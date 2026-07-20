„Nişte ţărănoi din grajd!” Horia Ivanovici, dezlănţuit după finala Campionatului Mondial

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Argentina le-a lăsat un gust amar microbiştilor din lumea întreagă prin comportamentul jucătorilor săi în timpul şi după finala Campionatului Mondial. Sud-americanii au fost aspru criticaţi pentru lipsa de clasă într-un moment atât de important, iar atitudinea lor faţă de fotbal şi adversar a fost taxată dur şi la „Profeţiile lui Mitică”.

Horia Ivanovici, despre meciul Spania-Argentina: „Una dintre cele mai slabe finale!”

Argentina a refuzat fotbalul și a comis numeroase faulturi şi agresiuni pe tot parcursul finalei cu Spania. Spectacolul oferit duminică seara, la New York, nu a fost deloc bine primit de Horia Ivanovici. „Una dintre cele mai slabe finale!”, a fost verdictul acestuia. „Nu mi-a plăcut meciul deloc. Meci de râs”, a completat Mitică Dragomir.

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Horia Ivanovici a povestit cum din cauza comportamentului argentinienilor şi-a schimbat preferinţele chiar în timpul finalei. Dacă înainte de fluierul de start era susţinător al sud-americanilor, pe măsură ce minutele se scurgeau a trecut de partea Spaniei. „Înainte de meci am zis, ca să fie legenda până la final, să fie ceva apoteotic, minune, miracol, hai să câştige Argentina lui Messi. Că Yamal şi ăştia ai lui sunt tineri.

Dar când i-am văzut pe băieţii ăştia de la argentinieni cum se comportă într-o finală… Am înţeles că te-ai comportat cum te-ai comportat cu Anglia, în semifinală, că acolo era şi o chestie de istorie, era un anumit context social. Dar când i-am văzut duminică seara pe argentinieni cum se comportă ca o adunătură de văcari! Şi Spania a jucat bărbăteşte, dar a făcut-o cu demnitate!”, şi-a motivat Ivanovici trecerea de partea ibericilor.

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„Până şi Messi a scăpat hăţurile, când i-a spus arbitrului să-i dea roşu lui Cucurella”

Moderatorul „Profeţiilor lui Mitică” a criticat în mod deosebit , care a sărit la bătaie inclusiv după fluierul final. „M-am uitat la Paredes ăla… Ăla e orice, luptător de wrestling, de MMA, numai fotbalist nu e! După meci s-a bătut cu jucătorii spanioli! O adunătură de văcari, nişte ţărănoi, absolut nişte ţărănoi, având în fruntea lor – adunătura asta de văcari – evident un cowboy, un şmecher, cum e Messi”, a spus el.

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Ivanovici a remarcat însă că la un moment dat şi Messi s-a lăsat prins în această spirală a antijocului. „Până şi Messi a scăpat hăţurile, când i-a spus arbitrului să-i dea roşu lui Cucurella, că a pus mâna la gură! Îl înţeleg, e tensiune, e finală de Campionat Mondial. Dar ăştia? Nişte văcari!”, acuză el. „Poţi să câştigi Mondialul şi cum a făcut-o Spania, cu clasă”, este convins Horia Ivanovici.

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Jucătorii argentinieni s-au întors cu spatele la ceremonia de premiere a spaniolilor

El nu le acordă nicio circumstanţă jucătorilor albiceleste, cărora , mulţi întorcându-le spatele câştigătorilor în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor de aur.

„S-a dus Paredes cu pumnii în spatele lui Rodri la mijlocul terenului, când mingea nici nu era acolo. Băi, ţărănoilor, lăsaţi-ne! Vino şi ai şi tu puţină clasă! E finală de Campionat Mondial, nu te mai comporta ca un ţărănoi din grajd! Eu înţeleg răutatea, dar când nu ai niciun fel de clasă, de demnitate, nu pot să fiu de acord. Nu suntem animale. Ce au făcut aseară… Nişte văcari! Şi n-am mai ţinut cu Argentina”, a fost reacţia lui Horia Ivanovici la atitudinea sud-americanilor faţă de fotbal şi faţă de finala CM 2026.

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