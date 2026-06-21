Sport

Niponii l-au distrus pe Istvan Kovacs, deși Japonia a câștigat cu 4-0: „Ce rușine de arbitru! Concediați-l!”

Japonia a învins Tunisia cu 4-0, însă fanii și-au exprimat nemulțumirea cu privire la prestația lui Istvan Kovacs. De ce au fost furioși suporterii japonezi.
Bogdan Mariș
21.06.2026 | 13:30
Niponii lau distrus pe Istvan Kovacs desi Japonia a castigat cu 40 Ce rusine de arbitru Concediatil
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Istvan Kovacs (41 de ani) a fost criticat de fanii japonezi după primul meci arbitrat la Cupa Mondială. FOTO: Profimedia
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Istvan Kovacs (41 de ani) a arbitrat meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, pe care Japonia l-a câștigat clar, scor 4-0, contra Tunisiei. Cu toate acestea, fanii niponi și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale cu privire la prestația „centralului” român, în special din cauza fazei controversate din minutul 1, când reprezentanta Asiei a solicitat o lovitură de la 11 metri.

Fanii japonezi nu l-au iertat pe Istvan Kovacs

Japonia a învins Tunisia cu 4-0 după „dubla” lui Ayase Ueda și reușitele semnate de Daichi Kamada și Junya Ito, însă niponii nu au urcat pe primul loc în grupa F, deoarece Olanda are același golaveraj, +4, însă mai multe goluri marcate, după ce a surclasat Suedia cu 5-1. Cu o reușită în plus, asiaticii ar fi urcat pe prima poziție, iar fanii au criticat dur decizia luată de Istvan Kovacs în minutul 1, când nu a acordat penalty după un duel în careu între Ueda și Ellyes Skhiri.

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„Istvan Kovacs – vă rugăm, concediați-l” ; „Mă gândeam, ‘Am mai văzut acest arbitru înainte’ și, ce să vezi, este tipul ăla, Istvan Kovacs. Nu e de mirare că am crezut că a fost un dezastru total” ; „Ce rușine de arbitru! Istvan Kovacs! Nedrept față de Japonia pentru atâtea faulturi nepenalizate!” sau „Istvan Kovacs este dezgustător” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor japonezi după meciul cu Tunisia. Fostul mare arbitru Cristi Balaj a analizat decizia lui Istvan Kovacs în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce urmează pentru Japonia după victoria cu Tunisia

Grupa F rămâne echilibrată după rezultatele înregistrate în etapa a doua. Olanda și Japonia au câte 4 puncte și se vor lupta de la distanță pentru prima poziție, însă și Suedia păstrează șanse la primele două locuri, având 3 puncte după succesul clar obținut contra Tunisiei, 5-1. Africanii nu au niciun punct și sunt eliminați matematic de la Cupa Mondială.

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În ultima etapă, Olanda va înfrunta Tunisia la Kansas City, iar Japonia va juca împotriva Suediei la Arlington (Texas), ambele jocuri fiind programate pe 26 iunie, de la ora 02:00. Primele două clasate din grupa F vor înfrunta în 16-imi echipele care vor ocupa primele două poziții în grupa C, din care fac parte Brazilia, Maroc, Scoția și Haiti.

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