Sport

Ce presupune postul religios Yom Kippur pe care îl ține Nikita Stoinov. Fundașul lui Dinamo a plecat de urgență în Israel

Fundașul israelian Nikita Stoinov (21 de ani) nu se află în lotul lui Dinamo pentru meciul cu Farul. Care este motivul pentru care jucătorul a plecat acasă.
Traian Terzian
20.09.2026 | 22:22
Ce presupune postul religios Yom Kippur pe care il tine Nikita Stoinov Fundasul lui Dinamo a plecat de urgenta in Israel
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Motivul pentru care absentează Nikita Stoinov (21 de ani) de la Dinamo - Farul. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Dinamo a câștigat partida cu Farul și a revenit pe primul loc în SuperLiga. Deși „câinii” au făcut spectacol, antrenorul Nuno Campos nu l-a avut la dispoziție pe Nikita Stoinov care a plecat de urgență în țara natală.

Nikita Stoinov, absență neașteptată în Dinamo – Farul

Integralist în toate jocurile susținute de Dinamo în acest sezon de SuperLiga, Nikita Stoinov nu s-a aflat în lot pentru întâlnirea Farul din etapa a 10-a. Și asta deși fundașul central nu este nici accidentat și nici suspendat.

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Conform sport.ro, jucătorul a intrat în postul de Yom Kippur, cea mai importantă zi din calendarul evreiesc, și a plecat în Israel. Postul a început la apusul soarelui, pe 20 septembrie, și se termină la căderea nopții, pe 21 septembrie.

Yom Kippur este o zi de reflecție spirituală și auto-purificare, în timpul căreia persoanele postesc timp de 25 de ore și reprezintă momentul în care credincioșii se împacă cu Dumnezeu și cer iertare pentru greșelile comise.

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În absența lui Stoinov, Nuno Campos a decis să-l titularizeze în centrul defensivei pe nord-macedoneanul Imran Fetai, acesta urmând să evolueze alături de spaniolul Martin Pascual. Adus în vară de la Shkendija, Fetai a jucat 17 minute în două meciuri de campionat și a fost integralist în victoria cu Sporting Liești din Cupa României.

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Cum a motivat Nuno Campos absența lui Stoinov

Înainte de startul partidei cu Farul, antrenorul Nuno Campos nu a dorit să ofere prea multe detalii despre absența lui Nikita Stoinov și a precizat doar că fundașul israelian a avut o problemă personală și de acea nu se află în lot.

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”A avut o chestiune personală. Este privat. Dacă a avut ceva personal, nu am putut face nimic”, a declarat tehnicianul portughez, despre plecarea fundașului central al lui Dinamo în Israel.

Stoinov ar fi urmat oricum să meargă în țara natală după întâlnirea cu Farul, deoarece este convocat la echipa națională a Israelului pentru primele jocuri din noua ediție a Ligii Națiunilor: cu Austria (24 septembrie), Irlanda (27 septembrie), Kosovo (1 octombrie) și Irlanda (4 octombrie).

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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