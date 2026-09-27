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Nicușor Stanciu se simte foarte bine în China și nu pare momentan decis să se întoarcă în Superliga, cu toate că Universitatea Cluj și FCSB au prima șansă să-l convingă să semneze din iarnă. Fotbalistul naționalei a mărturisit că se simte foarte bine în China, astfel că asiaticii rămân pentru el prima opțiune pentru încă un sezon.

Nicușor Stanciu nu pare convins să se întoarcă în Superliga la iarnă, unde e dorit de FCSB și U Cluj

„Sunt aici, la echipa națională, și mai avem trei meciuri de disputat. Prefer să nu vorbesc, pentru că, din respect pentru clubul la care sunt și pentru modul în care mă tratează oamenii de acolo, precum și pentru faptul că mai am contract până pe 31 decembrie, nu pot să vorbesc și să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil și ei au prima opțiune”, a declarat, misterios, Stanciu.

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Când a fost întrebat de un reporter cum va gestiona aceste mutări, fiind pe „final de carieră”, Stanciu a răspuns ironic: „Nu știu ce final de carieră, că abia am făcut 33 de ani”. Rămas rezervă cu Suedia, , însă fotbalistul mărturisește că nu trăiește pentru a fi titular sau căpitan la națională.

„Nu mă gândesc dacă sunt titular sau nu. Suntem 30 de jucători aici și trebuie să ne susținem între noi. Nu contează cine intră titular și cine nu. Oricare dintre colegii mei poate să fie titular. Nu mă aștept la nimic, sunt ca oricare alt coleg de-al meu. Am venit să mă pun în slujba echipei, să ajut echipa atunci când se apelează la mine”, a declarat Stanciu.

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Nicușor Stanciu e convins că România poate să joace un fotbal dominant, nu doar pe contre

În încheiere, Nicușor Stanciu a făcut o predicție curajoasă: echipa noastră poate să fie o echipă dominantă, care să practice un fotbal de calitate, nu doar una care joacă pe contraatac.

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„Îl cunoașteți și dumneavoastră pe Mister, faptul că vrea să avem posesie și să controlăm jocul. Scopul nostru este să câștigăm fiecare meci și să ne câștigăm grupa. Vom vedea la sfârșitul acestei competiții pe ce loc vom termina. Nu ne putem schimba peste noapte, a fost doar primul meci. Sigur va fi bine dacă avem încredere în ceea ce facem la antrenamente. Vom deveni mai buni.

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. Asta este strict părerea mea. Pe urmă, trebuie să ne adaptăm la ceea ce cere fiecare antrenor. La EURO am fost cu domnul Iordănescu, care avea filosofia și planul lui de joc. Cu nea Mircea a fost o altă filosofie. Acum trebuie să ne adaptăm la ceea ce ne cere Mister. Da, se poate să dominăm, să jucăm un fotbal dominant, nu doar pe contraatac”, a explicat Stanciu.