Nimeni nu se aștepta! Bogdan Stancu, din nou lângă soție după idila cu o prezentatoare TV

Bogdan Stancu, fostul atacant al naționalei României, a petrecut sărbătorile alături de familie, deși în urmă cu nu foarte mult timp declara că s-a despărțit de soția sa. „Motanul”, așa cum era poreclit pe vremea când juca fotbal, a trăit o scurtă poveste de dragoste alături de prezentatoarea TV Alexandra Popescu.

Bogdan Stancu și-a agățat ghetele în cui în urmă cu patru ani

Bogdan Stancu și-a început cariera la FC Argeș, iar în 2008, Gigi Becali îl aducea la Steaua, actuala FCSB, pentru două milioane de euro. A fost atacantul de bază al formației din capitală ani la rând.

După trei sezoane reușite la , roș-albaștrii au dat lovitura. Galatasaray a plătit nu mai puțin de 5 milioane de euro pentru Bogdan Stancu. De atunci, jucătorul a evoluat doar în campionatul Turciei, la diverse echipe precum Orduspor, Gençlerbirliği sau Bursaspor. La națională, a reușit să înscrie 14 goluri în cele 53 de apariții.

Bogdan Stancu a petrecut Paștele alături de familie

Pe plan personal, anul 2026 a fost unul destul de capricios pentru Bogdan Stancu. Acesta declara în urmă cu doar câteva săptămâni că s-a despărțit de soția sa, Denisa, cu care are doi copii. Fostul atacant a intrat într-o relație cu prezentatoarea TV Alexandra Popescu, cu care chiar s-a afișat de mai multe ori în spațiul public.

Se pare însă că povestea celor doi nu a ținut prea mult timp. Conform , Bogdan Stancu a petrecut sărbătorile pascale alături de soția sa, Denisa, și cei doi copii. Aceștia chiar au mers împreună la biserică, în Argeș. Contactat de sursa menționată anterior, Stancu nu a confirmat că s-a despărțit oficial de Alexandra Popescu.