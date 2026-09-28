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A văzut imaginile cu care Nicușor Dan a ajuns viral și nu a stat pe gânduri. Ce a putut să spună Romina Gingașu când a văzut că președintele României și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski. Nimeni nu se aștepta la o astfel de remarcă.

Ce reacție a avut Romina Gingașu după ce Nicușor Dan a fost în văzul tuturor

În urmă cu ceva vreme Romina Gingașu surprinzătoare de a-și șterge toate imagini din mediul online. Soția lui Piero Ferrari a luat această hotărâre la câteva luni după ce a trecut printr-o situație delicată. Cu toate acestea, și-a îndreptat atenția spre oamenii care au nevoie de sprijin și ajutor.

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Astfel, a recurs la un în luna mai din cauza unei drone rusești. Bruneta a achiziționat o locuință pentru aceștia fără să stea pe gânduri. Deși a dispărut din lumina reflectoarelor femeia de afaceri a continuat să fie activă, postând în special la secțiunea Stories de pe Instagram.

Aici a reacționat după ce Nicușor Dan a ajuns în lumina reflectoarelor. Președintele României a devenit viral pentru că și-a aranjat șosetele în timp ce stătea, pe scaun, lângă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Momentul a fost surprins de jurnalista Galyna Ostapovets, la un eveniment care a avut loc în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk.

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Concret, imaginile au fost realizate la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8” al ţărilor din Europa Centrală. În cadrul acestuia au participat lideri din Austria, Polonia, Republica Cehă, România, Serbia şi Ungaria. Prin urmare, gestul șefului statului român a determinat-o pe Romina Gingașu să ia atitudine.

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„Protocolul spune că trebuie să-ți ceri scuze celuilalt lider de stat după o gafă/greșeală. O să-l sun personal pe Zelenski pentru șosetele românești”, este mesajul neașteptat pe care l-a transmis soția lui Piero Ferrari, pe pagina oficială de Instagram, unde este urmărită de aproape 95.000 de persoane.

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De ce a dispărut din online Romina Gingașu

Romina Gingașu a decis să facă lumină și în cazul ”dispariției” din social media. Vedeta a dorit să discute despre acest subiect pentru că s-a vehiculat că ar fi pus capăt mariajului cu milionarul Piero Ferrari. Femeia de afaceri originară din județul Călărași a declarat că nu se pune problema de așa ceva, căsnicia sa fiind una foarte bună.

„Și mie mi-a fost dor de voi, sincer. Toate lucrurile pe care le-am comunicat și le-am spus în trecut au fost din suflet și cu deschidere și totul cu impact pentru că asta am studiat – comunicare – și de a avea impact în ceea ce spun. Îmi e dor să comunic lucruri, dar acest drept mi-a fost luat în februarie anul acesta.

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M-am luptat și am câștigat inclusiv la Tribunalul în Ordonanță, dar și la CNA. Dar am nevoie de o pauză de minim șase luni pentru a mă reface, pentru a-mi pune gândurile în ordine ținând cont că procesul începe din nou pe 19 octombrie. Între mine și Piero totul este foarte bine.

Sărbătorim zece ani împreună și avem nevoie de liniște”, a dezvăluit frumoasa brunetă, în mediul online. De asemenea, soția lui Piero Ferrari a vorbit despre situația din țara noastră. A transmis că România are nevoie de un lider fără interese personale, dar și de un conducător care să spună „Nu” și să bată cu pumnul în masă.

”Oriunde îmi doresc. Am resursele necesare”

„Dar nici la extrema cealaltă de aroganță și de hărțuire și de șpăgi și alte lucruri nu voi susține niciodată. Asta e foarte clar. Cam atât. Vom vedea ce lider va ieși și nu mai îmi puneți cuvinte, vă rog, în gură că îmi doresc eu sau etc. Eu mi-am deschis birou la Bruxelles, fix lângă parlament.

Îmi doream ceva cu parlament european. Oriunde îmi doresc eu îmi deschid birou. E ok. Am resursele necesare. În rest, vă doresc numai bine și o să ne auzim probabil pe viitor, însă am nevoie de un timp”, a completat Romina Gingașu, pe aceeași pagină de socializare.