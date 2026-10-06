“Nicușor, eterna față a înfrângerii!” Editorial devastator din tribună despre asemănarea izbitoare dintre Stanciu și Președintele României: “Seamănă la performanțe și discurs”

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Nu, nu mă refer la domnul Nicușor Dan, ci la domnul Nicușor Stanciu. Deși, ca s-o spunem pe cea dreaptă, cei doi seamănă, și la performanțe și din păcate și la discurs. La așa lideri, așa țară și așa Națională. Stanciu are mulți ani de când e folosit de Burleanu ca paratrăsnet care să ne spună NIMIC după înfrângeri. Tocmai s-au împlinit recent 10 ani de la un rezultat pe atunci șocant: România – Muntenegru 1-1, la Cluj, în primul meci din preliminariile CM Rusia 2018. Atunci, la chiar ultima fază a prelungirilor, Nicolae Stanciu a executat un penalty direct în înaltul peluzei, la scorul de 1-1. Într-o grupă cu Danemarca și Polonia mari favorite, calificarea era practic ratată când campania abia începuse.

Nicușor Stanciu, scos în față de FRF ca să dea declarații în locul lui Răzvan Burleanu

De atunci încoace, știm o treabă: cu marea excepție Euro 2024, România pierde cam toate meciurile ei importante, iar Nicușor Stanciu este scos în față de FRF ca să dea declarații în locul lui Burleanu (care e în fruntea FRF de 12 ani, apropo). Din păcate, Stanciu este mult mai slab la declarații decât la fotbal, iar la fotbal nu excelează. Drept dovadă, declarația lui după acel 1-1 de acum 10 ani, când tot el ratase victoria, a fost așa: „Din păcate, am ratat (penaltiul – nota mea). Dacă marcam, începeam cu o victorie și era important. Așa, e foarte greu.”

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10 ani mai târziu, după alt rezultat slab tot același Nicușor Stanciu, cu exact aceeași mină abătută, spune practic același lucru (adică nimic). „Dacă astăzi a fost scorul de 4-2 pentru ei, înseamnă că asta a fost diferența astăzi. Trebuie să jucăm mai bine în următoarele meciuri. Trebuie să reușim să scoatem ceva, să avem rezultate bune în următoarele patru meciuri.”

Aceste declarații nu sunt glume, nu sunt fake news, nu sunt scrise cu ChatGPT. Sunt chiar spusele celui care e privit drept liderul Naționalei actuale. La dracu, după declarația aiuritoare de mai sus, presa titra: „Nicușor Stanciu, DISCURS DE LIDER după înfrângerea cu Bosnia” (?!). Asta deși, în esență, țapul ispășitor al lui Burleanu pe nume Stanciu spune același lucru mereu: „să fie bine, să nu fie rău, doar că acum a fost rău și sperăm să mai fie și bine”.

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Fotbalul României din aceste prime patru meciuri? Aproape la fel de slab ca discursul, iar Cicâldău e tot rezervă

Ieri, cu Suedia, Stanciu a jucat exact așa cum știm că joacă de vreo 10 ani: la nivel „meh”. La golul suedezilor, lipsa lui de forță, de viteză și de combativitate (trei calități pe care nu le avea nici când era tânăr, apropo) l-au făcut să piardă ușor o minge cu spatele la poartă, pe pressingul suedezilor. Gol ușor, gol „gratis”, cum se mai zice, adică unul făcut cadou adversarilor.

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Avea să fie singura reușită a unui meci în care . Ca să ne înțelegem, colegii lui din linia mediană, Răzvan Marin și Dragomir adică, au fost chiar și mai slabi. Deși îl are pe Cicâldău în forma carierei, marcator cu Bosnia și minte limpede la echipa care tocmai a câștigat toate trofeele interne, selecționerul a ales trei băieți practic identici pentru cele trei poziții de mijlocași centrali: scunzi, fără forță, fără viteză și fără combativitate. Că-n rest da, ei sunt foarte buni…

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Rezultatul? Un meci de antrenament pentru Suedia, terminat cu 7-0 la ocazii mari de gol conform Flashscore și în care am avut cu toții impresia că scandinavii ne-ar fi putut da al doilea gol oricând, dacă se concentrau puțin, în loc să se antreneze în fața a 50.000 de oameni. Nu că i-aș crede pe Hagi și pe Stanciu vinovații principali, firește. La naiba, nu-l consider vinovat nici măcar pe Nicușor Dan. Pe acești trei „lideri” îi consider, mai degrabă, niște victime triste ale sistemului. Care sistem? Nu ne e nici nouă clar care e, dar ce e clar e că nu fac Nicușor Dan și Nicușor Stanciu strategia de țară sau pentru Națională.

Asemănarea dintre „Nicușorii” Dan și Stanciu: vinovații de serviciu. Pardon, de servicii

De fapt, mie personal îmi sunt tare simpatici și Stanciu, și Dan! Ambii „Nicușori” sunt băieți buni, modești, simpatici, molcomi, complet lipsiți de agresivitate și aparent vulnerabili. Numai buni de scos în față după tot felul de nereușite, deci. Încep să cred că cineva „de acolo sus” îi consideră țapii ispășitori perfecți pentru eșecurile altora.

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Ce sens are să iasă să dea declarații băieții care conduc de fapt (fie din umbră, fie mai din luminișuri) România și FRF-ul? Naaaah! Probabil aceia își zic: „Lasă, frate, că-i avem pe Nicușori, îi trimitem pe ei să vorbească mulțimilor! N-are cum să se ia cineva de ei, uită-te la ei, că abia pronunță R-ul, săracii, nu te lasă inima să le zici ceva de lău! Paldon, de rău voiam să zic hahaha!”.

Burleanu fuge din fața reporterilor la înfrângeri, în loc să spună ceva cu limba aia de lemn (dar din lemn moale) cu care și-a croit drum până în vârful fotbalului. În fuga lui de răspundere și responsabilitate, președintele FRF își folosește angajații ca pe piese de mobilier pe care să le răstorni în calea următorilor, ca în urmăririle alea pe jos din filme, ca să îi încetinești. Iei 6 cu Polonia? Îl arunci pe Hagi în fața hoardelor furioase, în timp ce tu încerci să mărești distanța. Iei 4 cu Bosnia? Îl arunci pe Stanciu. Și tot așa, important e să mai câștigi tu un mandat la final de campanie. La o adică, dacă nu merge cu Stanciu și Hagi, e ok, că avem și jurnaliști angajați la FRF doar. Dar pe aceia îi păstrăm pentru emisiunile TV, nu-i aruncăm chiar așa, din prima seară.

Nicușor Stanciu, „liderul de tinichea”

N-am nimic cu Stanciu deci, dar mi se pare „liderul de tinichea” perfect pentru o conducere a fotbalului absolut impotentă. Refuz să cred că tot Stanciu ar fi fost liderul Naționalei și dacă Burleanu nu ar fi câștigat acele prime alegeri din 2014. Refuz să cred că să alegi un tip timid și (mă scuzați) peltic ca lider al vestiarului nu are legătură cu stilul deja clasic al lui Burleanu: se înconjoară de indivizi fără personalitate, cărora le dă funcții înalte, pentru ca astfel el să pară chiar competent sau inteligent, în comparație.

Dar cât să mai țină vrăjeala asta? Lăsați-ne, băieți! Au trecut 12 ani deja. Cât mai vreți să ne chinuiți, câți bani vreți să mai câștigați și câți băieți buni ca Stanciu sau Hagi veți mai arunca sub tren ca să scăpați voi basma curată?!