Nimeni nu reușește să-i scoată din echipă! Povestea celor doi fotbaliști care se înfruntă în Rapid – FCSB

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Rapid și FCSB își vor măsura forțele în acest weekend. Partida se anunță extrem de interesantă. Roș-albaștrii încearcă să recupereze terenul pierdut în primele etape, după revenirea lui Laurențiu Reghecampf. De partea cealaltă, giuleștenii au început să viseze la titlu, după seria excelentă de rezultate.

Vali Crețu și Răzvan Onea, oameni de bază la FCSB și Rapid. Cifrele celor doi fundași dreapta

Dincolo de rivalitatea dintre cele două cluburi, derby-ul aduce față în față doi fotbaliști cu povești extrem de asemănătoare. Valentin Crețu (37 de ani) și Răzvan Onea (28 de ani) au început sezonul cu o concurență serioasă pentru postul de fundaș dreapta. Niciunul nu părea să aibă garantat locul în primul unsprezece. Cu toate acestea, ambii au reușit să se impună.

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Mai mult, FCSB a încercat în repetate rânduri să găsească un înlocuitor pentru Crețu, în timp ce Onea a ajuns să fie preferat în fața lui Cristian Manea, jucător care cochetează cu echipa națională de seniori a României. FANATIK a analizat rapoartele Wyscout ale celor doi fundași. Cifrele explică de ce aceștia continuă să joace un rol important în echipele lor.

Valentin Crețu a devenit unul dintre cei mai longevivi fotbaliști din lotul FCSB. Transferat în vara anului 2019, de la Gaz Metan Mediaș, fundașul a trecut prin numeroase schimbări de antrenori și perioade în care părea că își va pierde locul de titular. De fiecare dată, a reușit să revină în primul unsprezece.

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În ultimii șapte ani, conducerea roș-albaștrilor a căutat în repetate rânduri soluții pentru flancul drept al apărării. Cristian Manea, Claudiu Belu, Gabi Enache, Florin Achim, Nana Antwi și, în această vară, s-au numărat printre variantele încercate de FCSB. Cu toate acestea, Crețu a rămas titular.

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Clubul a încercat și varianta unor fotbaliști mai tineri. Alexandru Pantea și Ionuț Cercel au primit minute. A fost testat inclusiv Mihai Toma în flancul drept al apărării. Rezultatele nu au fost însă cele sperate, iar Crețu a revenit în primul unsprezece. Mai mult, Laurențiu Reghecampf pare să îl considere un om de bază în echipă.

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Cifre surprinzătoare pentru Valentin Crețu! Pe locul 4 în SuperLiga la centrări

FANATIK a analizat statisticile oferite de Datele arată că Valentin Crețu rămâne unul dintre cei mai activi fundași laterali din campionat în faza ofensivă. Veteranul ocupă locul 4 în SuperLiga la numărul de centrări, cu o medie de 5,65 la fiecare 90 de minute. Precizia acestora este de 36,84%. Mai mult, fundașul FCSB se află tot pe poziția a patra la centrările precise trimise în apropierea porții adverse, cu 1,93 astfel de execuții la fiecare 90 de minute. Crețu are cifre bune și în ceea ce privește progresia mingii. Înregistrează 8,63 pase progresive la 90 de minute, indicator care îl plasează pe locul 13 între fundașii laterali din SuperLiga.

Statisticile arată și că veteranul este un jucător combativ. Crețu are o medie de 9,52 recuperări la fiecare 90 de minute, ocupând locul 13 în clasamentul fundașilor laterali din campionat. De asemenea, câștigă 75% dintre duelurile ofensive și are o rată de succes de 87,5% la driblinguri.

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Răzvan Onea, poveste asemănătoare cu cea a lui Crețu! Îl ține pe bancă pe Cristian Manea

La Rapid, situația lui Răzvan Onea este asemănătoare. Fundașul a ajuns în Giulești în ianuarie 2022, de la Poli Iași, și a devenit unul dintre oamenii de bază ai giuleștenilor. Totuși, transferul lui Cristian Manea, în vara anului 2024, a schimbat datele problemei. Fostul jucător al CFR-ului era văzut drept titularul de drept în flancul drept al apărării rapidiste.

Onea a profitat însă de fiecare șansă primită, iar în echipa lui Daniel Pancu a devenit titular de drept. În actuala stagiune, fundașul de 28 de ani a bifat deja 11 apariții în campionat, opt dintre ele din primul minut. Evoluțiile sale l-au trimis pe banca de rezerve pe Cristian Manea, fotbalist care cochetează cu echipa națională a României.

Potrivit Wyscout, fundașul Rapidului câștigă 62,26% dintre duelurile defensive. Are o medie de 5,65 astfel de confruntări la fiecare 90 de minute. Rapidistul înregistrează și 8,32 recuperări la 90 de minute, dintre care 3,31 în urma acțiunilor de contrapresing. Mai mult, Onea a reușit un gol și o pasă decisivă în actualul campionat.