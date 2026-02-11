Nimeni nu se aștepta la asta! S-a aflat vinovatul pentru scandalul de la CFR – U Cluj. Analiza care schimbă totul: „Acolo se încheia”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Marius Avram crede că arbitrul de rezervă de la CFR Cluj – U Cluj ar fi putut foarte ușor să evite scandalul de proporții dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea

ADVERTISEMENT

Fostul arbitru FIFA Marius Avram a indicat, pe baza imaginilor din momentele respective, că arbitrul de rezervă de la meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2, George Roman, ar fi putut foarte ușor să aplaneze conflictul de proporții care a izbucnit ulterior, dar, în mod evident, nu a făcut-o și astfel s-a ajuns la scenele șocante cu Bergodi și Cordea în prim-plan.

Marius Avram crede că arbitrul de rezervă de la CFR Cluj – U Cluj ar fi putut foarte ușor să evite scandalul de proporții dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea

În viziunea sa, în momentul în care cei doi au început să se certe, când jocul era deja în desfășurare, al patrulea arbitru nu trebuia decât să îl atenționeze pe „centralul” Rareș Vidican cu privire la acea chestiune, iar acesta din urmă să îi acorde cartonașul galben lui

ADVERTISEMENT

Acest lucru ar fi fost sinonim cu eliminarea italianului, întrucât el avea deja un avertisment în acel moment, și atunci, în opinia lui Avram, nu s-ar mai fi ajuns la cearta ulterioară.

„Vă rog să îl urmăriți pe al patrulea oficial care asistă foarte pasiv la schimbul de replici dintre Bergodi și Cordea. Nu intervine, nu îi comunică nimic arbitrului. Trebuia clar să îi spună roșu lui Cordea pentru injurii.

ADVERTISEMENT

Bergodi eliminat pentru lucrurile astea și pentru că intră în teren și se încheie acolo. Abia este ținut, intră în teren, obligatoriu era galben, mai avea unul, era eliminat.

ADVERTISEMENT

Pasivitatea lui nu e normală și e inadmisibil. Al patrulea oficial nu e pentru a ridica tabela și a anunța schimbările. Trebuie să fii proactiv, să sancționezi. Al patrulea oficial este ca și cum nu ar fi acolo.

După final, arbitrul își dă seama că e o tensiune, încearcă să îl oprească, nu poate, dă primul galben, cred că lui Bergodi. Văd niște mâini acolo”, în direct la