Sport

Nikita Stoinov, transferul anului pentru Dinamo? “Am luat decizia foarte uşor!”

Nikita Stoinov a impresionat în acest sezon la Dinamo, unde a devenit titular de drept în centrul apărării, alături de Kennedy Boateng. Ce reacție a avut israelianul atunci când a venit oferta din “Ștefan cel Mare”.
Răzvan Scarlat
19.12.2025 | 17:30
Nikita Stoinov transferul anului pentru Dinamo Am luat decizia foarte usor
EXCLUSIV FANATIK
Nikita Stoinov și Darius Olaru, în cel mai recent derby dintre FCSB și Dinamo. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Nikita Stoinov este, fără discuție, un câștig pentru Dinamo. Venit în vară sub comanda lui Zeljko Kopic, apărătorul și-a arătat, imediat, calitățile și a devenit indispensabil în primul “11” al roș-albilor. Cu ce obiective a sosit israelianul în SuperLiga, la începutul sezonului.

Ce a declarat Nikita Stoinov după ce a fost premiat de FANATIK

La Super Gala FANATIK 2025, Nikita Stoinov și Kennedy Boateng de la Dinamo au fost în centrul atenției, după ce și-au ridicat premiul. Cei doi formează cel mai bun cuplu de fundași centrali ai anului 2025, iar “câinii” au dat lovitura cu ei defensivă.

ADVERTISEMENT

Nikita Stoinov a recunoscut că premiul primit la Super Gala FANATIK 2025 îl motivează și mai mult. A promis că va da totul pentru a menține Dinamo în vârful clasamentului.

(n.r. te-ai așteptat la un astfel de sezon când ai venit la Dinamo?) Nu m-am gândit, sincer, la asta. Am încercat să muncesc în fiecare zi, pentru a deveni mai bun. Bineînțeles, acest premiu este un bonus, mă motivează și mai mult să duc Dinamo către o poziție bună”, a spus fundașul din Israel.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Digi24.ro
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”

Ce l-a convins pe Nikita Stoinov să vină la Dinamo

Fundașul a dezvăluit că nu i-a fost deloc greu să se hotărască atunci când a primit oferta de la Dinamo, mai ales că știa multe despre club.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică:...
Digisport.ro
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”

(n.r. a fost greu să iei decizia să vii la Dinamo în vară?) Nu știu cât de greu a fost pentru conducere să mă ia. Agentul a ținut secret acest transfer. Dar pentru mine a fost foarte ușor să mă decid. Fanii, echipa, staff-ul, jucătorii… Deci a fost o decizie ușoară pentru mine”, a mai spus Stoinov, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spune Nikita Stoinov despre șansele lui Dinamo la titlu

După 20 de etape, Dinamo este pe locul 2 în SuperLiga, cu un punct mai puțin față de Rapid, liderul la zi. Nikita Stoinov este optimist că roș-albii pot cuceri campionatul la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

(cum vezi șansele la titlu ale lui Dinamo în acest sezon?) Cred că avem șanse mari, avem o echipă bună și am pierdut doar două meciuri tot sezonul. Cred că putem luat titlul”, a mai spus fundașul.

Declaratii Nikita Stoinov la Super Gala Fanatik

Cum s-a trăit de pe stadion drama eliminării Universității Craiova: “A fost o...
Fanatik
Cum s-a trăit de pe stadion drama eliminării Universității Craiova: “A fost o noapte îngrozitoare! Nimeni n-a dormit”. Gestul pe care l-a făcut Coelho a doua zi după meci. Exclusiv
Probleme serioase pentru sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Elma e acuzată...
Fanatik
Probleme serioase pentru sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Elma e acuzată de evaziune fiscală
Vivi Răchită dezvăluie dezastrul financiar de la Petrolul Ploiești: “Sunt 9 milioane de...
Fanatik
Vivi Răchită dezvăluie dezastrul financiar de la Petrolul Ploiești: “Sunt 9 milioane de euro! Au datorii și la Lidl. Nu au mai plătit de cinci ani chiria pentru stadion”. Documente exclusive
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cinci transferuri pentru Rapid. Costel Gâlcă și-a făcut planul pentru această iarnă
iamsport.ro
Cinci transferuri pentru Rapid. Costel Gâlcă și-a făcut planul pentru această iarnă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!