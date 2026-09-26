Sport

Mihai Stoica a vorbit la telefon cu Nicușor Stanciu despre revenirea în SuperLiga! Pariul făcut în direct cu Horia Ivanovici

Nicu Stanciu rămâne unul dintre subiectele perioadei următoare în fotbalul românesc. Mihai Stoica a dezvăluit că a discutat în mai multe rânduri cu „decarul” naționalei despre revenirea sa în SuperLiga
Cristian Măciucă
26.09.2026 | 22:00
Mihai Stoica a vorbit la telefon cu Nicusor Stanciu despre revenirea in SuperLiga Pariul facut in direct cu Horia Ivanovici
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a vorbit la telefon cu Nicușor Stanciu despre revenirea în SuperLiga! Pariul făcut în direct cu Horia Ivanovici. FOTO: Fanatik
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În urmă cu câteva săptămâni, Horia Ivanovici și Mihai Stoica au făcut un pariu spectaculos în direct la MM LA FANATIK în privința viitoarei destinații a lui Nicolae Stanciu (33 de ani). Directorul FANATIK a mizat pe o revenire a internaționalului român la Universitatea Cluj, în timp ce oficialul roș-albaștrilor a mers pe varianta FCSB.

Mihai Stoica a vorbit de mai multe ori cu Nicolae Stanciu

Miza pariului dintre Horia Ivanovici și Mihai Stoica, un City Break. Subiectul a revenit în discuție la cea mai recentă ediție a emisiunii MM LA FANATIK, având în vedere ultimele declarații ale lui Gigi Becali. Președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit că și el a discutat, în mai multe rânduri, cu Nicușor Stanciu.

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„Vine când termină contractul în China și alege”, a început Mihai Stoica, la MM LA FANATIK.

Horia Ivanovici nu a uitat pariul făcut cu MM și a dezvăluit că deja a primit mai multe variante pentru eventualul City Break. „Vezi că am ales City Break-ul. Mi-a dat mesaj Constantea acum două săptămâni. Mi-a dat 7 locații de City Break extraordinare, să îți propun una dintre ele”, a continuat Horia Ivanovici.

„Ok, ok”, a adăugat Mihai Stoica.

MM Stoica, rezervat în privința revenirii lui Stanciu la FCSB: „Nu sunt convins de nimic”

În România, Nicolae Stanciu a jucat la doar trei echipe: Unirea Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB. Pentru roș-albaștrii a evoluat în perioada 2013-2016, înainte să fie vândut la Anderlecht pentru suma de 11.000.000 de euro. „Tare curios sunt unde ajunge Stanciu. Care e stadiul acum? Ați mai vorbit? Ai vorbit și tu sau doar Gigi?”, a întrebat directorul FANATIK.

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„Am vorbit și eu, am vorbit de mai multe ori”, a mai spus MM. „Am înțeles. D-aia ai zâmbetul ăsta vulpesc. Ceva de genul ‘Lasă că vedeți voi!’”, a continuat Ivanovici. „Deloc. Nu am nicio răfuială cu nimeni”, a spus Mihai Stoica,

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„Simt la tine o siguranță…”, a plusat Horia Ivanovici. „Absolut deloc. Nu sunt convins de nimic. Decizia o va lua când consideră el să o ia. Ar putea primi o ofertă din China de nerefuzat. Eu știu că el vrea să se întoarcă, dar poți știi vreodată? Orice se poate întâmpla.

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El e din Alba Iulia. Depinde foarte mult de ce își dorește și Andreea, soția. Ei sunt de copii împreună. Nicu e definiția familistului. Un familist foarte bun fotbalist. Clar că decizia o vor lua împreună. Rămâne de văzut. Nu are niciun sens să vorbim acum”, a conchis președintele C.A. de la FCSB.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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