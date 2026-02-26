Nikola Stevanovic, declarație de dragoste pentru Universitatea Craiova: „Cel mai mare club din România“. Ce planuri are în tricoul Științei și care este jucătorul pe care-l admiră

ADVERTISEMENT

Venit cu ambiții mari în Bănie, Nikola Stevanovic trăiește la intensitate maximă perioada petrecută la Universitatea Craiova. Fundașul oltenilor a vorbit în cadrul unui interviu despre titlu și atmosfera electrizantă din „Vulcanul” din Bănie, dar a făcut și o afirmație care, cu siguranță, va stârni ecouri în SuperLiga: consideră că gruparea alb-albastră poate fi „cel mai mare club din România”.

Nicola Stevanovic, mesaj pe sufletul fanilor olteni. Ce a spus despre titlu

Stevanovic nu se ascunde când vine vorba despre obiective. Apărătorul oltenilor a menționat în cadrul unui său că vrea ca echipa să rămână în frunte și să ducă lupta pentru titlu până la capăt. Fundașul recunoaște că a fost impresionat de clubul alb-albastru încă dinainte să ajungă în Bănie și că „dimensiunea“ Universității Craiova se simte la fiecare meci.

ADVERTISEMENT

„E un sentiment uimitor să fiu aici, la Craiova. Aș putea spune că mă aflu la cel mai înalt nivel din cariera mea de până acum. Cred că suntem capabili să creștem și mai mult, suntem pe un drum bun și o să dăm totul pentru a face lucrurile mult mai bine de la zi la zi. Vrem să rămânem pe primul loc, să câștigăm campionatul.”

Să joci pentru un club mare precum Universitatea Craiova este o onoare pentru mine. Am fost foarte fericit când am avut oportunitatea să vin aici. În fiecare meci îmi dau seama cât de mare poate fi acest club, poate cel mai mare din România. Avem mulți fani, multă energie pozitivă, o organizare foarte bună, colegi pe măsură. Pot spune că este, probabil, cea mai bună perioadă din viața mea“, a declarat Stevanovic.

ADVERTISEMENT

Stevanovic nu a uitat drama de la Atena: „Nu meritam acel rezultat!”

încă îl urmărește și pe Nikola Stevanovic, dar spune că echipa a demonstrat caracter în cel mai scurt timp posibil.

ADVERTISEMENT

„Momentul de la Atena încă este proaspăt în mintea mea. A fost dureros, am dat 100%, chiar și mai mult. Nu meritam un asemenea rezultat. Așa este fotbalul, ca în viață. Niciodată nu e totul perfect. Îmi place că nu am căzut după asta și am câștigat următorul meci. Cred că norocul se va întoarce la un moment dat și ne va ajuta”, a mai adăugat fundașul Universității Craiova.

Dincolo de teren, Stevanovic subliniază unitatea din vestiar și rolul său în grup. El a vorbit și despre atmosfera din vestiar, pe care o consideră un atu important în lupta pentru obiectivele mari.

ADVERTISEMENT

„În vestiar, încerc să fiu amuzant cu toți colegii mei. Încerc să fiu pozitiv și în momentele grele. În vestiar este o atmosferă bună, îmi place asta și contează mult pentru mine. Mister ne-a spus că suntem o familie mare. Puteți vedea asta și pe teren, în felul în care ne ajutăm unii pe alții. Ne întâlnim în oraș, mergem unul la casa celuilalt. Badelj și Teles m-au ajutat mult să mă acomodez, pentru că-i știam de ceva timp. Mi-au explicat multe“, a mai spus Nikola.

Idolul care i-a schimbat destinul lui Stevanovic: „Când m-am uitat la el, am realizat!“

Fundașul oltenilor a dezvăluit și cine a fost modelul său în fotbal. Stevanovic spune că l-a admirat încă din copilărie pe fostul mare apărător sârb Nemanja Vidić, cel care a făcut istorie la Manchester United, dar și în naționala Serbiei.

„Aș putea spune că jucătorul preferat este un fundaș sârb, Nemanja Vidic. A jucat la cluburi mari, la Manchester United, chiar și la națională. El e jucătorul pe care l-am admirat. Când m-am uitat la el, am realizat că vreau să joc fotbal la nivel profesionist. M-a impresionat.

În primii mei ani de fotbal, n-am jucat ca fundaș, pentru că nu eram la fel de înalt ca acum. Jucam mai mult în lateral sau în mijloc. Când am început să mă înalț, unul dintre antrenorii academiei a observat că pot să-mi folosesc abilitățile ca fundaș. Pentru mine, cel mai important a fost debutul în fotbalul profesionist și debutul pentru echipa națională”, a încheiat Stevanovic.

Nikola Stevanovic a marcat primul său gol la U Craiova

Nikola Stevanovic a făcut 2-0 pentru Craiova în minutul 59 al meciului cu Unirea Slobozia, în ultimul meci al alb-albaștrilor. . Reușita a fost însă validată doar după analiza VAR. Inițial, în teren, asistentul Alexandru Filip a ridicat ofsaid.

Reluările TV au demonstrat că tușierul s-a înșelat și, după analiza VAR a arbitrilor Iulian Dima și Stelian Slabu, tabela de marcaj s-a modificat în 2-0 pentru Universitatea Craiova. Peste cinci minute s-a făcut chiar 3-0 pentru olteni. A marcat Nsimba, care a ajuns la cota 9 în acest sezon.