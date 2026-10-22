”Nimeni nu te ierta!”. Sorin Cârțu a făcut calculele după victoria Craiovei în Andorra

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Campioana României a avut un start lansat și a marcat de două ori în primele cinci minute, astfel că nu a avut prea mari emoții. Ce l-a impresionat cel mai mult pe Sorin Cârțu (70 de ani) la meciul Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3.

Sorin Cârțu, încântat de victoria realizată de Universitatea Craiova

Imediat după , din etapa a 2-a a grupei de Conference League, legendarul jucător al Craiovei Maxima a remarcat faptul că oltenii au tratat cu seriozitate jocul și asta s-a văzut din faptul că au intrat concentrați pe teren și au marcat imediat două goluri.

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”E bine 3-1. Asta era o partidă care nu trebuia să aibă decât un singur rezultat. Felicitări pentru cum s-a abordat startul partidei. Sunt bucuros pentru ce am realizat, victorie fără probleme. Am mai avut și alte situații din care puteam să mai marcăm.

Toate golurile au fost frumoase. Elisor asta e menirea lui, să-i aduci mingea în fața porții. Îi vine de minune să intre de pe bancă și marcheze. (n.r. – Nu e frustrat că nu joacă mai mult?) Sunt meciuri și meciuri. Antrenorul decide și în funcție de adversar și de ce fel de jucători are nevoie.

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(n.r. – E diferență între Assad și Elisor?) Aici e inspirația lui Coelho, dar și , trebuie să-l aduci la ultima execuție. Sunt asemănători. (n.r. – Baiaram cu vi s-a părut?) Când dai gol din primele minute ale meciuri prinzi încredere. Mă bucur pentru el, să revină că e un jucător de mare calitate. Îl așteptăm să recidiveze”, a declarat Cârțu, la .

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Ce așteaptă de la parcursul european al Craiovei

Întrebat dacă acest duel cu Inter d’Escaldes este un test relevant pentru Universitatea Craiova în vederea meciurilor care urmează în Conference League, președintele de imagine al ”alb-albaștrilor” a explicat care era marele pericol.

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”Menirea noastră era să câștigăm partida asta, pentru că nimeni nu te ierta dacă nu o făceai. Mi-a plăcut modul cum au intrat și asta îmi arată că s-a pus accent pe seriozitate la acest meci. Era clar că există o diferență de valoare, dar trebuia seriozitate. Cu echipele mici trebuie să marchezi repede, pentru că altfel de la dai încredere. Bine gândită treaba și reușită.

Anul trecut au fost echipe foarte bune, acum ai jucat cu Getafe, Escaldes e campioana Andorrei, Egnatia campioana Albaniei, apoi joci la Brighton, deplasare lungă la Kaiarat și acasă cu Copenhaga, sunt jocuri grele. Copenhaga e pe primul loc acum în campionat și au și stilul ăla danez. Până acum suntem grafic și e bine să rămânem în el și după meciul cu Egnatia.

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(Cum vi se pare că s-a acoperit plecarea lui Anzor?) El a fost foarte bun ca mijlocaș defensiv, dar plecarea lui a fost acoperită foarte bine de Băluță. Aici e și meritul în exclusivitate al antrenorului pentru modul cum îi aduce pe jucători la ora meciurilor, alegerile pe care le face”, a spus Sorin Cârțu.