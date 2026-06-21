Niponii l-au distrus pe Istvan Kovacs, deși Japonia a câștigat cu 4-0: „Ce rușine de arbitru! Concediați-l!”

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Istvan Kovacs (41 de ani) a arbitrat meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, pe care Japonia l-a câștigat clar, scor 4-0, contra Tunisiei. Cu toate acestea, fanii niponi și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale cu privire la prestația „centralului” român, în special din cauza fazei controversate din minutul 1, când reprezentanta Asiei a solicitat o lovitură de la 11 metri.

Fanii japonezi nu l-au iertat pe Istvan Kovacs

Japonia a învins Tunisia cu 4-0 după „dubla” lui Ayase Ueda și reușitele semnate de Daichi Kamada și Junya Ito, însă niponii nu au urcat pe primul loc în grupa F, deoarece Olanda are același golaveraj, +4, însă mai multe goluri marcate, după ce a surclasat Suedia cu 5-1. Cu o reușită în plus, asiaticii ar fi urcat pe prima poziție, iar fanii au criticat dur decizia luată de Istvan Kovacs în minutul 1, când nu a acordat penalty după un duel în careu între Ueda și Ellyes Skhiri.

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„Istvan Kovacs – vă rugăm, concediați-l” ; „Mă gândeam, ‘Am mai văzut acest arbitru înainte’ și, ce să vezi, este tipul ăla, Istvan Kovacs. Nu e de mirare că am crezut că a fost un dezastru total” ; „Ce rușine de arbitru! Istvan Kovacs! Nedrept față de Japonia pentru atâtea faulturi nepenalizate!” sau „Istvan Kovacs este dezgustător” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor japonezi după meciul cu Tunisia. .

Ce urmează pentru Japonia după victoria cu Tunisia

Grupa F rămâne echilibrată după rezultatele înregistrate în etapa a doua. Olanda și Japonia au câte 4 puncte și se vor lupta de la distanță pentru prima poziție, însă și Suedia păstrează șanse la primele două locuri, având 3 puncte după succesul clar obținut contra Tunisiei, 5-1. .

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În ultima etapă, Olanda va înfrunta Tunisia la Kansas City, iar Japonia va juca împotriva Suediei la Arlington (Texas), ambele jocuri fiind programate pe 26 iunie, de la ora 02:00. Primele două clasate din grupa F vor înfrunta în 16-imi echipele care vor ocupa primele două poziții în grupa C, din care fac parte Brazilia, Maroc, Scoția și Haiti.

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