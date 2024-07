Niță: ”Rapidul fără Săpunaru este ca galeria fără Bocciu”. Ce a observat Horia Ivanovici în minutul 66 al meciului Rapid – CFR 2-2

Jucătorul emblematic al giuleștenilor a rămas pe banca de rezerve la partida din etapa a 2-a din SuperLiga, iar .

Cum a descris Robert Niță jocul Rapidului fără Cristi Săpunaru

În cadrul celei mai noi ediții a , fostul atacant Robert Niță a atins subiectul delicat al lui Cristi Săpunaru și este de părere că deși are 40 de ani acesta nu ar trebui lăsat pe banca de rezerve.

”Atmosfera, până spre finalul jocului când toată lumea se aștepta ca Rapidul să piardă jocul, a fost ok. Galeria a susținut echipa, chiar dacă și în peluză se simte lipsa lui Bocciu, fostul lider al suporterilor. Nu mai este organizarea care era înainte.

Vorbeam cu cineva după meci și îi ziceam: ‘galeria fără Bocciu este ca echipa fără Săpunaru’. Asta a fost impresia generală, pe un joc mai puțin bun al lui Blazek. Săpunaru e un lider, e un jucător care nu poate fi a patra, a cincea variantă”, a declarat Niță.

Acesta a fost completat de Horia Ivanovici, care a remarcat un lucru extraordinar în timpul jocului: ”În minutul 66, Rrahmani lovit. Sare banca, singurul, a fost un cadru de o fracțiune de secundă, care se uita în altă parte, complet absent, era Săpunaru. Se vede clar că e supărat”.

Avantajele de a-l avea titular pe Săpunaru

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul Marius Șumudică nu înțelege de ce Săpunaru nu este folosit titular, în condițiile în care Neil Lennon a schimbat sistemul și joacă cu trei fundași centrali.

”Nu ai voie să nu joace Săpunaru. Nu se poate, și valoric, și la ceea ce înseamnă pentru Rapid. Nu există. Mai ales că tu joci în trei fundași centrali. Joci așa ca să-l câștigi pe Ignat, foarte bine, un jucător care îmi place, un jucător inteligent, dar cred că joacă în trei și ca să-i ușureze munca lui Săpunaru, zicând că are 40 de ani.

Cred că și aceasta a fost o idee, nu numai să-l câștigi pe Ignat. Eu cred că în momentul în care Săpunaru va juca și va fi în primii 11, Rapid va arăta altfel, publicul nu va mai aștepta o greșeală. În etapa a 2-a când ești condus acasă, publicul deja să aibă nemulțumiri nu este ok”, a spus Șumudică.

”Ce nu înțeleg la Lennon este că parcă are o pușcă dum-dum și își îndreaptă pușca spre piciorul lui și până la final să tragă. Am ajuns la concluzia după primele două etape că Săpunaru erau o soluție mai bună decât Blazek. Bine nu vreau să-i pun cruce lui Blazek, poate are nevoie și el de adaptare.

Cu Săpunaru rezolvi și fotbalistic, dar rezolvi și șmecherește și strategic și cum vrei tu. Îți asiguri și faptul că lumea nu te huiduie și nu strigă ‘Săpunaru, Săpunaru’. Că de-aia a făcut Lennon și gestul ăla (n.r. – ciocul mic) care nu avea voie să-l facă. Tot din frustrare, pentru că a auzit și el cum stadionul scanda numele lui Săpunaru.

E clar un cartonaș galben pe care ți-l acordă publicul. După aia grupul ăla din spatele băncii care probabil la un moment dat o-au mai aruncat și un ‘fuck’. De aici frustrarea lui Neil Lennon care nu-și are rostul. Dar care arată sub ce presiune e Lennon”, a explicat Horia Ivanovici.

Va fi titular Săpunaru în meciul cu Petrolul?

Finalul discuției de la FANATIK SUPERLIGA i-a aparținut lui Robert Niță, care a încercat să-i caute scuze lui Neil Lennon și a vorbit despre faptul că antrenorul nord-irlandez are nevoie de timp.

”E un antrenor care a văzut 10 meciuri ale Rapidului de anul trecut, știe și el ce înseamnă Săpunaru, i s-a spus, a văzut, aseară s-a convins, dar în momentul de față a avut o altă strategie, cu un jucător nou transferat, cu un Iacob care a jucat anul trecut și cu Ignat, un jucător care revine de la Mioveni.

Eu cred că Săpunaru va juca la meciul din deplasare cu Petrolul de etapa viitoare. Nu-l ajută acum, dar începând de la țară, atmosferă, alimentație, e și el într-o perioadă de acomodare. Că vorbeam de transferuri, golul doi vine pe traseul Luka Gojkovic, Burmaz recentrare cu capul, Jambor așezare, Hasani cu latul în plasă.

Doi jucători care au fost anul trecut și doi jucători veniți acum. E adevărat că vine târziu golul, lumea voia mult mai mult, toată lumea voia mult mai mult și toată lumea voia Rapidul să câștige aseară, dar eu am spus de la început că e nevoie de timp.

Nu numai cu schimbarea de sistem, cu jucătorii noi aduși, cu acomodare, cu public, cu tot ceea ce înseamnă Giuleștiul. Nu e ușor. A reacționat. Și bucuria marcării golului în ultima secundă. N-ai cum să rezolvi o problemă cu suporteri, cu atât mai mult în Giulești.

Nu știu care au fost discuțiile acolo. Nu știu dacă gestul a fost tradus cu ‘ciocul mic’ sau ‘uite că am făcut cum am vrut eu și a ieșit’ sau ‘uite că egalăm pe deciziile mele câștigăm un punct’”, a afirmat Niță.

