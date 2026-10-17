Nicușor Stanciu, un nou gol superb în China! Borna impresionantă atinsă de român în acest sezon. Video

Nicușor Stanciu (33 de ani) a deblocat tabela în meciul dintre Dalian Yingbo și Shenzhen Xinpengcheng, un duel al rundei cu numărul #28 din campionatul chinez. Internaționalul român a punctat în minutul 8 al întâlnirii, cu un șut superb din marginea careului, ajungând astfel la 10 reușite stagionale.
Nicușor Stanciu, căpitanul celor de la Dalian, continuă să impresioneze în China. Acesta a reușit să înscrie cel de-al 10-lea gol din acest sezon pentru echipa pregătită de Li Guoxu, ajungând astfel la 14 contribuții decisive, el izbutind să ofere și patru „assist”-uri în campionat. Ba mai mult, golul marcat sâmbătă în duelul cu Shenzhen Xinpengcheng a reprezentat o nouă execuție superbă din partea „decarului” român.
Evenimentul s-a petrecut în minutul 8 al partidei de pe Dalian Suoyuwan Football Stadium. Inițial, acțiunea s-a desfășurat în flancul stâng, gazdele atacând prin Luo Jing. Chinezul a pătruns în centru și i-a așezat balonul lui Stanciu, care nu a ezitat niciun moment și a trimis din prima, cu piciorul drept, direct în plasa interioară a oaspeților, nelăsându-i nicio șansă goalkeeper-ului Jibao Ji.
Goal, Stanciu https://t.co/v0MN6L3yvr
— TheFootballZone (@football_t69515) October 17, 2026
Până la pauză, Dalian a mai punctat o dată, de această dată prin Luo Jing, omul cu „assist”-ul de la golul lui Stanciu. Înainte de startul etapei cu numărul #28, echipa românului se afla pe poziția a 2-a în clasamentul din Super League, la borna cu numărul 43, având un deficit de 9 lungimi față de liderul Chengdu Rongcheng.
Până în momentul de față, cei de la Dalian au punctat de 44 de ori în campionat, iar așa cum am menționat anterior, Stanciu a contribuit decisiv la 14 dintre aceste goluri (10 reușite și 4 pase decisive), fiind al doilea cel mai prolific fotbalist al echipei, după ghanezul Frank Acheampong, care are același număr de „assist”-uri, dar un gol în plus față de mijlocașul român.