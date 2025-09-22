„Niște sărăcii de patroni. Mincinoși și aroganți!” Dan Șucu și Victor Angelescu, demolați după eșecul Rapidului

Rapid a ratat șansa de a se apropia la un punct de Universitatea Craiova, fiind învinsă pe teren propriu de Hermannstadt. Giuleștenii au deschis scorul prin Dobre ’59. Pentru oaspeţi a egalat Buş, în minutul 78, şi în minutul 90+3 Chiţu a stabilit scorul final: 1-2.

Adunăm firmituri de jucători de peste tot

În aceeași notă s-a poziționat și Marian Iancu, fostul patron al celor de la Poli Timișoara, devenit un critic efervescent a situaților care se succed lângă Podul Grant.

Iancu i-a luat la țintă pe Dan Șucu și Victor Angelescu, cei care conduc echipa vișinie. „Dumnezeu ne dă dar nu ne bagă în traistă. De ce? Pentru ca mințim fotbalul. Vrem să-l păcălim. Să-l luăm la mișto. Adunăm firmituri de jucători de peste tot, cumpărăm gratis și promovăm public obiective.

Colonul ăsta iritabil de Angelică începuse cu impresii de bombardier gonflat, luându-mă peste picior, așa superior, de parcă eu le spun ca nu au valoare din dușmănie, nu ca rapidist cu oarecare experiență! Băgați băi bani în echipă. Sunteți penibili. Mincinoși și aroganți. Niște sărăcii de patroni cum nu am mai văzut în superliga.

Îți făceai cruce în timpul jocului să vă ajute bunul Dumnezeu să câștigați, în loc să investiți și să rezolvați voi problema. Baroane, Vulturar, Keita si Braun sunt jucatori de Europa? Nici FCSB, nici Craiova și nici CFR Cluj nu sunt bordurile etapei ! Voi sunteți de departe petardele etapei. Amarilor ! Ne-ați stricat sărbătoarea”, a scris Iancu pe facebook.

Respect pentru Costel Gîlcă

El l-a lăudat însă pe antrenorul Costel Gîlcă, care a dezvăluit că a cerut niște fotbaliști care nu i-au fost aduși.„Respect Costel Gîlca ! Bun interviu după meci. Niciodată nu-i prea târziu. Ceartă-i și cere-le jucători, ca eu m-am plictisit să tot spun adevărul. Pe ei pe m… lor ! Presiunea este siguranța reușitei. Te poate da afară. Atât ! Dar capeți respectul tuturor rapidiștilor. Nu este puțin lucru!”, a mai titrat Iancu.

Costel Gâlcă s-a arătat extrem de deranjat de modul cum s-au prezentat elevii săi, mai ales în prima repriză și a mărturisit că niciodată nu a strigat atât de mult în timpul unui joc.

Antrenorul și-a ieșit din minți

”Este foarte grav pentru că prima repriză nu am jucat nimic. Nu am jucat ce am antrenat prima repriză. Nimic, nimic. Am pierdut din start 45 de minute. Pe defensivă am stat bine, dar pe ofensivă nimic.

În repriza a doua am început să jucăm, dar am avut două greșeli fatale. La primul și la al doilea gol nu ne-au iertat. Azi nu îmi explic. Nu poți să pui niște imagini la pauză, iar apoi să nu reacționezi. Bănuiesc că nu eram lucizi. Strigam să inițiem cu un pivot și veneam cu mijlocașii. Ne-am blocat toți. Nu am urlat în viața mea atât”, a declarat antrenorul giuleștenilor la flash interviu.