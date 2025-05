Nicușor Dan, umăr la umăr cu Crin Antonescu: „Este un nou început față de care avem cu toții responsabilitatea să îl facem în mod corect”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a avut prima reacție după apariția primelor exit poll-uri oficiale de la ora 20:00. Potrivit cifrelor Avangarde, oficialul a obținut 23% din voturilor românilor, la egalitate cu Crin Antonescu. Ce a declarat Nicușor Dan după publicarea primelor informații oficiale.

„Democrația este despre comunități, cu probleme lor, cu aspirațiile lor și vreau să felicit în această seară comunitățile de votanți ale fiecăruia dintre contracandidați, pentru dezbaterea pe care au purtat-o pe rețelele de socializare, mult mai consistente decât dezbaterea pe care noi politicienii am putut să o producem.

Noi, politicienii, mai avem fiecăruia dintre noi un drum lung până la a ajunge la aspirațiile comunităților pe care vrem să le reprezentăm. Vreau să mulțumesc personalităților publice care m-au susținut și au girat cu numele lor campania mea. Vreau să mulțumesc miilor de oameni care au donat din buzunarul lor pentru ca această campanie să poată să aibă loc. Vreau să mulțumesc tuturor voluntarilor care au făcut campania asta timp de trei luni și echipei cu care am colaborat.

Să ne raportăm cu prudență la rezultatul exit poll-urilor pe care le vedem, pentru că ele sunt fără Diaspora, să așteptăm numărătoarea exactă a voturilor care va veni în cursul acestei nopți. Vreau să le mulțumesc în avans reprezentanților tuturor partidelor în secțiile de votare și vreau să îi rog să asigure numărătoarea corectă din momentul acesta, pentru că e vorba de încrederea românilor”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, duminică dimineață: „Am votat pentru oameni onești”

Românii s-au mobilizat și au ieșit la vot în număr mare astăzi, 4 mai 2025, în primul tur al alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan este unul dintre cei mai votați candidați la președinția României, reușind să obțină….. la o secție de votare din Sectorul 5 al Capitalei. Politicianul s-a prezentat la vot alături de soția sa. Edilul a declarat că a votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori, pe care nu i-a băgat nimeni în seamă până în prezent.

„Am votat pentru speranţă, pentru un nou început pentru România, o ţară care are oameni capabili şi aici, şi în diaspora, şi în Republica Moldova, capabili să facă din ţara asta ceea ce merită. Am votat cu realism pentru că România trăieşte un moment dificil şi nu ne putem aştepta ca cei care au dus România în groapă să o scoată. Şi am votat pentru dreptate şi pentru acel candidat care să poată face dreptate pentru România”, a declarat Nicuşor Dan, la ieşirea din secţia de votare.

Primarul general al Capitalei a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale de anul acesta în luna decembrie a anului trecut. Edilul a declarat atunci că a decis să candideze ca independent, însă ulterior a primit ulterior susținerea mai multor partide pro-europene. Pe atunci, Nicușor Dan a anunțat că este nevoie de o reformă profundă în România.

Motivul pentru care Nicușor Dan a vrut să candideze la președinția României

„Îmi menţin intenţia de a candida independent la alegerile prezidenţiale de anul viitor. Cred cu tărie că România are nevoie de un alt mod de a face politică – unul bazat pe claritate, transparenţă şi soluţii reale, fără compromisuri şi fără jocuri de culise. Partidele din coaliţie şi-au anunţat propriul candidat, dar am încredere că românii vor analiza atent trecutul fiecăruia dintre noi şi viziunea noastră pentru viitor. Votul lor va fi unul informat şi asumat.

În fiecare partid există oameni de bună credinţă, care doresc reformă şi care s-au săturat de mentalitatea „merge şi aşa”. Împreună, trebuie să construim un stat funcţional, bazat pe merit şi profesionalism. E timpul să eliberăm instituţiile statului de influenţele găştilor politice şi să le readucem în slujba cetăţenilor. România merită o administraţie care să lucreze pentru oameni, nu pentru interese obscure”, a transmis pe atunci candidatul independent la alegerile prezidențiale.

Problemele din campania electorală a lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a avut campania electorală sub sloganul „România Onestă”, însă nu a fost una lipsită de probleme și de acuzații dure. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a descoperit că primarul general al Capitalei (aproximativ 650.000 de euro) prin platforma Stripe, însă nu le-a declarat așa cum prevede legea.

AEP a sesizat Parchetul General, suspectând că banii au fost folosiți din conturi neautorizate pentru campania din diaspora. Instituția a mai reclamat și că nu se poate verifica identitatea reală a donatorilor, ceea ce încalcă legea electorală. La dezbaterile prezidențiale, oficialul a fost criticat mai ales pentru aceste donații.

Pe 11 aprilie 2025, tot AEP a sesizat că Nicușor Dan a folosit mașina de serviciu a Primăriei Capitalei pentru deplasări în interes electoral. Reprezentanții instituției au transmis atunci că edilul a încălcat Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Chiar Nicușor Dan a fost cel care a recunoscut această faptă, justificând că, în calitate de primar, a considerat că poate utiliza mașina instituției pentru a participa la o dezbatere electorală.

Un alt scandal în care a fost implicat primarul Capitalei este legat tot de donațiile pe care le-a primit. Mai exact, oficialul a primit donații semnificative de la persoane apropiate de mediul politic PSD. De exemplu, Laura Dicu, fiica unei partenere de afaceri a Mihaelei Neagu, ar fi donat aproximativ 100.000 de euro pentru campania sa.

Primarul general al Capitalei a mai fost criticat pentru că nu a făcut publice numele tuturor donatorilor care i-au dat sume mai mari de 5.000 de lei, așa cum prevede legea. Cu toate acestea, oficialul a explicat că nu poate divulga informații fără acordul donatorilor. Edilul a menționat că le va include în următoarea declarație de avere.

De ce nu a publicat numele donatorilor

Nicușor Dan a fost criticat pentru că nu a făcut publice numele tuturor donatorilor care au contribuit cu sume mai mari de 5.000 de lei, așa cum prevede legea. El a motivat că nu poate divulga aceste informații fără acordul donatorilor, dar a promis că le va include în următoarea declarație de avere. Această lipsă de transparență a fost percepută negativ de o parte a opiniei publice .

„Legea obligă la comunicare către stat a donatorilor cu peste 5.000 de lei, ceea ce eu am făcut pentru 2024. Şi, dacă vă uitaţi pe declaraţia de avere pe care am depus-o odată cu dosarul de candidatură la preşedinţie, o să vedeţi o listă destul de consistentă cu oameni care au donat peste 5.000 de lei. Voi face acelaşi lucru în următoarea declaraţie de avere, dar atâta timp cât nu am acceptul oamenilor acestora să le fac public numele acum, nu o s-o fac. Sunt oameni de afaceri care au afaceri absolut corecte”, a spus Nicușor Dan într-o declarație de presă.