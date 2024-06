Niklas, magicianul micuț care face iarba perfectă pentru români: ”Totul e așa cum vrea Edi Iordănescu!”

Mai toate stadioanele nou-construite în România au avut o problemă pe care e clar că nouă, românilor, ne e greu s-o rezolvăm: gazonul e uscat, e rar ori sar de-a binelea brazde întregi în jurul fotbaliștilor care aleargă. Cum de alții se pricep să aibă o iarbă excelentă? Ce fac special?

Micuțul creator de verde imitator al lui Bayern Munchen

În Wurzburg, , gazonul este unul excelent. : 22 de milimetri, exact dimensiunea firelor de pe terenurile pe care le folosește Bayern Munchen.

De întreținerea terenului pe care se pregătesc Alibec și colegii lui se ocupă un tip foarte pasionat și implicat. E atât de prins de munca lui încât nu doar că pregătește iarba, dar e la marginea terenului înaintea fiecărui antrenament, îi așteaptă pe oamenii din staff și pe fotbaliști, curios să afle dacă ei mai vor ceva de la el.

Niklas Muller e numele lui. Suferă de nanism și atrage atenția cu titlul de pe spatele tricoului: Greenkeeping. Și chiar este un creator și un păstrător al verdelui, din moment ce câmpul pe care intră tricolorii arată excelent. Îi spunem că în România chiar nu ne descurcăm să facem iarba să crească pe terenurile de fotbal.

”Edi Iordănescu mi-a cerut ca fiecare fir de iarbă să aibă 22 de milimetri”

”Voi vă referiți la stadioanele mari. Adevărul este că e mai ușor pentru mine să am grijă de iarba de aici, de pe un teren mic. Tribunele sunt joase, așa că ele nu împiedică razele soarelui să ajungă la teren”, explică micuțul om. Pe gazonul arenei din Wurzburg evoluează de obicei echipa locală aflată în liga a patra germană.

Și nu este chiar o miză atât de mare ca o formație din ”D” să beneficieze de condiții de top. Pentru naționala României, micul Niklas a avut o misiune specială: ”Încă din clipa în care am aflat că românii se vor pregăti aici am început să pregătesc iarba. Am însămânțat, am udat pentru a avea un gazon des. Îl tund astfel încât lungimea firului să fie de 22 de milimetri, așa mi-a cerut Mister Edi”.

Ca majoritatea oamenilor din Bavaria, Niklas e un fan al lui Bayern Munchen. Îi apreciază mai ales pe Musiala, pe Neuer și pe Kimmich, ”deși am avut un sezon slab”. Nu e deloc încântat de echipa națională a Germaniei, pe care nu și-o poate imagina în postura de câștigătoare, chiar dacă o va susține, bineînțeles.

Magicianul ierbii a auzit doar de Drăgușin. Sunt capabili să devină faimoși toți din naționala României?

”Nu mai avem superfotbaliști, nu mai e așa cum erau generațiile trecute. Îmi pare rău, dar aceasta este situația! Nu văd cum am putea să fim noi campioni europeni”, e resemnat Niklas. Micul om spune că a devenit și un susținător al României, din moment ce îi întâlnește zilnic pe Iordănescu, pe asistenții lui și pe fotbaliști.

”Mărturisesc că nu cunoșteam mulți dintre jucătorii voștri înainte ca echipa să ajungă aici, dar știam despre Drăgușin, fundașul de la Tottenham”, explică Niklas. Drăgușin era un titular al naționalei și în vremea în care el evolua pentru Genoa, însă transferul la Tottenham i-a sporit notorietatea.

E mai ușor să știe despre tine pasionații de fotbal din întreaga Europă dacă joci pentru un club superbogat din strălucitoarea Premier League decât este când joci pentru o formație mică din Italia, una preocupată numai să-și conserve locul din Serie A. Campionatul European în care vor avea debutul luni împotriva Ucrainei va constitui pentru toți internaționalii români o ocazie și din punctul acesta de vedere: e cazul să audă lumea de ei!

8 ani au trecut de la precedentul Campionat European la care a participat România. În 2016, tricolorii au remizat cu Elveția, 1-1, și au pierdut cu Franța, 1-2, și cu Albania, 0-1

2 jucători români s-au aflat și în lotul din 2016 și vor juca și acum, în Germania: Denis Alibec și Nicolae Stanciu. Și selecționerul e altul, în locul lui Anghel Iordănescu a apărut și a obținut calificarea fiul său, Edward

INTREVIU CU INGRIJITORUL GAZONULUI PE CARE SE ANTRENEAZA NATIONALA ROMANIEI

