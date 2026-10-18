Nimeni nu a scăpat de furia lui Olăroiu după ultimul meci din Emirate! Românul și-a certat jucătorii și l-a criticat dur pe arbitru: „Nu trebuie să se mai repete”. Video

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(57 de ani), antrenorul lui , a fost extrem de supărat la finalul meciului jucat de echipa lui în deplasare duminică seară cu Ittihad Kalba în cadrul etapei cu numărul 6 din această ediție de campionat, încheiat la egalitate, scor 2-2. În primul rând, tehnicianul român și-a certat jucătorii pentru atitudinea arătată de ei pe teren în prima parte a partidei.

Cosmin Olăroiu, extrem de supărat după Ittihad Kalba – Al-Jazira 2-2 în campionatul din Emiratele Arabe Unite

În continuare, Olăroiu a criticat dur maniera de arbitraj din acest meci, în special faptul că arbitrul le-a permis adversarilor să tragă foarte mult de timp: „Cred că am avut un blackout în primele 10 minute. Am început meciul foarte prost, cu o atitudine foarte proastă. Rezultatul final reflectă începutul de joc. După revenirea de la echipele naționale toți jucătorii au randament sub ce au arătat înainte. Nu mă așteptam la lucrul ăsta. În fine, ce vreau să vă spun este că, din păcate, un meci ca ăsta nu trebuie să se mai repete. Sincer, s-a mai întâmplat o dată un meci ca ăsta, când am pierdut o calificare. Dar nu ai cum să cazi de 30 de ori, jucătorii să stea jos și arbitrul să nu facă nimic.

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Cazi, ieși afară, nu? Se duce, stă 30 de secunde, îi întreabă se ridică și joacă mai departe. Noi cum jucăm? Cred că timpul efectiv de joc a fost 20 și ceva de minute. Să nu se înțeleagă greșit, nu caut scuze, dar trebuie să o facă în spiritul jocului. Ok, ne băteau 4-2, 5-2, nu contează, dar să jucăm fotbal.

Noi nu am jucat fotbal azi. S-a jucat… 30 de secunde pauză două minute, 20 de secunde, pauză 5 minute. Au stat la un corner 5 minute, după care a zis că jocul continuă. Portarul a stat 12 secunde să degajeze mingea, l-a numărat, a depășit numărătoarea, i-a dat galben, dar nu a dat corner. Trebuia să fie corner, așa e regulamentul, așa am fost învățați”.

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Cosmin Olăroiu și-a certat jucătorii și a criticat dur arbitrajul

În încheiere însă, antrenorul român a subliniat și că problemele de arbitraj nu ar trebui să reprezinte o scuză pentru rezultatul sub așteptări obținut de echipa sa în această partidă: „În fine, nu scuză cu nimic faptul că nu am reușit să câștigăm. Însă, ca să aduci oameni la stadioane, ca să crești nivelul de joc, fotbalul trebuie să se joace, azi nu s-a jucat. Din păcate, azi nu s-a jucat. Care e chestia să îi spui portarului că are 5 secunde ca să bată dacă el nu ia mingea?

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El lasă mingea afară și stă. După un minut, ia mingea, o pune și apoi începe să numere. Care e sensul? A stat un minut să aducă mingea. În fine, asta e, mergem mai departe. Avem un punct avantaj, trebuia să avem mult mai mult. Dar e un drum lung, ne trebuie forță, multe lucruri ca să ajungem la nivelul la care ne dorim”, a mai declarat Cosmin Olăroiu la conferința de presă de la finalul meciului.