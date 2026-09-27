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, a fost integralist în meciul Israel – Irlanda, disputat duminică seară în Ungaria, la Debrecen, în etapa a doua din Liga Națiunilor, Liga B, Grupa 3. Nu a fost de bun augur însă pentru naționala israeliană, care a fost învinsă în această partidă cu scorul de 0-3.

Israel – Irlanda din Liga Națiunilor, meci de coșmar pentru Nikita Stoinov de la Dinamo

Mai mult, toate golurile au fost marcate în prima repriză, până în minutul 25 chiar, de Parrott, Idah și Moylan. Meciul a fost la un pas să nu se joace. din cauza faptului că statul lor susține cauza palestiniană în contextul războiului din Fâșia Gaza.

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Primul și cel mai vehement care a luat poziție în acest sens a fost portarul Gavin Bazunu, cel care a refuzat să facă parte din lotul pentru jocul de la Debrecen. „Decizia mea este luată strict din rațiunea personală că este greșit să omori oameni nevinovați. Este important să menționez că poziția mea nu înseamnă opoziție față de poporul israelian și față de comunitatea evreiască, ci doar împotriva atrocităților comise în regiune”, a explicat el.

Meciul Israel – Irlanda a fost la un pas să nu se mai joace

Ulterior, irlandezii au avut o ședință de mai bine de patru ore, în care au dezbătut această chestiune, iar în cele din urmă au decis să se prezinte totuși la acest meci, cu mențiunea că programul media din ziua respectivă a avut mult de suferit în contextul dat. „Aș vrea să îmi prezint scuzele față de presă pentru întârzierea și întreruperile de azi. Este o perioadă provocatoare. Echipa a fost în Pristina ieri (n.r. după meciul împotriva Kosovo). O discuție amplă s-a petrecut, iar consensul a fost să facem totuși deplasarea în Ungaria. A fost o ședință de două ore.

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În această dimineață un jucător și-a exprimat disconfortul către antrenor și și-a indicat intenția de a nu face parte din lot. Noul context a necesitat timp și deliberări pentru ca echipa să ia o decizie. Ce a urmat au fost alte patru ore de discuții, în principal cu jucătorii, dar și cu staff-ul și conducerea Federației.

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Mai multe poziții au fost prezentate. Avem respect total față de dreptul tuturor de a avea opinii pe seama acestui subiect. În final, în ultimele 90 de minute am pus la cale un vot al echipei în sensul participării la următoarele meciuri. O majoritate largă (n.r. în sensul disputării acestui meci cu Israel) a fost rezultatul. Federația a luat decizia de a participa la aceste partide”, a fost mesajul transmis de David Courell, directorul Federației Irlandeze de Fotbal.