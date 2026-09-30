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De mai bine de șase luni, discuțiile dintre Universitatea Cluj și Stanciu nu mai sunt un secret, iar acum pe fir a intrat și FCSB. Misterios, fotbalistul refuză să comenteze situația, cu toate că a anunțat că „prima opțiune” pentru transfer o au asiaticii unde și-a petrecut ultimele luni din carieră.

Unde va ajunge Nicușor Stanciu? FCSB, Universitatea Cluj sau o echipă din China?

„Sunt aici, la echipa națională, și mai avem trei meciuri de disputat. Prefer să nu vorbesc, pentru că, din respect pentru clubul la care sunt și pentru modul în care mă tratează oamenii de acolo, precum și pentru faptul că mai am contract până pe 31 decembrie, nu pot să vorbesc și să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil și ei au prima opțiune”, a declarat, misterios, Stanciu.

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Cu toate acestea, așa cum Horia Ivanovici anunța în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Nicolae Stanciu va ajunge în cele din urmă la Universitatea Cluj. Pentru a vedea ce părere au și alte voci importante din fotbalul românesc, Ivanovici a făcut un „sondaj” printre invitații emisiunii: Mihai Stoichiță, Vivi Răchită, Eugen Trică și Bogdan Baratky.

Părerea generală? Nicolae Stanciu va ajunge la Universitatea Cluj, pentru că la FCSB ar avea soarta unor jucători precum Vlad Chiricheș sau, cel mai probabil, Denis Drăguș. „Se întoarce în țară. Știu asta de la un om care îi este aproape cel mai bun prieten. Adică, decât să pățească ce a pățit Chiricheș, mai bine merge cu trei avioane la Cluj și semnează.

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Dacă e vorba de bani, stă în China. . Gigi nu poate să-i dea… Gigi mai mult de 40.000 nu o să-i dea niciodată. Are, totuși, 33 de ani. Eu zic că va avea soarta lui Chiricheș, va fi scos în șuturi la un moment dat”, a explicat Ivanovici”, a explicat Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Vivi Răchită crede că Nicușor Stanciu riscă să aibă soarta lui Vlad Chiricheș dacă merge la FCSB

„Acum, că a venit Reghe la FCSB, sunt șanse mai mari să se întoarcă la FCSB decât să meargă la U Cluj. Dar, din punctul de vedere al stării mentale, i-aș recomanda U Cluj. Acolo se poate simți cu adevărat fotbalist și își poate încheia cariera în condiții normale, decât să pățească ce a pățit Chiricheș”, a punctat și Vivi Răchită.

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Eugen Trică a fost, de asemenea, sigur că Stanciu va ajunge la Universitatea Cluj: „Eu zic că 90% va semna cu U Cluj. Acum, probabil, în acele 10% se mai gândește puțin. . Doar așa să facă, nu cred. În interiorul lui se întâmplă ceva”. Același punct de vedere îl are și rapidistul Bogdan Baratky: „Eu mizez pe U Cluj. E un om matur și un fotbalist matur. Nu mai are 20 și puțin de ani, ca atunci când a lucrat cu Reghecampf la FCSB. Contează mai mult liniștea și viața de familie. Plus că înțelege că, la 20 de ani, treci peste niște lucruri pentru că vrei să te lansezi. La 33 de ani nu mai are ce demonstra”.

Ușor sceptic, Mihai Stoichiță crede că pentru Stanciu va conta și partea materială, însă recunoaște că la FCSB niciun jucător nu este sigur că are succes, cum ar fi și cazul lui Denis Drăguș. „Din păcate, în Turcia nu a avut succes. Îl văd ca pe unul dintre cei mai talentați fotbaliști, cu unele dintre cele mai bune calități. Nu înțeleg ce se întâmplă. A avut foarte multe accidentări. Cred că e obișnuit cu presiunea. Nu cred că va fi o problemă. E și un tip care a descoperit realitatea”, a punctat Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.