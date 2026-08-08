Nikita Stoinov, la Craiova?! Dezvăluiri de ultimă oră despre fundașul lui Dinamo. Exclusiv

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Universitatea Craiova l-a avut „sub observație” pe Nikita Stoinov, fundaș central ajuns în cele din urmă la Dinamo București. Unul dintre conducătorii oltenilor, Mario Felgueiras, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că echipa sa a renunțat să-l mai transfere, după o monitorizare atentă.

Universitatea Craiova l-a monitorizat în trecut pe Nikita Stoinov, ajuns în cele din urmă la Dinamo

Chiar și așa, fundașul rămâne în atenția oltenilor în viitor: „A fost un an total diferit. Era vorba să îmbunătățim cu 20% lotul, am adus 14 jucători dacă nu greșesc. Anul acesta au veni 5 jucători și doi portari. S-a păstrat nucleul echipei, acum suntem atenți și pe piață. Dar, vorbind acum individual sunt fericit că știu că sunt jucători care au nevoie de adaptare.

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Sava se luptă acum cu Popică, fiecare a avut deja șansa lui, au făcut-o foarte bine. Avem competiție foarte mare în poartă. Vorbim de Webster. Din păcate s-a accidentat și la pregătire în Austria, și cu Dinamo la primul duel s-a accidentat. Dorința sa de a juca a fost și mai gravă. ”, a declarat Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.

De altfel, conducerea Universității Craiova este mulțumită de lotul din acest sezon, astfel că rămâne de văzut dacă vor mai fi făcute transferuri. Totul va depinde, probabil, de parcursul european al echipei.

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L-a dorit Craiova pe Stoinov de la Dinamo? Felgueiras recunoaște că jucătorul a fost monitorizat în trecut

„Elisor nu trebuie să vorbim prea mult, are două goluri în condițiile în care a jucat puțin. Avem trei atacanți fiecare cu stilul lui. Suporterii își doresc mereu mai mult. Dar sunt foarte liniștit, sunt jucători buni.

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Assad a început și el bine, normal că la o echipă mare există presiune. Tavares jucător cu intensitate, îl cunosc din Portugalia. Nu e ușor să joci la Craiova, fiecare jucător trebuie să arate”, a completat conducătorul oltenilor.

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Cât despre transferul vehiculat al lui Stoinov de la Dinamo la Craiova, oltenii l-au monitorizat pe fotbalist în trecut. În prezent nu se pune problema unui transfer, conform lui Felgueiras: n-a fost nimic concret. În momentul în care facem scouting, mai întrebăm care sunt condițiile la fiecare jucător. E un jucător care și înainte să vină la Dinamo ne-a fost propus. E un jucător interesant, dar noi avem cei mai buni fundași centrali. Nu vorbesc doar de trei, avem patru, cinci. Avem cea mai bună linie defensivă din România”.