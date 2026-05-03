Nikita Stoinov, acuze dure după U Craiova – Dinamo 2-1: „Ofsaid mare la gol!”

ADVERTISEMENT

Etapa a 7-a din play-off le-a adus celor de la Dinamo un eșec cu 1-2 pe terenul Universității Craiova. „Câinii” au condus, dar s-au văzut egalați rapid și învinși în minutele de prelungire. Elevii lui Zeljko Kopic nu au încasat prea bine înfrângerea din deplasare. Rămâi pe site pentru a citit ce au declarat jucătorii bucureștenilor după meci.

Nikita Stoinov a contestat golul decisiv al oltenilor din U Craiova – Dinamo 2-1

Stoinov a deschis scorul în minutul 59, însă „câinii” nu au menținut mult timp avantajul. Cicâldău a restabilit egalitatea în minutul 61, în timp ce Nsimba a adus victoria pentru gazde cu un gol în minutul 90+1. Dinamoviștii au reclamat un offside în faza de construcție care a precedat golul decisiv.

ADVERTISEMENT

„Poate că am pierdut concentrarea pe final, trebuie să analizăm ce s-a întâmplat. Fiecare meci este ca o finală. Fiecare echipă este puternică aici în play-off. Mai avem încă 3 meciuri, este foarte important pentru noi cum le vom trata. Încă nu am văzut atacul din care au marcat, dar am auzit că a fost un ofsaid mare, nu știu ce să zic…”, a declarat Stoinov la flash-interviu.

Ce s-a petrecut la faza reclamată de Dinamo, cea din care Craiova a marcat golul victoriei

La scurt timp după golul marcat de Steven Nsimba, . Ei au sărit să protesteze la „centralul” Szabolcs Kovacs. Antrenorul croat arăta vehement cu degetul către poziția de offside din care atacantul Craiovei interceptase inițial balonul, în construcția fazei care a dus la gol.

ADVERTISEMENT

Kovacs, în schimb, nu a stat la discuții și a acordat câte un cartonaș galben, unul lui Florentin Petre și altul lui Zeljko Kopic. Cătălin Popa, responsabil în camera VAR, nu a semnalat și nici nu a sancționat offside la atacantul oltenilor.