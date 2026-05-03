Nikita Stoinov, acuze dure după U Craiova – Dinamo 2-1: „Ofsaid mare la gol!”

Dinamo a cedat cu 1-2 în fața Universității Craiova în etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii. Cum au reacționat elevii lui Zeljko Kopic după eșecul dramatic din Bănie.
Mihai Dragomir
04.05.2026 | 00:14
Nikita Stoinov a reacționat după U Craiova - Dinamo 2-1. Ce a spus despre golul oltenilor care a decis meciul. Sursa Foto: Sport Pictures.
Etapa a 7-a din play-off le-a adus celor de la Dinamo un eșec cu 1-2 pe terenul Universității Craiova. „Câinii” au condus, dar s-au văzut egalați rapid și învinși în minutele de prelungire. Elevii lui Zeljko Kopic nu au încasat prea bine înfrângerea din deplasare. Rămâi pe site pentru a citit ce au declarat jucătorii bucureștenilor după meci.

Nikita Stoinov a contestat golul decisiv al oltenilor din U Craiova – Dinamo 2-1

Eșec pentru Dinamo în meciul din deplasare cu Universitatea Craiova în etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii. Stoinov a deschis scorul în minutul 59, însă „câinii” nu au menținut mult timp avantajul. Cicâldău a restabilit egalitatea în minutul 61, în timp ce Nsimba a adus victoria pentru gazde cu un gol în minutul 90+1. Dinamoviștii au reclamat un offside în faza de construcție care a precedat golul decisiv.

„Poate că am pierdut concentrarea pe final, trebuie să analizăm ce s-a întâmplat. Fiecare meci este ca o finală. Fiecare echipă este puternică aici în play-off. Mai avem încă 3 meciuri, este foarte important pentru noi cum le vom trata. Încă nu am văzut atacul din care au marcat, dar am auzit că a fost un ofsaid mare, nu știu ce să zic…”, a declarat Stoinov la flash-interviu.

Ce s-a petrecut la faza reclamată de Dinamo, cea din care Craiova a marcat golul victoriei

La scurt timp după golul marcat de Steven Nsimba, Zeljko Kopic alături de întreaga bancă a lui Dinamo nu s-au mai putut stăpâni. Ei au sărit să protesteze la „centralul” Szabolcs Kovacs. Antrenorul croat arăta vehement cu degetul către poziția de offside din care atacantul Craiovei interceptase inițial balonul, în construcția fazei care a dus la gol.

Kovacs, în schimb, nu a stat la discuții și a acordat câte un cartonaș galben, unul lui Florentin Petre și altul lui Zeljko Kopic. Cătălin Popa, responsabil în camera VAR, nu a semnalat și nici nu a sancționat offside la atacantul oltenilor.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
