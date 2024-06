Niță și Drăgușin nu dezarmează după România – Belgia 0-2: „Mergem optimiști la următorul meci. Obiectivul e realizabil”

Elevii lui Edi Iordănescu sunt de părere că puteau face mai mult împotriva belgienilor, însă golul din minutul doi marcat de Youri Tielemans le-a dat planurile peste cap „tricolorilor”.

Niță și Drăgușin nu dezarmează după România – Belgia 0-2

Florin Niță nu dezarmează după , fiind de părere că puteau obține mai mult de la această confruntare: „Ne-am luptat de la egal, la egal cu un monstru al fotbalului. Au avut două ocazii, au dat două goluri.

Ăsta e fotbalul! Mi-am făcut treaba și nimic mai mult. Vreau ca la Frankfurt să ne montăm mult mai bine și la final să ieșim bucuroși de pe teren. Ne-am dorit să facem acești spectatori fericiți, dar din păcate atât s-a putut”.

„Ne-am dorit multe, dar asta a fost! Suntem optimiști pentru următorul meci și asta este tot ce contează!”, a spus Florin Niță, cel mai bun fotbalist al României împotriva Belgiei.

„Puteam să egalăm!”

„Eu cred că am intrat puțin mai greu în meci, am luat gol destul de repede. Puteam și noi să marcăm, am avut ocaziile noastre. Am întâlnit o echipă incredibilă, cu jucători incredibili, dar ne-am ridicat la nivelul lor.

Puteam egala, dar acum trebuie să ne gândim la ce urmează. Și în preliminarii am mai spus că România trebuie să sufere până la final. Ne-am obișnuit cu greul, dar am arătat că la final am fost fericiți”, a s .

„Am pierdut un meci împotriva unei echipe foarte bune și mergem să ieșim din grupă la următorul meci. Fanii au fost senzaționali, nu cred că am văzut ceva asemănător la alte echipe, la acest european”, a mai spus fotbalistul naționalei.

„Am avut ocazii, nu știu ce ne-a lipsit. Nu am dat gol și asta a contat, ei au fructificat mai bine ocaziile lor. E greu să începi un meci de la 0-1. Astăzi ne-a lipsit ceva și nu am revenit cum am făcut-o cu Israel.

Am încredere în colegii mei, nu ne demoralizează acest meci și vom lupta, vom juca de totul sau nimic împotriva Slovaciei. Diferența s-a făcut în ultima treime. Puteam să dăm mai multă încredere noi, fundașii, dar vom demonstra la meciul cu Slovacia că merităm să mergem mai departe.

Noi avem un obiectiv, acel obiectiv e foarte realizabil și o să îl facem. Dacă dădeam măcar un gol, la 1-1 era alt meci. Asta e, mergem înainte, avem șanse mari să ne calificăm mai departe”, a spus și Radu Drăgușin.

„Am avut și noi ocaziile noastre de a marca, știam că trebuie să suferim împotriva unei echipe ca Belgia. Am și suferit, puteam să închidem calificarea din seara asta. Cred că și noi dacă egalăm, poate era altul meciul.

Sunt mândru de toți colegii, de cum am luptat astăzi și așteptăm meciul cu Slovacia ca să rezolvăm calificarea! Am încercat să forțăm și în prima repriză, dar a venit golul din minutul doi și asta ne-a dat peste cap.

Cred că ne-am descurcat destul de bine. Așteptăm meciul cu Slovacia și sperăm ca după acel meci să rezolvăm calificarea” , a spus și căpitanul Nicușor Stanciu.