„No fault!”. Gică Hagi a urlat disperat la arbitru în Polonia – România

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Deciziile arbitrului l-au făcut pe Gică Hagi să fie un car de nervi în Polonia – România. Selecționerul a contestat decizia lui Urs Schnyder nedreaptă.

Gică Hagi, enervat de arbitru în Polonia – România

Meciul Polonia – România a început cum nu se putea mai prost pentru „tricolori”. În minutul 22, elvețianul Urs Schnyder a considerat că Radu Drăgușin l-a faultat în careu pe Robert Lewandowski și a acordat lovitură de la „11 metri” și cartonaș roșu pentru fundașul Fiorentinei. Legendarul atacant nu a iertat și l-a învins pe Otto Hindrich de la punctul cu var.

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Chestionat despre fază, . Analistul FANATIK consideră că „Lewa” a apelat la cădere pentru că nu mai era în controlul balonului.

Decizia a fost contestată de Gică Hagi, care și-a arătat nemulțumirea pe margine. Ca alte 17 minute mai târziu, în minutul 39, să erupe pe margine când Tudor Băluță a văzut cartonașul galben de la arbitru: „Nu e fault, nu e fault! A atins mingea, a câștigat mingea!”, a urlat selecționerul României la arbitrul de rezervă.

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Probleme pentru Gică Hagi înaintea meciului cu Suedia, de pe Arena Națională

Pe lângă Radu Drăgușin, care a văzut cartonașul roșu și va lipsi în meciul cu Suedia, Gică Hagi a mai pierdut un fotbalist. t pentru jocul de pe 5 octombrie, de la București, de pe Arena Națională.

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Meciurile din Liga Națiunilor au o însemnătate aparte pentru România. În cazul în care „tricolorii” termină pe locul 4 în grupă, sub Suedia, Polonia și Bosnia, vor fi retrogradați în urna a treia în preliminariile pentru Campionatul European din 2028. Asta înseamnă că, cel mai probabil, se vor duela cu două forțe ale Europei pentru un bilet la turneul final. Ca acest lucru să nu se întâmple, România este nevoită să nu piardă meciul cu Polonia.