Nicușor Stanciu anunță un EURO 2024 de vis pentru naționala României! Care e obiectivul tricolorilor și ce atu avem în fața rivalelor din grupă

. Selecționata antrenată de Edi Iordănescu va întâlni Bulgaria și Liechtenstein în două partide amicale, programate pe 4 iunie, respectiv 7 iunie.

Nicușor Stanciu anunță un EURO 2024 de vis pentru naționala României!

În cadrul conferinței de presă premergătoare , căpitanul României a vorbit despre șansele echipei naționale la Campionatul European din Germania.

Nicușor Stanciu a dezvăluit și care este principalul atu pe care echipa antrenată de Edi Iordănescu îl are în fața rivalelor din grupa de la EURO 2024.

„Ne simțim destul de bine, ne bucurăm că suntem din nou împreună. Starea de spirit este cum a fost întotdeauna, una foarte bună, suntem încrezători, dar avem aceste două meciuri în față.

Cel de mâine și cel de vineri, trebuie să ne concentrăm pe ele acum, iar după vom avea timp încă o săptămână să pregătim ceea ce ne așteaptă în Germania.

Am zis tot timpul lucrul acesta, am vorbit despre unitate, despre spiritul de echipă și despre cât de puternici suntem împreună. Cred că am demonstrat în preliminarii, când multă lume nu se aștepta la unele meciuri.

Credeți-mă că forța grupului continuă să crească și încrederea care există între noi e ceva deosebit” a declarat Nicușor Stanciu

„Vom juca și vom da totul la EURO”

Căpitanul României a avut și o promisiune pentru suporterii echipei naționale. Mijlocașul a declarat că tricolorii sunt gata să lupte până la ultima suflare pentru a obține rezultate bune în grupa de la EURO 2024.

„Vom juca și vom da totul la EURO, nu va fi niciun jucător care să aibă vreun regret după niciun meci. Vom lupta până la ultima suflare! Nu este nicio presiune.

Personal nu mă gândesc la un meci de fotbal sau la vreun adversar așa. Presiunea e alta, sunt alți oameni, alte situații în lume care sunt sub presiune. Trebuie să ne bucurăm de fotbal, de acest European, să fim încrezători.

Dar să fim conștienți că acolo e un alt nivel și trebuie să ne ridicăm și noi nivelul, să arătăm mai bine ca în preliminarii. Toți suntem conștienți de asta și muncim împreună.

N-am ridicat ștacheta, o vom lua pas cu pas, la fel vom face și acum. Mă gândesc doar la meciurile ce le avem acum, iar apoi mă gândesc doar la Ucraina.

Nu am în gând nici Belgia, nici Slovacia. Primul meci e cel mai important. Doamne ajută să ne îndeplinim obiectivul, acela de a ieși din grupe, iar după vom putea vorbi mai mult”, a mai spus căpitanul echipei de fotbal a României.