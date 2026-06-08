„Nimeni nu l-a fluierat niciodată!” Mărturie emoționantă despre Răzvan Lucescu, idolul grecilor de la PAOK

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a avut o primă parte a anului 2026 marcată de multă suferință. decedat pe 7 apriliei, apoi a pierdut finala Cupei Greciei și în final a ratat și locul doi în campionatul Greciei.

Nicolae Constantin este secundul lui Răzvan Lucescu la PAOK

fapt confirmat de secundul său român, Nicolae Constantin. Antrenorul care a promovat Petrolul în prima ligă, acum patru ani, este unul dintre ajutoarele sale la Salonic, unde lucrează din 2023.

ADVERTISEMENT

Nae a vorbit despre Răzvan Lucescu într-un interviu acordat pentru Observatorul Prahovean și a povestit situația care confirmă că antrenorul lui PAOK e un om special pentru greci. Și va rămâne așa, indiferent dacă va pleca sau nu de la echipă.

“În trei ani, am câștigat și am pierdut meciuri, am fost sus și jos, am bucurat oamenii și i-am dezamăgit. Niciodată, nu am auzit o fluierătură la adresa lui Răzvan Lucescu, indiferent de rezultat. Mai presus de atât ce poate fi, ca respect față de munca unui om?”, a spus Nae Constantin.

ADVERTISEMENT

Antrenorul român este un perfectionist desăvârșit

Tehnicianul de 52 de ani, care a fost secundul lui Răzvan și la Petrolul, în 2013-2014, a explicat ce înseamnă munca alături de Lucescu jr. “E o plăcere, dar și o responsabilitate. La el, nimic nu este la voia întâmplării. Dacă un lucru trebuie făcut la parametrii x, nu merge făcut la x plus 1, sau x minus 1, indiferent cât e acel 1.

ADVERTISEMENT

E profesionist și perfecționist, iar noi cei din jurul lui suntem obligați să fim la fel. În același timp însă ai și bucurii mari atunci când triumfi, așa cum a fost când am luat titlul, au când am avut succes în Europa, unde am ajuns până în sferturile Conference League”, a punctat el.

ADVERTISEMENT

PAOK joacă minimum 55 de meciuri pe sezon

Cât despre parcursul lui PAOK în acest sezon, Constantin a apreciat că eu existat lucruri care au depășit limitele raționalului. “Au fost meciuri și situații bizare, în care lucrurile au luat o turnură ciudată. Se poate întâmpla într-o competiție, precum campionatul Greciei, în care PAOK luptă de ani de zile cu cele trei mari echipe din Atena: AEK, Olympiakos și Panathinaikos.

A fost multă presiune și încărcătură fizică și psihică. Noi jucăm în jur de 55 de meciuri pe sezon, în trei competiții. Volumul de informații pe care stafful și jucătorii trebuie să-l proceseze e uriaș. Nu se termină un meci și deja ești cu ochii pe celălalt adversar. Trebuie atenție, planificare, concentrare și chiar dacă reușești să aliniezi toate astea, ai nevoie și de un gram de noroc. Pe care uneori l-am avut, alteori nu“, a punctat el.