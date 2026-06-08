Sport

„Nimeni nu l-a fluierat niciodată!” Mărturie emoționantă despre Răzvan Lucescu, idolul grecilor de la PAOK

Răzvan Lucescu este cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK și singurul care a câștigat două titluri pentru formația fanion a orașului Salonic, care a terminat ultimul sezon pe locul trei
Catalin Oprea
08.06.2026 | 07:15
Nimeni nu la fluierat niciodata Marturie emotionanta despre Razvan Lucescu idolul grecilor de la PAOK
SPECIAL FANATIK
Răzvan Lucescu și Nae Constantin sunt la PAOK Salonic FOTO X
ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a avut o primă parte a anului 2026 marcată de multă suferință. Și-a pierdut tatăl, pe regretatul Mircea Lucescu, decedat pe 7 apriliei, apoi a pierdut finala Cupei Greciei și în final a ratat și locul doi în campionatul Greciei.

Nicolae Constantin este secundul lui Răzvan Lucescu la PAOK

Chiar și așa, Lucescu jr. rămâne un idol al tribunei din Salonic, fapt confirmat de secundul său român, Nicolae Constantin. Antrenorul care a promovat Petrolul în prima ligă, acum patru ani, este unul dintre ajutoarele sale la Salonic, unde lucrează din 2023.

ADVERTISEMENT

Nae a vorbit despre Răzvan Lucescu într-un interviu acordat pentru Observatorul Prahovean și a povestit situația care confirmă că antrenorul lui PAOK e un om special pentru greci. Și va rămâne așa, indiferent dacă va pleca sau nu de la echipă.

“În trei ani, am câștigat și am pierdut meciuri, am fost sus și jos, am bucurat oamenii și i-am dezamăgit. Niciodată, nu am auzit o fluierătură la adresa lui Răzvan Lucescu, indiferent de rezultat. Mai presus de atât ce poate fi, ca respect față de munca unui om?”, a spus Nae Constantin.

ADVERTISEMENT
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai...
Digi24.ro
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum

Antrenorul român este un perfectionist desăvârșit

Tehnicianul de 52 de ani, care a fost secundul lui Răzvan și la Petrolul, în 2013-2014, a explicat ce înseamnă munca alături de Lucescu jr. “E o plăcere, dar și o responsabilitate. La el, nimic nu este la voia întâmplării. Dacă un lucru trebuie făcut la parametrii x, nu merge făcut la x plus 1, sau x minus 1, indiferent cât e acel 1.

ADVERTISEMENT
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a
Digisport.ro
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum

E profesionist și perfecționist, iar noi cei din jurul lui suntem obligați să fim la fel. În același timp însă ai și bucurii mari atunci când triumfi, așa cum a fost când am luat titlul, au când am avut succes în Europa, unde am ajuns până în sferturile Conference League”, a punctat el.

ADVERTISEMENT

PAOK joacă minimum 55 de meciuri pe sezon

Cât despre parcursul lui PAOK în acest sezon, Constantin a apreciat că eu existat lucruri care au depășit limitele raționalului. “Au fost meciuri și situații bizare, în care lucrurile au luat o turnură ciudată. Se poate întâmpla într-o competiție, precum campionatul Greciei, în care PAOK luptă de ani de zile cu cele trei mari echipe din Atena: AEK, Olympiakos și Panathinaikos.

 A fost multă presiune și încărcătură fizică și psihică. Noi jucăm în jur de 55 de meciuri pe sezon, în trei competiții. Volumul de informații pe care stafful și jucătorii trebuie să-l proceseze e uriaș. Nu se termină un meci și deja ești cu ochii pe celălalt adversar. Trebuie atenție, planificare, concentrare și chiar dacă reușești să aliniezi toate astea, ai nevoie și de un gram de noroc. Pe care uneori l-am avut, alteori nu“, a punctat el.

ADVERTISEMENT
Anunț important făcut de Serena Williams înainte de a reveni în competiții. Când...
Fanatik
Anunț important făcut de Serena Williams înainte de a reveni în competiții. Când e programat primul ei meci
Victorie clară! S-a decis cine va conduce Real Madrid în următorii patru ani
Fanatik
Victorie clară! S-a decis cine va conduce Real Madrid în următorii patru ani
Gabriel Tamaș este câștigătorul Survivor 2026! Ce sumă de bani a încasat fostul...
Fanatik
Gabriel Tamaș este câștigătorul Survivor 2026! Ce sumă de bani a încasat fostul fotbalist, aflat la al doilea show TV în care iese triumfător
Tags:
Parteneri
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
iamsport.ro
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!