Nimeni n-a mai spus asta până acum! Gigi Becali, premoniție halucinantă pentru naționala României la EURO 2024: „Mi-a zis Mihai Stoica: ‘Gigi, ești nebun!’”

Naționala României a început perfect . Tricolorii au învins cu 3-0 Ucraina, o echipă considerată de mulți favorită. Gigi Becali a declarat că este impresionat de jocul prestat de elevii lui Edi Iordanescu și este sigur că acesta este doar începutul.

Gigi Becali crede că România poate ajunge până în finală la EURO 2024

Deși în naționala Ucrainei joacă fotbaliști care evoluează pentru echipe puternice din campionatele din Europa de Vest, România a arătat o forță incredibilă.

a vorbit despre așteptările sale de la acest turneu final. Omul de afaceri a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK EURO, alături de Horia Ivanovici, că acesta este doar începutul și că tricolorii pot ridica chiar trofeul la EURO 2024.

“Eu l-am întrebat pe MM și i-am zis: ‘Să vedem, Gigi, că noi jucăm acum, dar dacă ajungem în finală?’ MM a zis: ‘Băi, Gigi, tu ești nebun? De unde poți să știi ce e la fotbal?’ El a zis: ‘Păi jucăm, ne calificăm de pe locul 2 și putem să picăm cu Olanda’. Păi și ce? Batem Olanda. E nebunia mea, îți dai seama. MM a zis: ‘Băi, Gigi, tu ești nebun’.

Eu așa sunt. Mie nu îmi plac lucrurile mici. ‘Bă, Mihai, ești nebun la cap? Ce mare lucru e’. El a zis: ‘Hai, bă, Gigi… înseamnă că nu știi ce echipe sunt’. Adevărul e că nu știu. De ce să ne calificăm de pe locul 2? Ne calificăm de pe locul 1, de ce să nu o batem noi pe Belgia?

“(n.r. La pauză e 1-0 pentru Slovacia) Uite, pe locul 1 terminăm. Horia, eu așa am visat tot timpul. Eu niciodată nu am visat lucruri mici. Vezi și la mașini. Când mi-am luat, mi-am luat Maybach. 500 de mii. Eu așa am învățat de la tată. ‘Oaia mare, capra mare, pulpa mare'”.

Gigi Becali a numit jucătorul care l-a impresionat în România – Ucraina 3-0

Gigi Becali a numit și cel mai bun jucător din naționala României. Patronul de la FCSB este de părere că fostul său jucător, Nicolae Stanciu, este vedeta echipei. În plus, vârful lui Edi Iordanescu, Denis Drăguș, l-a impresionat cu evoluția sa în victoria cu Ucraina.

“Nimeni nu se compară cu Stanciu. Nicușor Stanciu este de departe cel mai bun din toată echipa. Pe Hagi nu-l mai comparați cu jucătorii români. Nu se mai naște unul ca Hagi”.

“Drăguș m-a lăsat mut. Eu țin minte când a plecat. Ziceam: ‘Ce să facă asta’? Ce a crescut nu îmi vine să cred. A plecat de tânăr, s-a maturizat. Putere, forță”, a transmis Gigi Becali la FANATIK EURO.

In direct la FANATIK LA EURO, Gigi Becali a avut o premonitie uluitoare