ADVERTISEMENT

Recent transferat de U Cluj, Nicușor Stanciu are un mesaj important pentru Gică Hagi. Mijlocașul de 33 de ani e optimist că naționala va progresa și e nerăbdător să primească o nouă convocare.

Nicușor Stanciu, mesaj pentru Gică Hagi și ce crede despre cazul Ionuț Radu

„Atâta timp cât se va apela la mine, voi veni cu cea mai mare plăcere. Dacă domnul Hagi va apela la mine, cu siguranță voi veni”, a spus Stanciu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre episodul în care , noul fotbalist al celor de la U Cluj a răspuns: „Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu cred că nu a vrut să vină. Îl cunosc și știu ce fel de om este. Nu știu detaliile, eu pot să vorbesc despre Radu ca om. Știu cât și-ar fi dorit să fie la națională, să ajute cât mai mult”.

Horia Ivanovici a întrebat dacă episodul cu Ionuț Radu nu arată că jucătorii de la națională nu mai sunt la fel de uniți ca în alte perioade. Stanciu a explicat: „Sunt niște presupuneri. Noi știm relația pe care o avem, cât de uniți suntem și că încercă să ne adaptăm cât mai rapid cerințelor lui Mister. Și cred că ultimele două meciuri au fost mult mai bune decât precedentele. Sper să continuăm la fel. Având în vedere că preliminariile încep în septembrie, Mister va avea mai mult timp la dispoziție să regleze anumite lucruri”.

ADVERTISEMENT

Nicușor Stanciu: „Am încredere în ceea ce se întâmplă la națională”

Noul mijlocaș al celor de la U Cluj e convins că naționala sub bagheta lui Gică Hagi va progresa. P , apoi preliminarii pentru Campionatul European din 2028.

ADVERTISEMENT

„Sunt optimist, normal. E important ca toată lumea să fie sănătoasă și să aibă meciuri la echipele de club. Și ei sunt la fel de vinovat ca și ceilalți pentru rezultatele slabe. Mister a venit nou, sunt jucători talentați care vin din spate și care trebuie susținuți. Nu putem face nimic dacă toată lumea spune că suntem slabi.

ADVERTISEMENT

Eu am încredere în ceea ce se întâmplă la națională. Nu spun că eu am sută la sută dreptate, fiecare poate avea opinia lui. Ar fi culmea să mă deranjeze o critică atunci când nu am făcut un meci bun, dar atâta timp cât ne respectăm unii pe alții, nu ar trebui să fie probleme”, a mai spus Stanciu.

90 de selecții și 15 goluri are Nicolae Stanciu la naționala României