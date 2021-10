Nicușor Stanciu, declarație surprinzătoare înaintea meciului de foc de la Hamburg: „Mi-aș dori un transfer în Bundesliga”. Video

Provocat de Dorinel Munteanu, care consideră că stilul de joc din Bundesliga i s-ar potrivi, Nicușor Stanciu nu a ezitat să admită că visează ca într-o bună zi să-i calce pe urme și să evolueze pentru o echipă din acest campionat. Până atunci, însă, îl așteaptă un meci de foc, tocmai , care s-a așezat deja în fotoliul de lider al Grupei J din preliminariile CM.

Partida este programată vineri, 8 octombrie, la 21:45, pe „Imtech Arena” din Bahrenfeld, Hamburg. În acest moment, „tricolorii” ocupă poziția a treia, cu 10 puncte, la doar unul în spatele adversarei de săptămâna viitoare, Armenia.

Nicușor Stanciu visează la un transfer în Bundesliga

„Nu am avut șansa să joc în Germania, dar sper ca în viitor să ajung. Campionatul din Cehia este foarte urmărit de cei din Bundesliga, sunt și jucători cehi care joacă acolo, sunt titulari și o fac foarte bine.

ADVERTISEMENT

Și în grupele Champions League am dat peste Dortmund, anul acesta jucăm cu Union Berlin. Mi-aș dori pe viitor să ajung acolo, dar până acum nu regret nicio decizie pe care am făcut-o în cariera mea privind transferurile”, a mărturisit Nicușor Stanciu, într-un interviu inedit, cu întrebări venite de la foști internaționali români cu meciuri în campionatul Germaniei. Aceasta i-a fost adresată de Dorinel Munteanu.

Impactul cu echipele din fotbalul european: „Intensitatea jocului era mult mai mare”

Rugat, de asemenea, să puncteze principalele schimbări pe care consideră că le-a suferit jocul său odată cu plecarea din România, mijlocașul a făcut referire în mod special la faza defensivă. În 2016, FCSB îl vindea în Belgia, la , în schimbul a 10 milioane de euro, o sumă record pentru fotbalul nostru.

ADVERTISEMENT

„Cred că mi-am îmbunătățit foarte mult condiția fizică de când am plecat din România, iar ca aspect al jocului faza defensivă. Ritmul m-a impresionat după plecarea de la Steaua (n.r. FCSB), când am mers la Anderlecht.

Chiar dacă eram foarte bine pregătiți și aveam doi ani în care făceam pregătire cu Toni, intensitatea jocului era mult mai mare și cred că asta m-a surprins puțin. S-au schimbat multe în ultimii ani. De când am ajuns la Slavia, am jucat atât defensiv, cât și ofensiv. Încerc să fac ceea ce-mi cere antrenorul.

ADVERTISEMENT

Nu as vrea să intru în detalii, pentru că s-a vorbit foarte mult despre poziția în care am jucat la echipa națională, dar la echipa de club, când jucăm împotriva unei echipe care face un pressing foarte avansat, antrenorul le cere celor trei mijlocași să coboare la 20 de metri de poartă, pentru că începem construcția de la portar și asta facem, să ieși dim pressingul lor.

Și acolo am o poziție joasă, pentru că îmi cere să cobor foarte mult, să iau mingea și să distribui pase. Nu pot să spun că mi se potrivește mai mult o anumită poziție. Joc și inter, am jucat și mijlocaș central, nu am o problemă”, a adăugat Nicușor Stanciu, exprimându-și, totodată, speranța că va continua să aibă evoluții bune și în tricoul echipei naționale.

ADVERTISEMENT

„Evoluțiile la echipa națională oscilează pentru fiecare jucător. Se și schimbă foarte mult jucătorii noștri, dacă nu ești într-o formă bună la echipa de club nu ești convocat.

Aici sunt mereu jucători noi, trebuie să închegăm relații de joc și e foarte diferit față de ceea ce se întâmplă la echipa de club, dar cred că anul acesta am făcut jocuri bune și la națională”, a conchis mijlocașul de 28 de ani.