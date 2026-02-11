Sport

Nimeni nu se aștepta la asta! S-a aflat vinovatul pentru scandalul de la CFR – U Cluj. Analiza care schimbă totul: „Acolo se încheia”

Cine ar fi, de fapt, de vină pentru scandalul monstru de la CFR Cluj - U Cluj. Omul care putea evita totul, dar nu a făcut-o și așa s-a ajuns la incidente regretabile
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.02.2026 | 07:20
Nimeni nu se astepta la asta Sa aflat vinovatul pentru scandalul de la CFR U Cluj Analiza care schimba totul Acolo se incheia
ULTIMA ORĂ
Momentul în care începe scandalul de la CFR Cluj - U Cluj. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Fostul arbitru FIFA Marius Avram a indicat, pe baza imaginilor din momentele respective, că arbitrul de rezervă de la meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2, George Roman, ar fi putut foarte ușor să aplaneze conflictul de proporții care a izbucnit ulterior, dar, în mod evident, nu a făcut-o și astfel s-a ajuns la scenele șocante cu Bergodi și Cordea în prim-plan.

Marius Avram crede că arbitrul de rezervă de la CFR Cluj – U Cluj ar fi putut foarte ușor să evite scandalul de proporții dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea

În viziunea sa, în momentul în care cei doi au început să se certe, când jocul era deja în desfășurare, al patrulea arbitru nu trebuia decât să îl atenționeze pe „centralul” Rareș Vidican cu privire la acea chestiune, iar acesta din urmă să îi acorde cartonașul galben lui Bergodi.

ADVERTISEMENT

Acest lucru ar fi fost sinonim cu eliminarea italianului, întrucât el avea deja un avertisment în acel moment, și atunci, în opinia lui Avram, nu s-ar mai fi ajuns la cearta ulterioară.

Vă rog să îl urmăriți pe al patrulea oficial care asistă foarte pasiv la schimbul de replici dintre Bergodi și Cordea. Nu intervine, nu îi comunică nimic arbitrului. Trebuia clar să îi spună roșu lui Cordea pentru injurii.

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

Bergodi eliminat pentru lucrurile astea și pentru că intră în teren și se încheie acolo. Abia este ținut, intră în teren, obligatoriu era galben, mai avea unul, era eliminat.

ADVERTISEMENT
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”

Pasivitatea lui nu e normală și e inadmisibil. Al patrulea oficial nu e pentru a ridica tabela și a anunța schimbările. Trebuie să fii proactiv, să sancționezi. Al patrulea oficial este ca și cum nu ar fi acolo.

După final, arbitrul își dă seama că e o tensiune, încearcă să îl oprească, nu poate, dă primul galben, cred că lui Bergodi. Văd niște mâini acolo”, a spus Marius Avram în direct la Digi Sport. 

ADVERTISEMENT
Atacat din toate părțile după declarațiile sale, Pancu a răbufnit iar: „Cordea ar...
Fanatik
Atacat din toate părțile după declarațiile sale, Pancu a răbufnit iar: „Cordea ar merita să primească fix nimic. De Bergodi nu vreau să mai aud”. Update
OUT de la Rapid! Anunț de ultimă oră, după ce giuleștenii au ratat...
Fanatik
OUT de la Rapid! Anunț de ultimă oră, după ce giuleștenii au ratat calificarea în sferturile Cupei României Betano
După CFR Cluj – Rapid 1-1, Andrei Vochin scrie despre marea problemă a...
Fanatik
După CFR Cluj – Rapid 1-1, Andrei Vochin scrie despre marea problemă a lui Costel Gâlcă: „Sprintul de început și tăcerea de final”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol...
iamsport.ro
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol încasat: 'Singurul patron din România de care mi-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!