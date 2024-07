“Nişte măgării!”. Ce spune Mircea Geoană despre plagiat şi reacţia NATO la acuzaţii

Mircea Geoană a vorbit, la emisiunea „Sport și Politică”, moderată de Horia Ivanovici, despre acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse recent, calificându-le drept „invenții”, precizând că „niciodată nu a plagiat”.

„Nu am plagiat niciodată, nici un minut, nici o secundă”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al și politicianul care beneficiază de cea mai mare încredere din partea românilor, potrivit sondajelor, a vorbit la emisiunea „Sport și Politică” despre acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse în ultima vreme.

Geoană a ținut să precizeze de la încept că aceste acuzații sunt „o invenție” și că „niciodată” nu a plagiat pentru a obține avantaje și a-și face viața mai ușoară. „Am început cu Politehnica, după aceea am intrat la Drept și l-am terminat, după aceea am fost la Școala Națională de Administrație din Franța, unde o fac toți președinții Franței, am fost la Harvard Business School, ce-mi trebuie mie să-mi pun o floricică la butonieră sau să găsesc un job mai bun?”, a spus Mircea Geoană, care reiterat că „nu a plagiat niciodată, nici un minut, nici o secundă”.

Acțiuni „concertate” din interior și din exterior

Geoană a spus că acuzațiile de plagiat sunt „o parte a unei chestiuni mai concertate”, o „combinație” care „vine din exterior și din interior”, precizând că ponderea atacurilor la adresa sa vine din exterior. „Așa se întâmplă peste tot, și la noi cu atât mai mult”, a spus adjunctul NATO. Din această postură de adjunct al secretarului general al Alianței, Jens Stoltenberg, Geoană a spus că „deranjează pe unii”.

„Și atunci, unii joacă jocul ăsta. Ce se întâmplă, unii nici nu știu că sunt cozi de topor și acționează ca atare, lucrează cu marfa clientului, nu-s băieți proști. Unele le fac ei, altele le fac pentru că unu-i predispus. De ce? Pentru că de ce se întâmplă de la Chișinău sau de la Belgrad, de exemplu? Pentru că acolo sunt părțile vechi din Chișinău, pro-ruse, și la Belgrad mai sunt niște influențe. Deci se leagă lucrurile”, a spus Geoană.

Un om informat

Mircea Geoană a subliniat în sprijinul declarațiilor sale că „ultimul lucru” despre care lumea ar trebui să creadă despre el este că nu ar fi un om informat. „Eu cred că suntem cei mai informați oameni din Alianța asta”, a adăugat el, făcând referire ca „la un fost președinte, Petrov, nu știu cum îl chema, care mai spunea că este cel mai informat om din România”.

Legat de activitatea de cinci ani de zile la conducerea Alianței Nord Atlantice, Mircea Geoană a spus că este „foarte mândru” de munca depusă acolo, subliniind și summit-ul aniversar al NATO, care împlinește 75 de ani, care se desfășoară începând de luni și până miercuri la Washington.

Verificări la sânge în cadrul NATO

Revenind la acuzațiile de plagiat, Geoană a spus că nu ar fi putut accede la funcția pe care o are în cadrul Alianței Nord Atlantice, dacă asupra sa ar fi planat orice suspiciune, în condițiile în care acolo există verificări drastice în privința oricărei persoane.

„Gândiți-vă acum pentru oricine se uită și poate apleacă urechea la minciunile astea, sunt măgării efectiv: credeți că ajungea cineva la NATO în poziția aceast, cu tot ce înseamnă specificul muncii noastre, cu documentele, cu lucrurile sensibile cu care lucrăm, fără să fi fost o verificare până în ultimul labirint al CV-ului meu și a ceea ce am făcut eu în viața mea? Cred unii că cineva că poate ajunge acolo fără să fie bun pentru jobul respectiv?”, a întrebat el. „Și atunci îi las să-și facă jocul, evident că unii sunt deranjați, eu îmi văd de viața mea și de convingerile mele”, a adăugat Geoană.

Cazul Șercan și televiziunile

Întrebat dacă o va da în judecată pe jurnalista Emilia Șercan sau publicația PressOne, Geoană a lăsat să se înțeleagă că nu intenționează acest lucru. „Ea (Emilia Șercan) e ultima problemă, eu vorbesc de celelalte lucruri care se întâmplă, și se întâmplă în mod vicios, toate sunt de acum 20 de ani, încearcă să le reîmpacheteze”, a spus el.

Însă altfel vor sta lucrurile, a precizat Geoană, în cazul televiziunilor care „fac o campanie extrem de mincinoasă, totalmente făcătură, făcătură de sus până jos”. În cazul acestora, a spus Geoană, va merge la CNA și în instanță, pentru defăimare. „La limită mergem în străinătate, îi dăm în judecată și acolo, pentru că defăimarea mea nu e doar pentru România este și pentru exterior. Adică dacă vor un pic de metodă occidentală de a reacționa până în profunzime, le-o dăm”, a declarat el.

„Sunt prea serios să se lipească chestiile astea”

Mircea Geoană a mai precizat că atacurile împotriva lui „nu se lipesc”, „nu sunt credibile”, „vin cu niște chestiuni care sunt din alt decor”. Adjunctul Alianței Nord Atlantice a spus că nu au existat reacții la NATO în legătură cu acuzațiile de plagiat. „N-am discutat despre treaba asta, avem treburi mai serioase. Acuma, cred să sunt și obișnuiți, la câte bazaconii se spun în România”, a spus el, subliniind că au apărut și articole care dovedeau, cu ajutorul softurilor, că nu și-a plagiat teza de doctorat. „Cred că sunt un om prea serios și așezat ca să se lipească chestiile astea”, a insistat Geoană.

„Sunt doctor Honoris Causa și am fost și doamna care făcea curățenie, că asta a fost frumusețea vieții mele, am început pe șantier, ca inginer, cu cizme în picioare, am trecut prin toate în viața asta”, a mai spus Mircea Geoană, care și-a și-a consolidat argumentul verificărilor extrem de minuțioase în cadrul NATO: „Eu nu cred că există vreo verificare în România sau în multe dintre țările mai nou venite în NATO, atât de severă cum se face la noi. Pentru că acolo te duci cu lucruri care depășesc cu mult ceea ce în calitatea ta națională poți să faci”.

„Le e teamă de mine”

Mircea Geoană a mai spus că aceste atacuri îndreptate împotriva sa sunt o „precampanie”, și că unora „le este teamă” de el dar are o poziție bună în sondaje ceea ce denotă că românii nu cred în astfel de atacuri, în preajma alegerilor prezidențiale.

„E și vorba aia, câinii latră, caravana trece. E o formă de precampanie, deși eu nu am anunțat nimic și aștept să-mi termin treaba la NATO și după aceea discutăm despre ce eventual fac în viitor, dar oamenilor ăstora probabil că le este teamă de mine, pentru că nu se justifică violența, minciuniile, mizeriile care sunt acolo, care sunt totalmente inventate. Cineva face asta ca o campanie împotriva mea, eu n-am mai văzut așa ceva. Norocul e că și sondajele arată că nu se lipește pentru că nu sunt credibile”, a spus Geoană.

Întrebat dacă aceasta este cea mai furibundă campanie împotriva sa, Mircea Geoană a răspuns: „Am mai văzut mizerii, cred că le este teamă că, dacă voi decide și ajung în ceea ce românii par să mă dea favorit, le stric jocurile”.

