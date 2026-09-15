Sport

Mbappe și Vinicius au scandalizat Spania cu gestul de la meciul cu Elche: „Niște mizerii! Nu merită să poarte tricoul lui Real Madrid”

Kylian Mbappe și Vinicius Junior, în centrul unui scandal de proporții în Spania! Au fost puși la zid de fani după gestul făcut înainte de Elche - Real Madrid
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.09.2026 | 00:16
Mbappe si Vinicius au scandalizat Spania cu gestul de la meciul cu Elche Niste mizerii Nu merita sa poarte tricoul lui Real Madrid
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Mbappe și Vinicius au scandalizat Spania cu gestul de la meciul cu Elche. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Kylian Mbappe (27 de ani), Vinicius Junior (26 de ani) și Ibrahima Konate (27 de ani) au boicotat momentul de susținere pentru Ceuta ținut de jucătorii celor două echipe înaintea meciului Elche – Real Madrid, disputat marți seară în cadrul etapei cu numărul 6 din La Liga. După cum se știe deja foarte bine, în exclava spaniolă se desfășoară deja de câteva săptămâni bune o criză umanitară fără precedent.

Kylian Mbappe, Vinicius și Konate nu au respectat momentul de susținere pentru Ceuta de dinaintea meciului Elche – Real Madrid

Mai exact, orașul autonom de la Marea Mediterană a început recent să se opună valului fără precedent de migranți veniți pe apă dinspre Maroc, țară aflată în imediata apropiere. În acest context, s-au produs ciocniri violente între marocani și populația autohtonă, iar unii dintre nord-africani chiar și-au pierdut viețile pe mare în demersul lor de a intra fraudulos în Spania, folosind în acest sens mijloace destul de rudimentare.

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În mod așteptat, naționaliștii spanioli, dar nu numai, și cei din întreaga lume, au demarat în ultima perioadă un amplu proces de susținere la nivel de discurs public față de populația din Ceuta. Inclusiv fanii lui Real Madrid au făcut un astfel de demers recent, cu ocazia meciului jucat pe teren propriu de echipa lor în Champions League contra lui Inter Milano.

Ce au făcut înainte de startul meciului

Atunci, suporterii formației din capitala Spaniei au afișat în peluză foarte multe bannere și steaguri cu inscripții și mesaje de susținere pentru acest oraș. În același sens, înainte de startul meciului dintre Elche și Real Madrid, jucătorii celor două echipe au intrat pe teren purtând tricouri albe, de asemenea cu mesaje pro-Ceuta.

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Doar că această inițiativă nu a fost îmbrățișată de toată lumea. Mai exact, trei dintre fotbaliștii lui Jose Mourinho, respectiv Mbappe, Vinicius și Konate, au refuzat să facă parte din această campanie. Astfel, ei au purtat tricourile respective doar pe jumătate, pentru a nu se vedea mesajul, dar în același timp pentru a se asigura și că nu vor primi vreo sancțiune pentru nerespectarea momentului respectiv.

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Cei trei fotbaliști de la Real Madrid, criticați dur după acest gest

Pentru această poziționare, cei trei fotbaliști de la Real Madrid au fost aspru criticați de fani în secțiunea de comentarii de la acea postare, prin comentarii de genul: „Sunt nerușinați, în ciuda rangului pe care îl dețin. Cer respect și susținere, așa cum ei au primit, iar apoi cel care se plânge mereu (n.r. Vinicius) va spune despre noi că suntem rasiști”,

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„Să vedem ce vor spune jurnaliștii spanioli, mai ales cei din Madrid, despre cei trei”, „Sunt niște mizerii și nu merită să poarte tricoul lui Real Madrid. Fluierăturile de la următorul meci de pe Bernabeu trebuie să fie uriașe”, „Și după aia Vinicius se plânge că este huiduit. Showman-ul care face doar giumbușlucuri în afara gazonului, dar pe teren se comportă ca un manechin”. 

Motivul pentru care vedetele lui Jose Mourinho ar fi făcut acest lucru

În ceea ce îi privește pe Mbappe și Konate, explicația ar putea fi legată de faptul că și ei provin din familii de imigranți africani către Franța, primul având origini în Camerun, iar al doilea în Mali. Cât despre Vinicius, despre el se știe foarte bine că se află deja de destul de mult timp într-un „război” aprins cu spaniolii care nu sunt fani ai lui Real Madrid, întrucât în Spania se obișnuiește ca brazilianul să fie jignit pe considerente rasiale pe mai toate stadioanele, în afară de „Santiago Bernabeu” bineînțeles.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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