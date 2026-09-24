ADVERTISEMENT

Nikita Stoinov (21 de ani) este de la sosirea la Dinamo titular incontestabil la echipa din „Ștefan cel Mare” și astfel unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor”. Fundașul central a devenit recent și internațional israelian de seniori, , având în vedere bineînțeles și vârsta lui încă destul de fragedă.

Impresarul lui Nikita Stoinov a anunțat plecarea israelianului de la Dinamo

În acest context, Gilad Katsav, impresarul lui, a anunțat că sunt șanse destul de mari ca fotbalistul să prindă în scurt timp, poate chiar în iarnă sau, cel mai probabil, în vara anului viitor, un transfer important, într-unul dintre campionatele de top din Europa, în condițiile în care , pe care conducătorii clubului încearcă de ceva timp să o ajusteze, în avantajul lor bineînțeles.

ADVERTISEMENT

Suma pentru care s-ar putea face transferul

Astfel, agentul jucătorului crede că mutarea acestuia s-ar putea realiza în schimbul unei sume de aproximativ 2,5 milioane de euro. „Nu există nicio îndoială că e un copil special, cu o personalitate foarte diferită de a multor jucători. Plecarea lui în străinătate a fost intenționat prematură. A fost decizia corectă. Este într-o echipă bună, pe primul loc. Cred că acesta este ultimul lui an în România și va merge mai departe. Are statistici foarte, foarte bune în ceea ce privește posesia mingii, pasele și piciorul stâng. Și înălțimea l-a ajutat.

(n.r. Despre următoarea destinație a lui Stoinov) În Europa, desigur. Am avut propuneri din MLS, a existat o ofertă de transfer, dar cred că va mai sta șase luni sau chiar un an în România. (n.r. În ce campionate ar putea ajunge fundașul central) Anglia, Germania, Spania. Cred că Dinamo îl va vinde cu 2,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Ce mai trebuie să îmbunătățească? Jocul fizic. Poziționarea, tehnica și pasele sunt bune, dar trebuie să lucreze la fizic pentru a ajunge departe. Oricum a crescut, joacă 90 de minute. La Netanya nu a avut niciun meci de 90 de minute”, a spus impresarul Gilad Katsav pentru jurnaliștii israelieni de la

ADVERTISEMENT