miercuri, Sebastian Burduja a vorbit despre o „criză majoră” în sistemul de termoficare din București și că trebuie găsite soluții clare și rapide. „Suntem din nou în fața unei crize majore a sistemului de termoficare din Capitală, o situație care afectează direct confortul și viața de zi cu zi a bucureștenilor. Capitala are nevoie de soluții urgente și de o viziune clară pentru a depăși aceste probleme grave, recurente”, a scris Burduja pe contul său .

Burduja: „Soluția fuzionării ELCEN-Termoenergetica”

Una din soluții, potrivit lui Burduja, este fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, care a trebuie să fie finalizată până la sfârșitul anului viitor. „Am prezentat la nivelul Ministerului Energiei mai multe soluții. Prima și cea mai importantă este fuziunea ELCEN-Termoenergetica, proces aprobat la nivelul Guvernului și CGMB, iar Ministerul Dezvoltării a promovat deja schimbările legislative necesare. Lucrurile sunt în desfășurare, iar până la final de 2025 fuziunea ar trebui să fie gata”, se arată în postarea lui Burduja.

ADVERTISEMENT

Modernizarea CET-urilor, energia geotermală

Alte soluții, arată ministrul Energiei, ar fi modernizarea CET-urilor și rețelei de transport a agentului termic dar și una ecologică, folosirea energiei geotermale. „A doua este modernizarea CET-urilor, pentru care ne străduim să obținem finanțarea necesară din Fondul pentru Modernizare – bani nerambursabili, un aer mai curat în București și facturi la întreținere mai mici. A treia este modernizarea rețelei, pentru care am pus la dispoziție aproape jumătate de miliard de euro, tot din Fondul pentru Modernizare. A patra este energia geotermală, pentru care deja am dat drumul la studiul de fezabilitate, în parteneriat cu SUA”, afirmă Sebastian Burduja.

Exemplul Oradea

Burduja mai precizează că Ministerul Energiei este dispus să coopereze cu și cu instituțiile ablitate pentru a moderniza sistemul de termoficare din București, dând exemplul situației din Oradea, unde îmbunătățirile au dus la un preț al gigacaloriei de trei ori mai mic decât în Capitală.

ADVERTISEMENT

„Este clar că sistemul de termoficare al Capitalei trebuie modernizat și gestionat mult mai eficient, iar rezultatele vor veni numai printr-o muncă în echipă. Ministerul Energiei este pe deplin deschis să colaboreze strâns cu Primăria Capitalei și cu toate instituțiile implicate pentru a contribui la rezolvarea problemelor din sistemul de termoficare bucureștean. Am toată convingerea că împreună putem să transformăm acest sistem într-un exemplu la nivel național și european, așa cum s-a întâmplat deja la Oradea, unde costul gigacaloriei este aproape de trei ori mai mic decât în București”, potrivit lui Sebastian Burduja.