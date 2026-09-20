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Dinamo a câștigat partida cu Farul și a revenit pe primul loc în SuperLiga. Deși „câinii” au făcut spectacol, antrenorul Nuno Campos nu l-a avut la dispoziție pe Nikita Stoinov care a plecat de urgență în țara natală.

Nikita Stoinov, absență neașteptată în Dinamo – Farul

Integralist în toate jocurile susținute de Dinamo în acest sezon de SuperLiga, Nikita Stoinov nu s-a aflat în lot pentru . Și asta deși fundașul central nu este nici accidentat și nici suspendat.

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Conform , jucătorul a intrat în postul de Yom Kippur, cea mai importantă zi din calendarul evreiesc, și a plecat în Israel. Postul a început la apusul soarelui, pe 20 septembrie, și se termină la căderea nopții, pe 21 septembrie.

Yom Kippur este o zi de reflecție spirituală și auto-purificare, în timpul căreia persoanele postesc timp de 25 de ore și reprezintă momentul în care credincioșii se împacă cu Dumnezeu și cer iertare pentru greșelile comise.

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În absența lui Stoinov, Nuno Campos a decis să-l titularizeze în centrul defensivei pe nord-macedoneanul Imran Fetai, acesta urmând să evolueze alături de spaniolul Martin Pascual. Adus în vară de la Shkendija, Fetai a jucat 17 minute în două meciuri de campionat și a fost integralist în victoria cu Sporting Liești din Cupa României.

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Cum a motivat Nuno Campos absența lui Stoinov

, antrenorul Nuno Campos nu a dorit să ofere prea multe detalii despre absența lui Nikita Stoinov și a precizat doar că fundașul israelian a avut o problemă personală și de acea nu se află în lot.

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”A avut o chestiune personală. Este privat. Dacă a avut ceva personal, nu am putut face nimic”, a declarat tehnicianul portughez, despre plecarea fundașului central al lui Dinamo în Israel.

Stoinov ar fi urmat oricum să meargă în țara natală după întâlnirea cu Farul, deoarece este convocat la echipa națională a Israelului pentru primele jocuri din noua ediție a Ligii Națiunilor: cu Austria (24 septembrie), Irlanda (27 septembrie), Kosovo (1 octombrie) și Irlanda (4 octombrie).