Niță și Șumudică s-au contrat pe schimbările făcute de Gâlcă la pauză, când Oțelul conducea 1-0: „Mai bagi un șesar? Vrei titlul cu Vulturar și Jambor?”

Rapid a pierdut, scor 0-2, cu Oţelul Galaţi. Elevii lui Gâlcă au fost subordonaţi de adversară pe Giuleşti şi chiar dacă rămâne pe primul loc, echipa este într-o formă mai slabă. .

Marius Şumudică şi Robert Niţă, contre pe schimbările făcute în Rapid – Oţelul 2-0

Marius Şumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu a înţeles schimbările de la pauză pe care le-a făcut Costel Gâlcă, mai ales că Andrei Borza a fost o variantă la îndemână. Şumi s-a contrat cu Robert Niţă pe tema modificărilor:

Marius Şumudică: „N-am înţeles o schimbare. Este 1-0 pentru Oţelul Galaţi la pauză. Îl scoţi pe Bădescu, despre care eu cred că este mult sub nivelul Rapidului. Acest copil trebuie dat să joace. Şi primul gol se ia în spatele lui, poziţionare foarte proastă.

O şi atenuează, îi ajunge perfect pe poziţie viitoare. Îl ai pe Borza, nu mai faci ceea ce ai făcut etapele trecute când trebuia să faci două schimbări cu „underul”. Îl ai pe Borza şi îl scoţi pe Bădescu, te-ai acoperit.

Eu nu înţeleg de ce la 1-0 mai bagi un închizător, pe Vulturar, un alt „under”. În momentul în care l-ai scos pe Gojkovic, bagă-l pe Grameni. Sau bagă un atacant. Că tot îi dai şanse lui Jambor ăsta. Bagă-l de la 0-1, să joci 4-4-2.

La 0-1 nu sunt forţat să fac schimbarea cu „underul”. Şi tu îl bagi pe Vulturar la mijloc cu Keita. Mai cobora şi Tobias să primească mingea. Nu e ca la celelalte partide când trebuia să faci două schimbări. Ai avut soluţie Borza. De ce mai bagi un „şesar” la 0-1?”

Robert Niţă: „Gojkovic era accidentat. Probabil voia să îi dea mai mare libertate lui Tobias.

Marius Şumudică a pus tunurile pe „underii” Rapidului: „Nici nu îi văd la culoare!”

Marius Şumudică: „Pe Tobias îl scoţi prin minutul 60 şi ceva. A început să fie una dintre primele schimbări. Şi când joacă prost, până în minutul 90 tot îţi face ceva. Adică e singurul care poate să inventeze ceva.

Asta e părerea mea dacă vrei să discutăm despre Rapid. La cât mă certa lumea că nu joacă Rareş Pop, că nu joacă Micovschi. Păi nici nu îi văd la culoare, îi văd prin spatele porţii.

Tu vrei să iei titlul şi să vii de pe margine cu Vulturar, Grameni, cu Borza după trei luni de inactivitate şi cu Jambor? Scuzaţi-mă, nu mai e de arbitru, nu mai de nimic. Scuză-mă, Robert!

Ok, dar din punct de vedere tehnico-tactic, hai să vedem ce se vede pe teren. E clar, se vede rău. Ce ocazii a avut Rapidul?

Alarmant este că Oţelul a venit să îşi impună jocul. Aveau şi probleme, spuneau că nu şi-au luat salariile de nu ştiu cât timp”

Şumi taie în carne vie: „Toate echipele de play-off ca joc, sunt peste nivelul tău!”

Robert Niţă: „Ai zis să nu ne legăm de arbitraj. În privinţa lotului n-am spus niciodată că Rapid îşi subordonează adversarii. Am zis că este o conjunctură favorabilă, că în momentul respectiv, punctele sunt satisfăcătoare şi drept dovadă clasamentul. Mai trebuie nişte îmbunătăţiri”

Marius Şumudică: „Robert, îţi dau dreptate. Ca manieră, în foarte multe momente a dezavantajat Rapidul. Dar eu vorbesc de joc. Când am lăudat Rapidul şi am spus „Bravo, Gâlcă!” tot acelaşi eram. Dar acum hai să vorbim. Toate echipele de play-off ca joc, sunt peste nivelul tău”.