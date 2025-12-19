Nikita Stoinov, transferul anului pentru Dinamo? “Am luat decizia foarte uşor!”

ADVERTISEMENT

Nikita Stoinov este, fără discuție, un câștig pentru Dinamo. Venit în vară sub comanda lui Zeljko Kopic, apărătorul și-a arătat, imediat, calitățile și a devenit indispensabil în primul “11” al roș-albilor. Cu ce obiective a sosit israelianul în SuperLiga, la începutul sezonului.

Ce a declarat Nikita Stoinov după ce a fost premiat de FANATIK

La Super Gala FANATIK 2025, Nikita Stoinov și Kennedy Boateng de la Dinamo au fost în centrul atenției, . Cei doi formează cel mai bun cuplu de fundași centrali ai anului 2025, iar “câinii” au dat lovitura cu ei defensivă.

Nikita Stoinov a recunoscut că premiul primit la Super Gala FANATIK 2025 îl motivează și mai mult. A promis că va da totul pentru a menține Dinamo în vârful clasamentului.

“(n.r. te-ai așteptat la un astfel de sezon când ai venit la Dinamo?) Nu m-am gândit, sincer, la asta. Am încercat să muncesc în fiecare zi, pentru a deveni mai bun. Bineînțeles, acest premiu este un bonus, mă motivează și mai mult să duc Dinamo către o poziție bună”, a spus fundașul din Israel.

Ce l-a convins pe Nikita Stoinov să vină la Dinamo

Fundașul a dezvăluit că nu i-a fost deloc greu să se hotărască atunci când a primit oferta de la Dinamo, mai ales că știa multe despre club.

“(n.r. a fost greu să iei decizia să vii la Dinamo în vară?) Nu știu cât de greu a fost pentru conducere să mă ia. Agentul a ținut secret acest transfer. Dar pentru mine a fost foarte ușor să mă decid. Fanii, echipa, staff-ul, jucătorii… Deci a fost o decizie ușoară pentru mine”, a mai spus Stoinov, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spune Nikita Stoinov despre șansele lui Dinamo la titlu

După 20 de etape, Dinamo este pe locul 2 în SuperLiga, cu un punct mai puțin față de Rapid, liderul la zi. este optimist că roș-albii pot cuceri campionatul la finalul sezonului.

“(cum vezi șansele la titlu ale lui Dinamo în acest sezon?) Cred că avem șanse mari, avem o echipă bună și am pierdut doar două meciuri tot sezonul. Cred că putem luat titlul”, a mai spus fundașul.