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Nicușor Stanciu, un nou gol superb în China! Borna impresionantă atinsă de român în acest sezon. Video

Dragoș Petrescu
17.10.2026 | 15:06
Nicusor Stanciu un nou gol superb in China Borna impresionanta atinsa de roman in acest sezon Video
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Nicușor Stanciu, gol în Dalian Yingbo - Shenzhen Xinpengcheng // FOTO: Instagram
Nicușor Stanciu a marcat un nou gol pentru Dalian Yingbo și a atins o bornă impresionantă în actuala stagiune din China.
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Nicușor Stanciu (33 de ani) a deblocat tabela în meciul dintre Dalian Yingbo și Shenzhen Xinpengcheng, un duel al rundei cu numărul #28 din campionatul chinez. Internaționalul român a punctat în minutul 8 al întâlnirii, cu un șut superb din marginea careului, ajungând astfel la 10 reușite stagionale.

Nicușor Stanciu, un nou gol superb în China!

Nicușor Stanciu, căpitanul celor de la Dalian, continuă să impresioneze în China. Acesta a reușit să înscrie cel de-al 10-lea gol din acest sezon pentru echipa pregătită de Li Guoxu, ajungând astfel la 14 contribuții decisive, el izbutind să ofere și patru „assist”-uri în campionat. Ba mai mult, golul marcat sâmbătă în duelul cu Shenzhen Xinpengcheng a reprezentat o nouă execuție superbă din partea „decarului” român.

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Evenimentul s-a petrecut în minutul 8 al partidei de pe Dalian Suoyuwan Football Stadium. Inițial, acțiunea s-a desfășurat în flancul stâng, gazdele atacând prin Luo Jing. Chinezul a pătruns în centru și i-a așezat balonul lui Stanciu, care nu a ezitat niciun moment și a trimis din prima, cu piciorul drept, direct în plasa interioară a oaspeților, nelăsându-i nicio șansă goalkeeper-ului Jibao Ji.

Nicușor Stanciu, al doilea cel mai productiv fotbalist de la Dalian Yingbo!

Până la pauză, Dalian a mai punctat o dată, de această dată prin Luo Jing, omul cu „assist”-ul de la golul lui Stanciu. Înainte de startul etapei cu numărul #28, echipa românului se afla pe poziția a 2-a în clasamentul din Super League, la borna cu numărul 43, având un deficit de 9 lungimi față de liderul Chengdu Rongcheng.

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Până în momentul de față, cei de la Dalian au punctat de 44 de ori în campionat, iar așa cum am menționat anterior, Stanciu a contribuit decisiv la 14 dintre aceste goluri (10 reușite și 4 pase decisive), fiind al doilea cel mai prolific fotbalist al echipei, după ghanezul Frank Acheampong, care are același număr de „assist”-uri, dar un gol în plus față de mijlocașul român.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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