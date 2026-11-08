Stanciu la U Cluj!? Radu Constantea a spus totul despre transfer după ce jucătorul a ajuns campion în China

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Nicușor Stanciu (33 de ani) este fotbalistul român al momentului. Duminică, 8 noiembrie, căpitanul naționalei României a devenit campion în China, alături de Dalian Yingbo. Aventura veteranului în Asia ar trebui să se încheie în acest moment. Toată lumea se întreabă când va fi acesta prezentat la U Cluj. Președintele ardelenilor, Radu Constantea, a oferit detalii legate de acest transfer dorit de „Șepcile Roșii”.

Informații noi despre transferul lui Nicușor Stanciu la U Cluj. Ce spune șeful ardelenilor, Radu Constantea

După acest sezon incredibil, încheiat cu un trofeu intern, Nicolae Stanciu se va despărți de chinezi. Contractul veteranului român cu cei de la Dalian Yingbo expiră pe 31 decembrie. Fotbalistul se pare că a luat deja o decizie în privința viitorului său. Pentru semnătura mijlocașului s-au luptat FCSB și vicecampioana U Cluj. Câștig de cauză au avut ardelenii.

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FANATIK a anunțat, încă din septembrie, că . Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele lui „U”, Radu Constantea, a oferit o serie de informații legate de venirea lui Stanciu la echipa antrenată de Cristiano Bergodi (62 de ani). Oficialul „Șepcilor Roșii” a punctat faptul că, pentru echipa din Ardeal, transferul lui Stanciu ar fi unul extrem de util și de important.

„(n.r. Peste câteva săptămâni, Cristiano Bergodi o să aibă și un campion în lot?) Cu siguranță ne dorim acest lucru și ar fi un transfer extrem de important pentru clubul nostru, pentru nivelul clubului nostru, să reușim să aducem căpitanul echipei naționale cu mai multe titluri câștigate în campionate bune. Mă refer aici campionate din Cehia, Belgia, România și inclusiv în China. Ar fi o realizare pentru noi ca și club și cu siguranță. Nu pot spune încă, pentru că e clar că vor mai fi discuții cu clubul din China și e clar că nu putem fi competitivi din punct de vedere financiar cu o ofertă de acolo”, a spus Constantea.

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Când va lua Stanciu decizia finală legată de transferul la U Cluj

La FANATIK SUPERLIGA, șeful celor de la U Cluj a mărturisit că revenirea lui Stanciu în România, la formația din Ardeal, nu are la bază banii. Constantea este sincer și spune că clubul din SuperLiga nu poate concura, la capitolul financiar, cu posibilele oferte pe care mijlocașul le-ar putea primi din străinătate, în speță din China. Președintele lui U Cluj a confirmat în mare parte o altă informație prezentată în exclusivitate de FANATIK, aceea că .

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„(n.r. Nu ține doar da bani revenirea lui Stanciu în România) Dacă ar ține de bani, nu s-ar pune problema să ia în calcul o variantă din partea noastră. Până la urmă, decizia e la el. Cred că în următoarele săptămâni, până spre finalul lunii decembrie, va lua o decizie. Cu siguranță vor încerca să îl convingă să își mai prelungească încă un an minim contractul, dar noi sperăm, din punctul nostru de vedere, să ia decizia cea mai bună pentru noi, dar să fie și el mulțumit cu decizia pe care o va lua. Dacă va lua decizia de a se întoarce în România, suntem optimiști că putem să îl convingem”, a adăugat Constantea.

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Ce rol joacă titlul câștigat cu Dalian Yingbo în decizia pe care o va lua Stanciu. Care e situația lui Andrei Burcă

Dalian Yingbo avea șanse mici să pună mâna pe titlu în China. Cu 5 etape înainte de finalul sezonului, rivalii de la Chengdu Rongcheng aveau un avans de 14 puncte. Le mai erau necesare numai două puncte pentru a-și asigura matematic titlul. Minunea s-a produs. Rongcheng a obținut un singur punct în următoarele patru partide. Duminică, în ultima rundă, această echipă a pierdut, scor 2-3, în deplasare, cu Shandong Taishan. În paralel, Dalian Yingbo, .

Întrebat dacă titlul cu Dalian îi poate influența decizia lui Stanciu, Radu Constantea a spus: „Nu știu dacă ar schimba, dar cu siguranță va fi o presiune mai mare din partea clubului din China asupra lui Nicușor de a-și prelungi contractul. Din ce știm noi, sunt sume foarte mari pe care le-ar putea primi dacă își va prelungi contractul”, a spus oficialul lui „U”.

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Întrebat de stadiul discuțiilor cu un alt jucător de națională, Andrei Burcă (33 de ani, Yunnan Yukun), președintele clujenilor a spus: „Vom vedea. Și el încă are discuții cu actuala echipă. E cam aceeași situație, în sensul că dacă va lua decizia de a continua în China, nu se mai pune problema să vină în țară. Dacă decide să se întoarcă în România, atunci cu siguranță poate fi o opțiune pentru noi și pentru el, mai ales că e stabilit în Cluj și poate să ia în calcul o ofertă din partea noastră”.