„Niște tâmpiți”. A reacționat în direct când a fost întrebat dacă a fost blat la Dinamo – FC Argeș. Exclusiv

Meciul dintre Dinamo și FC Argeș a stârnit multe suspiciuni. Piteștenii s-au impus cu 1-0 și au obținut matematic calificarea în play-off-ul SuperLigii. Dumitru Dragomir nu e de acord cu cei care susțin ca meciul de pe Arena Națională a fost blat.

A fost blat la Dinamo – FC Argeș 0-1? Părerea lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir a intervenit în scandalul iscat la finalul meciului Dinamo – FC Argeș 0-1. „Câinii roșii” au fost acuzați că nu și-au apărat corect șansele pentru a o lăsa în play-out pe rivala FCSB. Ba, mai mult, cei care susțin că

„(n.r. – A fost blat la Dinamo – FC Argeș?) Du-te, bă, de aici! Du-te, domne… Niște tâmpiți! Ăștia care scriu sunt niște tâmpiți. Păi s-a jucat într-un ritm… De mult n-am mai văzut meci așa de bun.

Băi, nu e întâmplător locul lui FC Argeș! Acolo e o treabă foarte serioasă. (n.r. – Cică le dă Argeșul 6 puncte în play-off) Hai, domne, mai lăsați-mă. Eu am aruncat-o aici, la tine, acum 2-3 luni (n.r. – râde). Nu e adevărată!”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Reacția lui Andrei Nicolescu la acuzațiile de blat

Andrei Nicolescu a avut un motiv în plus să fie supărat că echipa lui Zeljko Kopic a pierdut partida din etapa a 29-a. (n.r. – Cât de tare te deranjează discuția că ați făcut blat și că luați 6 puncte în play-off?) Mă deranjează că am alimentat-o. Noi eram montați să câștigăm și toată lumea să uite discuțiile astea și în viitor, de fiecare dată când Dinamo va fi pusă într-o astfel de situația conjuncturală, să nu mai existe astfel de discuții. Asta mă deranjează cel mai mult, intern, că n-am reușit să facem ce trebuia să facem. În rest lumea e liberă să discute, fiecare cu teoria lui”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

