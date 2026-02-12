Sport

Nimeni nu știe cine a fost prima soție a lui Giovanni Becali: „Machedoancă din Tunari! A cântat Gil Dobrică”

Puțină lume din Românie știe că Giovanni Becali a mai fost căsătorit înainte de mariajul actual cu Stella Becali. Impresarul a vorbit, la FANATIK, despre prima sa soție.
Adrian Baciu
12.02.2026 | 23:15
Nimeni nu stie cine a fost prima sotie a lui Giovanni Becali Machedoanca din Tunari A cantat Gil Dobrica
EXCLUSIV FANATIK
Detalii necunoscut despre prima soție a lui Giovanni Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, fără îndoială cel mai de succes impresar din fotbalul românesc, este o figură cunoscută de opinia publică din țară. Recent, la FANATIK, omul de fotbal a vorbit despre unele subiecte legate de viața sa personală. Dezvăluiri necunoscute publicului despre prima soție a agentului de jucători.

Când s-a căsătorit Giovanni Becali cu prima soție, o „machedoană din Tunari”

Înainte de a se căsători cu actuala soție, columbianca Narda Stella, Giovanni Becali a mai avut un mariaj. La „Giovanni Show”, impresarul a oferit unele detalii extrem de interesante despre viața sa de familie. Puțină lume știe cine a fost, de fapt, prima soție a acestuia.

ADVERTISEMENT

Tradiția veche spune că machedonul trebuie să-și ia soție machedoancă. În tinerețea sa, fără să fie obligat, Giovanni Becali nu a făcut rabat de la acest obicei. Acesta a dezvăluit faptul că, în tinerețe, a fost căsătorit cu o fată machedoancă din Tunari. Iar nunta lui nu a fost una oarecare, izolată, ci cu mare fast. La evenimentul cu sute de persoane a cânt legendarul Gil Dobrică.

„Eu am luat o machedoancă și am trăit câteva luni cu ea. Am făcut nuntă, mi-a cântat Gil Dobrică, Dumnezeu să-l ierte. Dar am stat câteva luni și am plecat. (…) Nunta a fost mare, frumoasă, cu 300-400 de machedoni, în curte”, spune Giovanni.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

De ce a divorțat Giovanni Becali de prima sa soție

Întrebat dacă s-a căsătorit la insistențele familiei sale, Giovanni Becali a spus că nu acest lucru a stat la originea primului său mariaj. (n.r. De ce te-ai căsătorit, că era tradiția?) Nu era tradiția. Cunoscusem o fată. Ne-am împrietenit, ne-am căsătorit. Apoi, eu nu am mai vrut să stau în țară. Am auzit că ea nu a mai vrut. Că sunt un aventurier, că îi este frică și așa mai departe. Și atunci…”.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a făcut
Digisport.ro
Gigi Becali a făcut "prăpăd" după ce FCSB a ieșit din Cupă: "Nu-l mai vreau în viața mea! Sună pe cine vrei tu"

Impresarul a mai povestit faptul că la ei, la machedoni, în momentul divorțului, darul se ia înapoi. În ceea ce-l privește, Giovanni Becali a spus că el nu a mai dorit nimic de la prima sa soție. „Eu nu am mai luat zestre. Am zis că nu mai vreau. Aur, inele, cearceafuri. Era lumea săracă în anii 70”.

Cine este actuala soție a lui Giovanni Becali

Giovanni Becali este căsătorit cu Stella Becali (născută Stella Narda Hernandez), o femeie de origine columbiană. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu peste două decenii, la Paris. Au împreună trei fiice: Pamela, Andreea și Laura. Faimosul impresar, în vârstă de 73 de ani, este cu 6 ani mai mare decât soția sa.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu știe cine a fost prima soție a lui Giovanni Becali: „Machedoancă din Tunari! A cântat Gil Dobrică”. Exclusiv

Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico Madrid – Barcelona 4-1. Catalanii reduc din...
Fanatik
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico Madrid – Barcelona 4-1. Catalanii reduc din diferență
Gigi Becali a explodat la adresa lui Feşnic după Universitatea Craiova – FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a explodat la adresa lui Feşnic după Universitatea Craiova – FCSB: „Îi batjocoreşti pe copiii ăştia!”. Update
Cine este David Popa, puștiul care a marcat pentru FCSB pe „Ion Oblemenco”....
Fanatik
Cine este David Popa, puștiul care a marcat pentru FCSB pe „Ion Oblemenco”. Gigi Becali l-a comparat cu Gică Hagi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
iamsport.ro
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă la meciul cu Turcia. Gică Hagi ar fi refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!