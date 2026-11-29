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Nicușor Stanciu, fotbalist care a semnat recent cu Universitatea Cluj, a recunoscut public că a renunțat la o sumă colosală, de 6 milioane de euro din China, pentru a juca în România. Căpitanul echipei naționale a mai explicat de ce a optat pentru „Șepcile Roșii” și nu pentru FCSB, unde, de asemenea, a fost dorit în această perioadă.

Nicușor Stanciu recunoaște că a renunțat la 6 milioane de euro din China pentru a reveni în România

Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul echipei naționale, a devenit oficial, în urmă cu câteva zile, noul jucători de la Universitatea Cluj. Veteranul a revenit acasă din postură de fotbalist liber de contract. Mijlocașul de națională s-a încoronat recent campion în China. Cu toate acestea, el a ales să se întoarcă în România. Stanciu a semnat pe doi ani și jumătate cu Universitatea Cluj și va putea juca din luna ianuarie. Deși a avut posibilitatea să continue în China, pe un salariu astronomic, Stanciu a semnat cu U Cluj pe o sumă infinit mai mică.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, noul jucător al „Șepcilor Roșii” a confirmat informațiile apărute în FANATIK legate de oferta colosală refuzată pentru a continua în China. a contractului pe 3 ani de la Dalian Yingbo, în valoare totală de peste 6 milioane de euro.

„(n.r. E adevărat că cei din China ți-au propus 6 milioane pe trei ani ca să te țină?) Da, voiau să-mi facă un contract ca să rămân acolo pe o perioadă mai lungă de timp. (n.r. sumele care s-au vehiculat sunt reale?) Aproape, da”, a spus jucătorul de la „U”. „Unii o să vorbească de bine, alții de rău, dar până la urmă nu asta contează pentru mine. E o decizie pe care am luat-o, ca toate deciziile pe care le-am luat de-a lungul carierei, de care sunt conștient și mi le asum și o să merg mai departe. N-o să mă uit înapoi să vorbesc că ce ar fi fost dacă aș fi rămas sau…”, adaugă fotbalistul.

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De ce a ales Stanciu să semneze cu U Cluj și nu cu FCSB

În emisiunea de la FANATIK, despre modul în care se desfășoară viața sa în acest zile. Fiind accidentat, jucătorul face vizite dese la clinică, pentru recuperare. „(n.r. Cum e acasă?) E bine, îmi petrec zilele în clinică, la recuperare. Stau și cu familia, cu fetele. Aștept să mă refac, apoi sper să fie totul în regulă. Am două rupturi musculare și o să mai dureze ceva timp”, spune acesta. La FANATIK SUPERLIGA, Stanciu a dezvăluit de ce a ales U Cluj și nu o continuare în China sau un contract la FCSB.

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„(n.r. De ce ai ales U Cluj, în condițiile în care ai avut ofertă uriașă din China?) Am dorit să vin acasă, a fost foarte greu să mă despart de cei de acolo sau să vorbesc cu ei pe această temă, că nu voi continua, dar în viață trebuie să facem alegeri, pe care să ni le asumăm. Am vorbit cu oamenii de la Cluj. Este și aproape de Alba Iulia. Familia, soția, fetele, părinții sunt aici. Asta a contat mult în alegerea mea. Dar au contat mult discuțiile pe care le-a avut cu cei de la Cluj. Cu Alex (Chipciu), care e prietenul meu. Mi-a spus cum e acolo. Asta a contat enorm”, spune Stanciu.

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Căpitanul echipei naționale mai dezvăluie faptul că tatăl său este stelist. În aceste condiții, dacă ar fi fost să meargă pe o alegere de familie, ar fi trebuit să ajungă la alt club. „Am o relație specială cu toată familia mea. Tata e foarte mare stelist. Dacă ar fi fost să mă gândesc doar la el, probabil că aș fi făcut altă alegere. Vorbesc cu soția, cu familia, cu fetițele, care sunt mari acum, și mă gândesc la ce e mai bine pentru noi”.

În privința interesului celor de la FCSB, Nicușor Stanciu spune că au fost discuții cu cei de acolo, cu Gigi Becali, Mihai Stoica, însă decizia sa era deja luată. El doar le-a mulțumit pentru interesul arătat. „(n.r. Tu deja îți dădusei cuvântul că mergi la U Cluj când vorbeai despre FCSB?) Aveam discuții. În mintea mea aveam planuri. Cum nu eram semnat, poate dânșii se gândeau că pot să mă răzgândesc. Le-am mulțumit și le-am explicat tuturor decizia pe care am luat-o. Am vorbit cu Reghecampf și asta a fost tot”.

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Cu ce a rămas Nicolae Stanciu după ultima aventură în China: „Cel mai important trofeu!”

Modul în care fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo, a câștigat ultimul titlu din China, i-a rămas în suflet noului jucător de la Universitatea Cluj. Veteranul a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, cât de important a fost acest trofeu pentru el. „(n.r. Te mai sună chinezii? Mai primești mesaje de la fani? Ce s-a mai întâmplat? A fost chiar ceva special în viața ta ce s-a întâmplat în China la ultimul campionat)

Da, pentru mine e clar e cel mai important trofeu pe care l-am câștigat și m-am atașat de fani și de oraș. Și mesajele, normal, au fost grele. A fost grea o săptămână și pentru mine, și pentru ei, în momentul în care am vorbit și am anunțat. Și de la fanii de acolo primesc mesaje în fiecare zi. Am spus că cu prima ocazie o să mă întorc să-i vizitez”.

Întrebat ce l-a impresionat cel mai mult în perioada petrecută în China, Stanciu a spus: „Ești emoționat la fiecare meci pe care îl joci. Să vezi 62 – 63 de mii oameni în tribună care, care cântă non- stop și care ne susțin indiferent de rezultat. Sau să ieși pe stradă și să te oprească toată lumea pentru poze sau autografe…”. Lui Stanciu i-a rămas în inimă coregrafia specială pe care fanii i-au făcut-o la ultimul meci. „Cea mai emoționantă a fost coregrafia aceea pe care mi-au făcut-o. Cred că a fost cel mai emoționant moment”.