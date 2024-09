Niță nu s-a mai abținut: „Nea Mitică, să-ți închidă Clotilde hotelul că-i cazezi mereu pe cei de la U Cluj”. Cum a reacționat Dragomir în direct

. Robert Niță și Dumitru Dragomir au stârnit hohote de râs în direct.

Niță nu s-a mai abținut: „Nea Mitică, să-ți închidă Clotilde hotelul că-i cazezi mereu pe cei de la U Cluj”

Revenirea lui Marius Șumudică în calitate de antrenor al Rapidului în Giulești nu a fost cea sperată, nici de conducere, nici de suporteri. Bucureștenii au cedat în fața lui U Cluj (0-2).

Robert Niță și Dumitru Dragomir au stârnit hohote de râs în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fostul șef LPF a avut un răspuns neașteptat la afirmațiile făcute de fostul jucător român.

„Rapid are tot ce îi trebuie, vedeți-vă de treabă!”, a început Dumitru Dragomir discursul la FANATIK SUPERLIGA. Robert Niță a venit cu o replică, în spirit de glumă:

„Nea Mitică să își dea Dumnezeu sănătate, să se întoarcă Clotilde și să îți închidă și hotelul acela!”, a spus fostul jucător al Rapidului despre talismanul norocos al celor de la U Cluj în meciul din Giulești.

Dumitru Dragomir a venit cu un răspuns care a stârnit hohote de râs: „Dragul tatei, ți-am dat răspunsul dar s-a închis telefonul, să mă pupe și în fund…”, replica fostului șef LPF a fost oprită imediat de către moderatorul Horia Ivanovici, care a subliniat faptul că: „Nea Mitică, ideea nu era despre Clotilde, ideea era că iar a stat U Cluj la tine și nu i-a bătut nimeni!”.

Robert Niță a susținut ideea lui Horia Ivanovici: „Nea Mitică, de câte ori îi primești acolo, câștigă!”.

Dragomir a analizat situația Rapidului

În continuare, Dumitru Dragomir a revenit la un ton mai serios. Fostul șef LPF a spus despre echipa lui Marius Șumudică faptul că: „Rapid are tot ce îi trebuie, galerie trăznet, foarte bună, patronat trăznet, bun de tot, conducere tehnică, bună, jumate din echipă… foarte proastă, nu are jucători, restul are de toate.

E Niță acolo lângă tine, poate să fie președinte în viitor!”, a transmis Dragomir la FANATIK SUPERLIGA despre situația de la Rapid în acest moment.

