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FCSB, în ciuda investițiilor uriașe, a transferurilor de răsunet și a salariilor de top, nu are un sezon 2026 – 2027 așa cum se așteptau fanii. Roș-albaștrii au fost umiliți în cupele europene, iar în SuperLiga sunt pe locul 9 după 16 etape. Un important om din fotbalul românesc este de părere că jucătorii sunt singurii vinovați de situația în care a ajuns fosta campioană. Acesta îi numește direct „Niște nesimțiți!”

Jucătorii de la FCSB, principalii vinovați pentru situația echipei, consideră Marcel Pușcaș: „Niște nesimțiți!”

Marcel Pușcaș (66 de ani), una dintre cele mai abilitate voci din fotbalul românesc, care a trecut în cariera sa pe la toate nivelurile posibile, de la jucător, antrenor până la conducător, a făcut o radiografie la sânge a situației dezastruoase în care a ajuns FCSB, o echipă care, an de an, anunță cele mai mari pretenții în întrecerile interne.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Pușcaș a lansat o tiradă la adresa jucătorilor lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Analistul emisiunii a subliniat faptul că nici Gigi Becali, nici actualul antrenor și nici foștii, precum Elias Charalambous (46 de ani) sau Marius Baciu (51 de ani) nu au purtat și nu poartă . În opinia omului de fotbal, fotbaliștii sunt singurii responsabili.

„Gigi Becali este la această echipă de 23 de ani. Îl știm de atunci. Prea mult nu s-a schimbat. Tot gură mare, nu? Tot în atenția presei, tot impulsiv. Poate s-a mai potolit puțin. Această echipă, în această perioadă de timp, cu Gigi Becali ca patron, a reușit să câștige niște titluri, a reușit să meargă în Champions League. Că Gigi a fost la pușcărie, că Gigi a fost pe stadion, că Gigi a stat în jilțul lui acasă în Pipera și intervenea la telefon imediat în emisiuni, echipa a mai și câștigat. Problema mea referitor la situația actuală nu e că ai decăzut, că se întâmplă și la Manchester United și la Chelsea, au picat pe locul 10, 12.

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Problema e că nu văd cum ai reveni. Asta e problema. Am înțeles că acum șase luni nu ți-a convenit ție jocul cu Charalambous și Pintilii pe bancă. Bun. Ok, să zicem că ăsta a fost unul dintre motivele locului 8 de anul trecut sau 9. Nu ți-a convenit nici de Baciu. Se pare că nu-ți convine nici de Reghecampf. Bă, nu ți-a convenit de Stoica. Bun, nu ți-a convenit de Mustață. Bă, dar de cine îți convine ție jucător al FCSB-ului, până la urmă? Spuneau unii: Becali e de vină, Stoica e de vină, Reghe e de vină. Bă, nu-i nimeni de vină! La concluzia asta am ajuns. Jucătorii sunt niște nesimțiți. Toți, de la A la Z”, punctează Pușcaș.

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Marcel Pușcaș: „Nu e posibil să ai salarii de zeci de mii de euro, toate condițiile, și să nu dai gol de 4 etape!”

FCSB nu a mai marcat un gol de patru meciuri oficiale. După eșecul din Cupa României de la Bistrița, 0-1 cu Gloria, pentru elevii lui Reghecampf au urmat: 0-1 cu U Cluj, 0-1 cu Corvinul și 0-0 cu FC Argeș, toate meciuri în SuperLiga. Marcel Pușcaș este revoltat de faptul că fotbaliști care au salarii de zeci de mii de euro nu sunt capabili să înscrie de atâtea partide. „(….) Adică nu e posibil să ai salarii de 20, 30, 40 de mii de euro (n.r. 48.000 de euro are Aymen Boutoutaou). Să ai condiții, să ai o bază de antrenament. De patru etape să nu dai un gol? Să nu ai un penalty? Să nu bați o lovitură liberă de la 20 de metri în vinclu, să nu faci un fault, să nu obții un fault în careul advers?

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Să nu dai gol de patru etape la FCSB? Becali e de vină? Reghecampf e de vină? Bă, dar tu să ai puțin orgoliu, tu, fotbalist, să nu mă fac de râs când ies din duș, să mă duc să mă mândresc acasă la nevastă-mea, la prieteni, 2-3 câți am. Bă, să stau și eu liniștit. Pentru ce ai tu 40.000 de euro pe lună sau 48.000. Pentru ce?”.

Aymen Boutoutaou, luat în vizor de Pușcaș: „Care e calitatea prestației tale? Zero!”

Referindu-se la a patronului Gigi Becali, Marcel Pușcaș spune că i-ar da un salariu de 5 mii de euro, cum primesc jucătorii unor echipe din subsolul clasamentului. Analistul FANATIK SUPERLIGA îl ia apoi la „puricat” pe fotbalistul algerian cu salariu de 48.000 de euro, pe care Becali a plătit peste 1,3 milioane de euro.

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„Pentru 48.000 de euro pe lună, ce faci tu? 500 – 600 de mii pe an. Ce faci tu, Boutoutaou? Care e calitatea prestației tale? Zero. Că ai pierdut toate mingile în ultimul meci (n.r. cu FC Argeș). I-am dat nota 3! Care e cantitatea meciurilor jucate mai mult decât alții? Rezervă – schimbat, rezervă – schimbat, nejucat, cutare. Și al doilea criteriu: care e importanța? Importanța înseamnă play-off, cupe europene, cupă și campionat. Care e importanța ta, Boutoutaou, pe planeta asta? Și atunci de ce l-ai adus? Aici e greșeala lui Gigi, într-adevăr”, spune Pușcaș.