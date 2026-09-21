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Nicu Stanciu urmează să îşi încheie contractul în China la Dalian Yangbo în luna noiembrie. Căpitanul echipei naţionale vrea să revină acasă şi a fost dorit între U Cluj şi . Gigi Becali a reacționat în direct la FANATIK SUPERLIGA după ce a primit vestea că fostul său jucător semenază cu ardelenii.

Gigi Becali declara în urmă cu ceva vreme că îl așteaptă pe Nicolae Stanciu la echipa sa oricând își dorește jucătorul. FANATIK a anunțat în exclusivitate că experimentatul internațional român vine să semneze cu U Cluj după 15 noiembrie. Latifundiarul din Pipera a primit vestea în direct și a reacționat pe loc.

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„Așa și? Am zis că Nicușor Stanciu are oricând ușa deschisă să vină la noi. Dacă merge la U Cluj, are ușa deschisă la noi. Dacă se duce la Rapid sau Dinamo, atunci nu. Dar dacă se duce la U Cluj, oricând ușa-i deschisă. Am câștigat prea mulți bani cu el, ca și cu Reghe. Am câștigat mulți bani cu Stanciu și plus de asta am luat și 10 milioane pe el, deci mulți bani am câștigat.

Eu pot să iau jucători, de exemplu, de la Rapid, de la Dinamo, nu-i problemă, dar dacă tu ai fost al meu cum ai fost tu, Stanciu, și noi am câștigat împreună, cum ar veni, de exemplu Chipciu, dacă s-ar duce la Dinamo, la revedere, s-a uitat. Stanciu, dacă se duce la Dinamo, la revedere! Păi, bă, tu, ai făcut performanțe și te-ai făcut milionar cu mine, nu mai ai ce căuta la Dinamo și la Rapid. Acolo n-ai ce căuta!”, a reacționat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Nicu Stanciu semnează cu U Cluj! Când revine în SuperLiga

Din informaţiile FANATIK, Nicu Stanciu s-a înţeles cu U Cluj şi va semna cu „şepcile roşii”. Pe data de 15 noiembrie, Stanciu va reveni în SuperLiga, iar Horia Ivanovici a dezvăluit că U Cluj poate reintra în lupta pentru titlu cu această mutare:

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„O ştire super exclusivă şi super adevărată. Nicuşor Stanciu s-a înţeles cu U Cluj. După 15 noiembrie semnează şi o să joace la U Cluj. Se va schimba mult paradigma campionatului cu Stanciu la mijloc.

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Deci, pe 15 noiembrie, Nicu Stanciu va fi noul jucător al lui U Cluj. Este o mare lovitură aducerea lui Stanciu, care pictează. Va ajuta foarte mult U Cluj, care va deveni o candidată pentru primele trei locuri din SuperLiga”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Sezon de excepţie în China!

Nicu Stanciu are un sezon de excepţie în China. A marcat 11 goluri şi a oferit patru pase decisive în 25 de meciuri. Mijlocaşul român a devenit idol la Dalian, :

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„L-am văzut în China. Să spunem că e un campionat de nivelul României. Joacă la un nivel incredibil. Pe lângă goluri la vinclu, un jucător care în SuperLiga poate să facă diferenţa. U Cluj este în calcul pentru locurile 1-3, chiar dacă acum sunt undeva”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Stanciu, chemat la FCSB de Denis Drăguș

Denis Drăguș a semnat în mercato de vară cu FCSB și a dezvăluit într-un că și-ar fi dorit ca Nicolae Stanciu să i se alăture la formația „roș-albastră”. „Stanciu e într-o formă foarte bună. Clar, aș vrea să fie aici, lângă mine. Am vorbit și sunt fericit că are sprijin mare din partea fanilor în China”, a spus noul atacant de la FCSB în exclusivitate pentru FANATIK.

Nicolae Stanciu a jucat în România la Alba Iulia și FC Vaslui, însă a cunoscut succesul abia după transferul la FCSB, în 2013. La echipa lui Gigi Becali, internaționalul român a jucat 3 ani, strângând 136 de meciuri, 33 de goluri și 24 de pase decisive și câștigând în total 6 trofee.