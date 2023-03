Niklas Landin, cel mai bun handbalist din lume, interviu după Dinamo – Kiel 28-41: “Am câștigat tot, dar vreau să rămân pe marile arene. Asta îmi place să fac”. Exclusiv

Dinamo a pierdut fără drept de apel meciul tur din play-off-ul EHF Champions League cu . Campioana Europei din 2020 nu le-a dat nicio şansă “dulăilor” şi returul din Germania va fi o formalitate pentru gazde.

Niklas Landin, cel mai bun handbalist din lume, interviu după Dinamo – Kiel 28-41

Niklas Landin Jacobsen a fost ales cel mai bun handbalist al lumii în 2019 şi 2021. Portarul danez a câştigat tot ce se putea în carieră, atât la nivel de club, cât şi la echipa naţională, alături de care este campio mondial, european şi olimpic. Portarul va părăsi THW Kiel în această vară pentru a se întoarce acasă, la Aalborg.

După meciul din Sala Polivalentă, Niklas Landin a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre meciul cu Dinamo, aşteptările pe care le are de la acest sezon cu , dar şi despre viitor.

“Meciul a fost așa cum am visat, nu cum ne așteptam. Aproape orice atac am reuşit să îl transformăm în gol”

Niklas, cum a fost meciul pentru voi și atmosfera din Sala Polivalentă?

– Meciul a fost așa cum am visat, nu cum ne așteptam. Am jucat foarte bine pe ambele faze. Și în defensivă și în ofensivă. Aproape orice atac am reușit să îl transformăm în gol. Deci a fost o evoluție de excepție și atmosfera a fost una dintre cele mai frumoase din Champions League.

Nu te așteptai să fie așa mare diferența?

– Nu, chiar deloc. Am văzut multe meciuri ale lui Dinamo în Champions League și a fost de fiecare dată dificil pentru echipa vizitatoare.

“Pentru noi competiția începe din faza eliminatorie. Nu ne-am concentrat aşa mult în grupe”

La finalul sezonului o să te desparți de THW Kiel. Aștepți să câștigi un nou trofeu al Ligii Campionilor cu echipa?

– Nu am așteptări, dar am speranțe. Primul pas este să reușim calificarea în Final Four și să fim acolo, cu cele mai bune echipe ale Europei. Da, în primul rând obiectivul este acela de calificare în Final Four și apoi știm că totul este posibil.

THW Kiel nu a avut cel mai bun sezon până acum. Puteți avea un final de sezon puternic atât în Bundesliga, cât și în Champions League?

– Problema este că a trebuit să ne concentrăm în prima parte pe Bundesliga. Toate meciurile sunt foarte dificile și nivelul este foarte apropiat așa că focusul a fost pe Bundesliga mai mult. Știam că în Champions League trebuie să fim între primele șase ale grupei, iar pentru noi competiția începe din faza eliminatorie. Așa că, nu ne-am concentrat atât de mult pe meciurile din faza grupelor.

“Am câștigat tot, dar vreau să rămân aici, pe marile arene ale handbalului”

Ai câștigat titlul de cel mai bun portar din lume, iar la nivel de club și echipa națională ai toate trofeele posibile. Ce așteptări ai de la viitorul tău?

– Da, am câștigat tot, dar vreau să rămân aici, pe marile arene ale handbalului, în meciurile importante. Să joc mereu în fața unui public senzațional, așa cum este cel de aici. Asta mă ambiționează să muncesc la fel de mult, pentru că este ceea ce îmi place să fac.