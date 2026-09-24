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Impresarul lui Nikita Stoinov anunță plecarea de la Dinamo. Câți bani ar putea încasa „câinii”

Lovitură teribilă pentru Dinamo! Impresarul lui Nikita Stoinov a anunțat plecarea israelianului de la echipa din „Ștefan cel Mare”: „Acesta e ultimul an”
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.09.2026 | 21:02
Impresarul lui Nikita Stoinov anunta plecarea de la Dinamo Cati bani ar putea incasa cainii
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A fost anunțată plecarea lui Stoinov de la Dinamo. Foto: Sport Pictures
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Nikita Stoinov (21 de ani) este de la sosirea la Dinamo titular incontestabil la echipa din „Ștefan cel Mare” și astfel unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor”. Fundașul central a devenit recent și internațional israelian de seniori, iar cota lui de piață a crescut considerabil, având în vedere bineînțeles și vârsta lui încă destul de fragedă.

Impresarul lui Nikita Stoinov a anunțat plecarea israelianului de la Dinamo

În acest context, Gilad Katsav, impresarul lui, a anunțat că sunt șanse destul de mari ca fotbalistul să prindă în scurt timp, poate chiar în iarnă sau, cel mai probabil, în vara anului viitor, un transfer important, într-unul dintre campionatele de top din Europa, în condițiile în care Stoinov are în contractul cu Dinamo o clauză de reziliere, pe care conducătorii clubului încearcă de ceva timp să o ajusteze, în avantajul lor bineînțeles.

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Suma pentru care s-ar putea face transferul

Astfel, agentul jucătorului crede că mutarea acestuia s-ar putea realiza în schimbul unei sume de aproximativ 2,5 milioane de euro. „Nu există nicio îndoială că e un copil special, cu o personalitate foarte diferită de a multor jucători. Plecarea lui în străinătate a fost intenționat prematură. A fost decizia corectă. Este într-o echipă bună, pe primul loc. Cred că acesta este ultimul lui an în România și va merge mai departe. Are statistici foarte, foarte bune în ceea ce privește posesia mingii, pasele și piciorul stâng. Și înălțimea l-a ajutat.

(n.r. Despre următoarea destinație a lui Stoinov) În Europa, desigur. Am avut propuneri din MLS, a existat o ofertă de transfer, dar cred că va mai sta șase luni sau chiar un an în România. (n.r. În ce campionate ar putea ajunge fundașul central) Anglia, Germania, Spania. Cred că Dinamo îl va vinde cu 2,5 milioane de euro.

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Ce mai trebuie să îmbunătățească? Jocul fizic. Poziționarea, tehnica și pasele sunt bune, dar trebuie să lucreze la fizic pentru a ajunge departe. Oricum a crescut, joacă 90 de minute. La Netanya nu a avut niciun meci de 90 de minute”, a spus impresarul Gilad Katsav pentru jurnaliștii israelieni de la one.co.il. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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